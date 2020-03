25. mars er vaffelens dag: Visste du at dagen stammer fra en kristen høytidsdag?

Oppskrift på verdens beste vafler Den norske sjømannskirken i København sine vafler er flere ganger blitt kåret til verdens beste vafler. Oppskrift: 2 egg

1 dl sukker

2 dl kærnemelk (skummet kulturmelk)

1 1/2 dl søtmelk

1 dl vann

350 gram hvetemel

1 ts bakepulver

1/2 ts natron

1 ts vaniljesukker

1/2 ts kardemomme

125 gram smeltet smør Kilde: Sjømannskirken i København

– Visste du at vaffeldagen stammer fra en kristen høytidsdag?

Det er kanskje litt sprøtt at vaffelen har sin egen merkedag. Vaffeldagen er av svensk opprinnelse, og er opprinnelig en gammel kristen høytidsdag hvor man feiret Marias budskapsdag - dagen hvor Jomfru Maria fikk beskjeden av engelen Gabriel at hun ventet Guds sønn. I Sverige het dagen «Vår fru dagen», og det sies at fordi ordlyden var så lik ble den til vaffeldagen.

«Jeg elsker vaffel»

I Norge har vi lange tradisjoner for vafler. I følge boken «Jeg elsker vaffel», skrevet av Stina Åsland, er den første kjente vaffeloppskriften i Norge fra 1700-tallet.

I boken finner du også oppskrifter på fire ulike vaffelrører som man kan bruke som utgangspunkt for tradisjonelle vafler, hverdagsvafler, festvafler og dessertvafler, med 40 ulike måter å servere og nyte dem på. Boka får du kjøpt hos Norli.

Pris: 399 kroner

Stammer fra middelalderen

Tradisjonen med vafler går likevel lengre tilbake enn som så. Allerede på 1300-tallet ble store, firkantede vaffeljern benyttet i Tyskland og Nederland. Det er disse vi i dag kjenner som belgiske vafler, og som også er de mest populære i USA. Ordet vaffel stammer fra tyske wafel, som betyr vokskake.

Disse vaflene går også an å lage hjemme, men da trenger du et vaffeljern for belgiske vafler. Det kan du få kjøpt hos nettbutikken Bakeren og Kokken.

Pris: 539 kroner

Norske vaffelhjerter

Norge er det eneste landet i verden hvor det lages vafler med hjerteformet mønster.

Nettbutikken Bakeren og Kokken har et enormt utvalg av vaffeljern. De kan du kjøpe her.

I følge Digitalt Museum kom det med vaffeljern med langt skaft på 1600-1700-tallet. De tidligste vaffeljernene ble smidd av lokale smeder, før norsk jernindustri senere overtok vaffeljernproduksjonen. Det var i alt 13 fabrikker i Norge som produserte vaffeljern av støpejern i Norge. Vi har vært igjennom to store vaffeljernrevolusjoner i Norge. Den første kom i 1880 da Mustad fabrikker laget vaffeljern tilpasset kokehull på jernovnen. Disse var hengslet slik at vaffeljernene var lette å vende.

Den andre store revolusjonen kom i 1937 da elektriske vaffeljern gjorde sitt inntog på markedet, skriver Digitalt Museum.

Best i test

Er du på jakt etter et nytt vaffeljern, har dette vaffeljernet fra Wilfa vunnet flere "Best i test"-kåringer. Det er å få kjøpt på nettbutikken til Bakeren og Kokken.

Pris: 828 kroner

Mange fortrekker heller et dobbelt vaffeljern. Da unngår man kø og kan sparer tid på vaffelsteking som man heller kan bruke på vaffelkos. Bakeren og Kokken har flere doble vaffeljern å velge i mellom, blant annet dette fra Wilfa.

Pris: 907 kroner

Det går også an å være kreativ med vaffeljernet. Forfatter Per Øystein Herberg har gitt ut boka Vaffeljernets hemmeligheter. Frister det med Egg og bacon til frokost? CLT til lunsj? Grillspyd til middag? Lunt leverposteismørbrød til kvelds? Alt kan lages i vaffeljernet. Han mener vaffeljernet bør ha en fast plass på kjøkkenbenken. Boken får du kjøpt hos Norli.

Pris: 349 kroner