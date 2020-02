Sender vinen ut i verdensrommet

Vi er helt i begynnelsen av november i fjor. NASAs rakett tar av fra Virginia. Blant lasten på 3,7 tonn er 12 flasker rødvin fra Bordeaux. Som får tidenes lufting. Flaskene er sendt til den internasjonale romstasjonen ISS.

Ikke fordi romfarerne skal ha noen edle dråper av den dyrere sorten å leske seg på, men fordi det skal studeres hvordan vinen påvirkes av strålingen i verdensrommet.

– Vi tok ikke prosjektet helt seriøst i begynnelsen, men vi valgte å benytte muligheten til å studere hvordan vinen vil bli påvirket, sier professor Phillippe Darriet ved Universitetet i Bordeaux til Sky News.

Hvilket vinslott som har stilt med vin, vites ikke. Det som er sikkert er at flaskene skal oppbevares i 18 grader på romstasjonen fram til november i år. Så skal den tilbake til Jorden, hvor den skal sammenlignes med vin som er lagret her for se hvordan den har utviklet seg.