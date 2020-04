Sesongen nærmer seg – slik gjør du grillen klar til påske

For mange nordmenn betyr påsken skiturer, kvikk lunsj, appelsiner og grilling av pølser på bål. Men uavhengig av om du har klister, beis, bunnstoff eller grønske på hendene denne påsken, er det ikke noe i veien for at du ikke kan tillate deg å bli litt sotete på hendende også.

Uansett om det gjøres med familie, venner eller i eget fortreffelige selskap så blir maten best når den tilberedes på grillen. Og da er det viktig å først ha sørget for at den vasket og at rillene er skinnende rene for fjorårets rester.

Bruk hageslangen



– Å rengjøre grillen er ikke spesielt vanskelig, sier Bjørn Tore Teigen, tidligere verdensmester i grilling og matrådgiver i MatPrat, i en pressemelding.

– Start med å spray kjøkkenspray over en kald grill og la såpen virke noen minutter, før du bruker en svamp eller en fuktig klut for å få av flekkene. Skyll godt med vann og tørk over med en klut eller papir.

Har du ekstra tøffe flekker, kan du ty til ovnsrens. Teigen anbefaler å deretter bruke hageslangen for å spyle vekk såperester og smuss på utsiden av grillen.

– Svi alltid av grillen før bruk etter en skikkelig vask, sier Teigen.

Anbefaler bilpolish



Den tidligere grillmesteren anbefaler å investere i en skikkelig grillbørste for å få ristene rene. Ettersom det er enklere å fjerne matrester fra grillristen når den er varm, bør du gjøre det rett etter at du er ferdig med å grille.

(Saken fortsetter under)

Mai kan fint serveres som «ventepølse» til utålmodige sjeler som ikke klarer vente til resten av grillmaten er ferdig. Foto: Colourbox

Dersom du oppdager at du glemte å gjøre grillen ren og pen før du satte den bort for vinteren, kan du enkelt varme den opp skikkelig. Deretter rengjør du grillen før du begynner å ta den i bruk.

– Noen grillrister får plass i oppvaskmaskinen. Det går også å bruke en vanlig kjøkkenskrubb på kalde rister om man ønsker det. Har du gassgrill lønner det seg å løfte av ristene og skrape godt på brennerne eller beskytterne over brennerne.

Teigens siste tips er å bruke bilpolish for å gi griller med emaljert overflate en blank og fin overflate som er lett å holde ren. Dersom grillen har rustfrie detaljer, så er det anbefalt å bruke en chromrens, Duraglitt eller stålull.

– Dekk grillen til med et trekk når grillen ikke er i bruk. Da er grillen enklere å holde pen, og du forlenger levetiden til grillen din, avslutter Teigen.