Stor test av skinke: Vinnerne er i en klasse for seg

Trine Dahlmo er ABC Nyheters matanmelder. Hun har med sin omfattende praksis som NLP Ernæringsterapeut erfart hvordan kostholdet påvirker virkelige mennesker i virkelige liv. Hun driver til daglig bloggen Helseinspirator.

I det store utvalget var det flere typer billig og god skinke til de som ønsker å drøye kronene litt, og også skinke med et anstrøk av luksus til de som ønsker å legge i litt ekstra. De ulike produktene hadde også forskjellige smakstilsetninger og konsistenser, noe som gjør utvalget variert og spennende.

Helseinspirators vurdering Forbrukerne blir stadig mer helsebevisste, også når det gjelder hvilken ferdigmat som havner i handlekurven. Matvareprodusentene har klart å møte denne trenden og tilbyr stadig flere velsmakende og kvalitetsmessig gode produkter. Sammen med sin like matglade mann har Helseinspirator Trine Dahlmo påtatt seg oppdraget å spise seg gjennom ferdigmatutvalget, og rapportere om kvaliteten til forbrukerne. Trine forfekter den brede vei hvor både fett, karbohydrater og ferdigretter kan inngå i et helsefremmende kosthold og sier «Med mange kostholdsmessige valg blir det overkommelig for flere å skape seg friskere og lettere liv!». Om testen:

Testen er gjort på bakgrunn av smakstest og vurdering av informasjonen om innhold på forpakningen. Produktene er tilberedt i henhold til anvisning på forpakningen.

Testen er gjort på bakgrunn av smakstest og vurdering av informasjonen om innhold på forpakningen. I denne testen er det særlig lagt vekt på smak.

Den store diplomaten

Mens fagmiljøet er splittet i saken om hvorvidt karbohydrater eller fett er bra for oss eller ikke, er det velsignet ro omkring proteinene. De er den store diplomaten som får innpass hos de fleste. Siden skinke er en proteinrik matvare med lite karbohydrater og fett passer den derfor inn i de fleste sitt kosthold, både hos lavkarbo- og lavfettentusiastene.

Det finnes dog en ripe i lakken – konserveringsmiddelet Natriumnitritt (E250), som brukes i disse produktene. Helsemyndighetene anbefaler oss av helsemessige grunner å ha et moderat inntak av matvarer med dette konserveringsmiddelet.

Store prisforskjeller

Prisforskjellene er store uten at det er vektlagt ved vurdering av terningkast. For oversiktens skyld har jeg innenfor hvert terningkast sortert produktene etter pris per gram. Produktene med lavest pris kommer først.

Testens tre billigste produkter er Xtra Kokt skinke til kr 0,07/gram, First Price Pepperskinke til kr 0,13/gram og Folket Jalapenoskinke til kr 0,17/gram.

Førstnevnte trillet terningkast 4 og de to sistnevnte 5. Billig og bra!

Testens absolutt dyreste produkter var Coops Smak Ardenneskinke til

kr 0,42/gram og Gilde Løvtynn krydderskinke med kr 0,40/gram . De trillet henholdsvis terningkast 5 og 4.

Høyt og lavt fra Nordfjord

Nordfjords Paprikaskinke og pepperskinke imponerte med sine deilige smaker og samtidig svært moderate priser - en kombinasjon forbrukerne nok vil sette stor pris på. To av testens fem 6-ere gikk til Nordfjord!

Laveste terningkast denne gangen ble 3-ere, som gikk til Nordfjords Skinke med purreløk og Folkets familieskinke med røyksmak Blant mange velsmakende produkter nådde de ikke helt opp på smak.

I en klasse for seg

Testens siste tre 6-erne gikk til Hanssens Megaskinke og Bent Stiansens Rema 1000-anbefalinger, to produkter - Skinke og Krydret skinke. Disse tre produktene skilte seg markant ut med særdeles delikat smak og konsistens. Prisene var heller ikke avskrekkende, faktisk et godt stykke unna testens dyreste.

Nordfjord – Paprikaskinke

Smak, konsistens: Nydelig smaksdybde og sødme fra paprikaen

Pris: 15,-. (kr 0,19/gram)

Mengde: 80 g. God kvalitet for en rimelig penge!

Terningkast: 6/6

Nordfjord – Pepperskinke

Smak, konsistens: Tynne lekre skiver. Nydelig balanse mellom pepper- og kjøttsmak.

Pris: 22,- (kr 0,22/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 6/6

Hanssens – Megaskinke

Smak, konsistens: Rent godt kjøtt med deilig smaksdybde. Nydelig nedtonet røyksmak. Lekker!

Pris: 65,09 (kr 0,28/gram)

Mengde: 230 g.

Terningkast: 6/6

Rema 1000 – Våre beste. Skinke

Smak, konsistens: Lekker konsistens. Nydelig smaksdybde. Produsent: Sørlandskjøtt AS

Pris: 29,- (kr 0,29/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 6/6

Rema 1000 – Våre beste. Krydret skinke

Smak, konsistens: Tynne skiver av smaksrikt kjøtt. Velbalansert krydderblanding. Rett og slett nydelig.

Produsent: Sørlandskjøtt AS

Pris: Kr. 29,- (kr 0,29/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 6/6

First Price – Pepperskinke

Smak, konsistens: Presset kjøtt. God peppersmak, fint balansert med kjøttsmaken

Pris: 32,90 (kr 0,13/gram)

Mengde: 250 g. Mye godt for pengene!

Terningkast: 5/6

Folkets – Jalapenoskinke

Smak, konsistens: Lekre tynne skiver. Het og god smak av jalapeño. Spenstig!

Pris: 13,40 (kr 0,17/gram)

Mengde: 80 g.

Terningkast: 5/6

Folkets – Kokt skinke

Smak, konsistens: Mild god smak.

Pris: 15,40 (kr 0,19/gram)

Mengde: 80 g.

Terningkast: 5/6

Nordfjord – Ekte kokt skinke

Smak, konsistens: Lekker konsistens. Passelig salt. Skikkelig god.

Pris: 22,- (kr 0,22/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 5/6

Gilde – Ekte kokt skinke

Smak, konsistens: Renskåret skinke. Mild. Delikat konsistens.

Pris: 27,40 (kr 0,25/gram)

Mengde: 110 g.

Terningkast: 5/6

Kuraas – Røkt skinke

Smak, konsistens: Fast. Smaksrik. I overkant salt

Pris: 30,40 (kr 0,25/gram)

Mengde: 120 g.

Terningkast: 5/6

Gilde – Krydderskinke

Smak, konsistens: Saftig kjøtt. Delikat krydret med nydelig hint av hvitløk

Pris: 30,90 (kr 0,28/gram)

Mengde: 110 g.

Terningkast: 5/6

Hanssens – Røkt Nordlandsskinke

Smak, konsistens: Smaksrik og delikat med en subtil røyksmak

Pris: 31,90 (kr 0,32/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 5/6

Gilde – Løvtynn ekte kokt skinke

Smak, konsistens: Lekker konsistens, tynne skiver. God kjøttsmak.

Pris: 35,50 (kr 0,32/gram)

Mengde: 110 g.

Terningkast: 5/6

Hanssens – Krydderskinke

Smak, konsistens: Saftig og smaksrik. Fin balanse mellom smaken av kjøtt og krydder. I overkant salt.

Pris: 32,90 (kr 0,33/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 5/6

Coop – Smak Ardenneskinke

Smak, konsistens: Fast. Aromatisk smak med en god fettrand som bonus.

Pris: 33,20 (kr 0,42/gram)

Mengde: 80 g. Testens dyreste!

Terningkast: 5/6

Xtra – Kokt skinke

Smak, konsistens: Passe salt. OK smak

Pris: 17,90 (kr 0,07/gram)

Mengde: 250 g. Testens prisvinner!

Terningkast: 4/6

Nordfjord – Frokostskinke

Smak, konsistens: Mild, enkel smak.

Pris: Kr. 15,- (kr 0,19/gram)

Mengde: 80 g.

Terningkast: 4/6

Kløver – Kokt skinke

Smak, konsistens: Saftig, i overkant salt.

Pris: 20,30 (kr 0,20/gram)

Mengde: 100 mg.

Terningkast 4/6

Gilde - Familieskinke

Smak, konsistens: Mild og enkel smak.

Pris: 30,70 (kr 0,20/gram)

Mengde: 150 g.

Terningkast: 4/6

Folkets – Familieskinke

Smak, konsistens: Fast og mild. Litt syrlig.

Pris: 30,90 (kr 0,21/gram)

Mengde: 150 g.

Terningkast: 4/6

Coop – Pepperskinke

Smak, konsistens: Mild peppersmak.

Pris: 21,50 (kr 0,22/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 4/6

Gilde – Løvtynn krydderskinke

Smak, konsistens: Tynn delikat konsistens. Deilige smaker fra pepper og paprika, men overdøver kjøttsmaken.

Pris: 43,90 (kr 0,40/gram)

Mengde: 110 g. Høy pris!

Terningkast: 4/6

Finsbråten – Ekte Kokt skinke

Smak, konsistens: Fin tykkelse. God smak

Pris: 29,50 (kr 0,30/gram)



Mengde: 100 g.

Terningkast: 4/6

Finsbråten – Krydderskinke

Smak, konsistens: Fast konsistens. God hete fra pepper. Øvrige krydder merkes lite. Skulle kanskje heller vært markedsført som pepperskinke?

Pris: 32,40 (kr 0,32/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 4/6

Coop – Gourmetskinke

Smak, konsistens: Svært mild. Tynne skiver. God

Pris: 33,20 (kr 0,33/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 4/6

Coop – Appelsinskinke

Smak, konsistens: Behagelig aromatisk smak av appelsin.

Pris: 33,20 (kr 0,33/gram)

Mengde: 100 g.

Terningkast: 4/6

Nordfjord – Kokt skinke

Smak, konsistens: Mild. Passe salt.

Pris: 28,90 (kr 0,19/gram)



Mengde: 150 g.

Terningkast: 4/6

Nordfjord – Skinke med purreløk

Smak, konsistens: Mild. Lite smak av purreløk.

Pris: 15,- (kr 0,19/gram)

Mengde: 80 g.

Terningkast: 3/6

Folkets – Familieskinke med røyksmak

Smak, konsistens: Mild smak. Lite røyksmak. Kjøttet hadde en syrlighet vi ikke likte så godt

Pris: 32,90 (kr 0,22/gram)

Mengde: 150 g.

Terningkast: 3/6