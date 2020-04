Denne oppskriften passer like godt til en god og lang frokost som tilbehør til middagen.

Her har vi brukt en ildfast form som egentlig er en lasagneform. Den tåler høye temperaturer, såvel som ned mot 30 kuldegrader. Dermed kan den tas rett fra fryser til varm ovn. Formen finner du her.

Ingredienser

Gir ca. 12 stk

25 g gjær

4 dl vann

2 ss yoghurt

1 ts honning

2 ts salt

Ca. 700 g mel

Litt nøytal matolje

1 ss sorte og hvite sesamfrø

Litt grovt salt

Du kan krydre brødet ekstra med litt frisk, hakket rosmarin, som eltes inn i deigen.

Slik gjør du

Pillivuyt lasagnefat tåler både kulde og varme. Dermed kan man enkelt fryse ned maten i formen, og sette rett i ovnen for oppvarming igjen.

1. Smuldre gjæren i en stor bolle og rør ut i fingervarmt vann, sammen med yoghurt, honning, salt og til slutt mel, som røres i litt etter litt med en stor sleiv eller i kjøkkenmaskin. Elt deigen godt til den er elastisk.

2. La deigen heve på et lunt sted til dobbel størrelse med plastfolie eller et fuktig håndkle over. Det tar ca. 45 minutter.

3. Sett ovnen på 225 °C. Slå deigen ned og form 12 boller. Hvis du har deig til overs, kan du lage en liten baguette. Legg bollene adskilt fra hverandre i en ildfast form, og la dem etterheve i ca 10 minutter.

4. Pensle med litt olje, og dryss med sesamfrø og grovt salt. Stek på midterste rille i ovnen i ca. 25 minutter til de er gylne og sprø.

