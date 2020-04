Imponer gjestene med Pavlova

Her finnes det ingen fasit, og du står fritt til å bygge kaken over to etasjer, i rund form eller i langpanne. Du kan selvfølgelig velge fritt hva gjelder fyll, og i tillegg er kaken glutenfri. Server på ditt favorittservise og nyt smaken av fest og mai!

Ingredienser

4 eggehviter

1/4 teskje salt

250 gram sukker

1/2 teskje vaniljesukker

2 teskje maizenna

1 teskje bringebæreddik

Krem:

3 dl kremfløte

2 ss sukker

2 ts vaniljesukker

Pynt: friske bær eller frukt av eget ønske!

Slik gjør du

Forvarm ovnen til 180 grader.

Skill eggene og bland eggehviten sammen med salt i en stor bolle. Start nokså langsomt med piskingen og skru opp farten gradvis. Pisk så inn sukker og vaniljesukker litt og litt til blandingen er myk og blank, pass på at alt sukkeret er oppløst. Du kan gjerne bruke mikser til dette så du sikrer deg en tykk og stiv marengs. Jo stivere marengsen er, desto mindre vil den flyte utover ved steking.

Når marengsen er ferdig pisket vender du i eddik og siktet maizenna. Dette skal bare blandes forsiktig inn slik at du sikrer den seige og myke konsistensen, samtidig som at marengsen holder seg tykkere ved steking.

Pavlova kan også lages i porsjonstørrelser.

Legg bakepapir på et stekebrett og tegn opp en sirkel etter størrelsen på fatet du skal bruke til servering. Du kan også ha marengsen i en stor hvis du ønsker å sikre deg en bestemt størrelse på kaken. Dersom du ønsker å bygge kaken over flere lag kan springform også være en god løsning. Hell så marengsen i sirkelen du har tegnet opp og fordel utover med en stekespade til en jevn kake (ca. 2,5 cm høy). Vær obs på at kaken vil flyte litt utover ved steking så ikke spre marengsen helt ut til kanten av sirkelen.

Sett inn kaken i midten av ovnen. Skru ned temperaturen til 160 grader og stek i ca. 60 min til marengsen er sprø utenpå og lyst kremfarget. For å beholde den hvite fargen under steking kan det være lurt å dekke marengsen med et bakepapir mot slutten av steketiden. Hvis du ønsker en større marengsbunn og bruker en langpanne som form, trenger marengsen også lenger steketid.

Skru av ovnen og vent med å ta kaken ut før den er helt avkjølt. La døren til ovnen stå åpen mens du forbereder fyllet. Legg så kaken forsiktig på et fat.

Pynt kaken med deilig krem og topp med friske bær! Hvorfor ikke smelle til med nasjonalfargene på 17. mai kaken? Strø på jordbær, blåbær og bringebær – ikke vær redd for å fylle på for mye, det er jo tross alt Norges nasjonaldag!

Server i ditt fineste festservise!

Hva er vel bedre enn å toppe 17. mai følelsen med et bord dekket for fest? Dekk opp med ditt favorittservise og pynt med vaser, flagg og blomster i rødt, hvitt og blått! Norgesglassene passer utmerket som dekorasjon til festbordet og servering, og Norgesglass finner du her . Under kan du se hvordan vi har dekket på med nydelige serviser fra Porsgrunds Porselænsfabrik. Tradisjonelle serviser som Bondemønster , Maxistrå , Bogstad Hvit og Bogstad Stråmønster er alle i en liga for seg selv når det kommer til norsk design og kultur, og tar opp en fortjent plass på festbordet 17. mai. Hvilken er din favoritt?

Det vakre servise «Bondemønster» fra Porsgrund Porselæn.

Dette servise heter «Maxistrå».