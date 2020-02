I begynnelsen av januar ba statsminister Erna Solberg om twitter-hjelp. Hun måtte kjøre fra Sørlandet til Oslo, og ba om tips på et godt sted å spise.

Med følge sveipet hun innom Valand Burger og Grill utenfor Mandal. For eieren Hejar Rahim Abdulrahmen (27) kom det storslåtte besøket overraskende, men han var lur og oppgraderte statsministerens bestilling på bare en 150 grams burger, pommes frites og pepsi.

– Jeg sa det ikke til henne, men jeg spanderte en angusburger og blåmuggost på henne, sier han nå til ABC Nyheter.

Fikk hyggelig skrytebrev



Det ser ut til å ha vært en meget velkommen forbedring. For 14. januar, en uke etter besøket, sendte statsminsteren et takkebrev til ham:

«Tusen takk for den gode hamburgeren du serverte da jeg stoppet for å spise», starter det hyggelige brevet fra Solberg. Hun ønsker han også lykke til med driften «– og med Sørlandets beste kunder!».

Saken fortsetter under Solbergs tweet:

Så nå lurer vi - hva er beste fastfood sted på veien? — Erna Solberg (@erna_solberg) January 7, 2020

Det har gått troll i ord, for gatekjøkkenets omsetning har neste doblet seg siden statsministeren og følget på seks la igjen 1280 kroner.



– Folk kommer nå og sier at de vil ha den burgeren som Erna smakte, sier han.

Så det er maten, historien og en titt på takkeskrivet som nå trekker sultne gjester til gatekjøkkenet.

– Jeg fikk jo nesten sjokk da brevet kom i posten. Det er veldig gøy, og folk kommer nå for å ta bilde av det, sier Hejar Rahim.

Kjendis i Kurdistan



27-åringen er født i det som regnes som den kurdiske hovedstaden i Irak, Erbil, og kom til Norge i 2008 etter at hans far gikk bort. Gatekjøkken-driften startet han opp med for bare ett år siden, og det ser nå ut til å gå riktig vei – selv om han har jobbet syv dager i uken for å få det til å gå rundt.

Men Solbergs besøk har også fått en annen, mer overraskende virkning. Flere lokale medier, deriblant Rudaw, har omtalt statsministerens burgerglede og hennes takkebrev.

– Ja, jeg har blitt litt kjendis i Kurdistan, sier han.

– Nå sitter jeg og tenker på hva jeg skal skrive til henne. For jeg må jo sende henne et brev og takke.

Her er hele Ernas hyggelige hilsen til den hardt arbeidende burgerflipperen: