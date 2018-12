Giardiaparasitt funnet i Telemark Kildevann

Drikkevannsprodusenten Telemark Kildevann har varslet Mattilsynet om at de har funnet små mengder av giardia i en råvannsprøve og en flaskeprøve.

Giardia er en parasitt som kan forårsake infeksjon og diaré hos mennesker. Så langt har ikke Mattilsynet eller Folkehelseinstituttet mottatt rapporter om at noen har blitt syke som følge av funnet.

Telemark Kildevann holder til i Fyresdal, og leverer vann til en rekke produsenter og leverandører av naturlig mineralvann, flaskevann, brus og saft.

Denne uken mottok Mattilsynet et varsel fra firmaet om at de 10. desember hadde oppdaget giardia i en råvannsprøve fra Modalskilden. En prøve av flaskevann produsert 27. november viste også funn av giardia.

Fare for sykdom



Modalskilden er nå stengt, og varer er holdt tilbake på lager.

– Vi har fått full oversikt over leveranser fra Modalskilden for de siste fire månedene. Ut fra vår kjennskap til giardia representerer vann som brukt i saft eller brus minimal fare for sykdom. Det som da gjenstår er vann med og uten kullsyre og med og uten smak på flaske. Her har vi nå også fått oversikt over hvilke produkter som har nådd markedet, sier seniorinspektør Lisbeth Pettersen ved Mattilsynets avdeling i Telemark.

Coop Norge har flere produkter som har mottatt vann fra Modalskilden. Dette dreier seg om produktene halvannenlitersflasker «Coop Sprudle» i alle smaksvarianter.

– Kundene skal stole på at det de handler hos Coop skal være trygt. Derfor har vi besluttet å trekke partiet fra våre butikker. Vi oppfordrer alle kunder som har kjøpt produktet om å levere det tilbake, slik at de kan få refundert pengene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Tidligere tilfeller



De fleste som blir rammet av giardia blir bra uten behandling, men noen trenger medisiner for å bli friske. Da tar man antibiotika over flere dager.

Første dokumenterte vannbårne utbrudd i Norge var i Bergen 2004.

Da ble flere tusen personer syke etter at en drikkevannskilde ble forurenset med kloakk.

I 2004 var det også et utbrudd i en barnehage i Trondheim med tolv bekreftede tilfeller. Årlig rapporteres det om 200 til 400 tilfeller i Norge. Langt de fleste smittes i utlandet.