Til de av dere som elsker boller, her er en gladnyhet:

Nå trender nemlig "tangzhong"-boller på internett. Dette er en japansk baketeknikk som gir ekstra luftige og saftige boller - som holder seg myke i mange dager.

VIDEO: Hobbykokkens tangzhong-boller

"Tangzhong" høres mer avansert ut enn hva det egentlig er. For her trenger du ingen eksotiske ingredienser eller komplekse fremgangsmåter.

Det som er annerledes med denne baketeknikken er at man lager en jevning med melk og mel av ca 10 % av ingrediensene først. Denne jevningen holder fuktigheten på en annen måte enn tradisjonell bolledeig, og verre er det egentlig ikke.





Hemmeligheten med tangzhong-bakst er å lage en jevning av melk og mel. Foto: ABC Brand Studio

INGREDIENSER:

Jevning:

3 dl lettmelk

60 g hvetemel







Bolledeig:

700 g hvetemel

170 g sukker

1/2 pose tørrgjær

1,5 ts kardemomme

1 ts vaniljesukker

1/4 ts salt

1 egg (til å røre ut i melken)

2,5 dl lettmelk

110 g smør (romtemperert)

1 egg (til pensling)

Rosiner, sjokoladebiter eller annet fyll (hvis du vil)

Fremgangsmåte

Varm opp melk og mel til jevning, rør sammen på middels varme til det blir tykt. Ta til side og avkjøl til romtemperatur.

Bland sammen det tørre. Varm opp melk til ca 40 grader og rør inn et egg i melken. Elt så det tørre, lunken melk og avkjølt jevning sammen med en kjøkkenmaskin på lav hastighet i ca 10 minutter.

Deretter har du i romtemperert smør i terninger, og elter videre i ca 10 minutter. Et tips her er å skru opp hastigheten på kjøkkenmaskinen litt mot slutten av eltetiden, for at deigen skal slippe bollen.

Dekk over bakebollen med et kjøkkenhåndkle og/eller plastfolie og la heve på et lunt sted i ca én time. Så deler du deigen i ca 12 likestore deler, legger på en brett og setter til etterheving i 30 minutter til.

Når bollene er hevet for andre gang, pensler du dem forsiktig med egg og steker i 10-12 minutter på 225 grader.

Og så skal du endelig få smake den uforlignelige konsistensen av en ekte tangzhong-bolle.

Lykke til, og god appetitt!