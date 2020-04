Deilige sitronmuffins med smørkrem til 17. mai

Nydelig til feiring av nasjonaldagen. Husk at du slipper unna doble muffinsformer i papir om du bruker en bakeform for muffins. Her finner du en muffinform med plass til 12.

Sitronmuffins:

150g usaltet smør romtemperert

2,2 dl sukker

4 egg

2,5 ts bakepulver

2 ts ekte vaniljesukker

4,5 dl hvetemel

1/2 sitron (saft og revet skall)

Smørkrem:

250g usaltet smør romtemperert

500 g melis

½ dl fløte

1 ts ekte vaniljesukker

Fremgangsmåte:

Start med selve baksten. Denne skal stekes og nedkjøles i romtemperatur før smørkremen påføres, så ta deg god tid.

Rør smør og sukker hvitt. Pisk inn ett og ett egg til alle eggene er tilsatt. Rør inn mel, bakepulver og vanilje. Tilsett til slutt finrevet skall og saften av ½ sitron.

Hell muffinsrøren over i former av ønsket størrelse, blandingen er beregnet for ca. 24 små eller 12 store muffins.

Stekes på 180 grader i ca 20 minutter. Sjekk med pinne om muffinsen er gjennomstekt.

Mens muffinsene står i ovnen kan du begynne med smørkremen. Start med å røre smøret hvitt med melis.Tilsett fløte og vanilje. Hvis kremen blir for tykk, tilsett 1 ss fløte. Hvis den er for myk kan du tilsette litt mer melis.

Pass på at muffinsen er kald før du påfører smørkremen med sprøytepose.

Pynt muffinsene i 17. mai-farger, med flagg, bær eller dekorer akkurat slik du ønsker – dette er jo tross alt noe av det morsomste med bakingen!

Muffins serveres ekstra lekkert på etasjefat. Disse flotte fatene fra Porsgrund Porselænsfabrik finner du her.

Enkelt og flott når du skal servere småkaker og muffins.

Skal du frakte muffinsene anbefaler vi en bakeform med lokk og håndtak, så du unngår å ødelegge kakene på veien.