Ny Bremykt skaper hissige reaksjoner

– Nye Bremykt er et vesentlig steg nedover på kvalitetsstigen, skriver en opprørt Bremykt-bruker.

Fjordland lanserte i 2014 nyheten Bremykt med mer raps, og i høst ble den omdøpt til Bremykt Mykere. Forskjellen fra vanlig Bremykt er, som det tidligere navnet tilsier, en høyere andel rapsolje for å gjøre smøret mer smørbart direkte fra kjøleskapet.

Enkelte butikker fra NorgesGruppen selger utelukkende den nye versjonen og ikke originalen. Dette har satt sinnene i kok hos faste Bremykt-brukere.

«Kødder ikke»



«Det å fjerne en sikker vinner i kategorien smør, fordi de ønsker å redusere mengden mettet fett i butikkene sine, er en god tanke i utgangspunktet. MEN!!! EN KØDDER IKKE MED MERKEVARER SOM Melkesjokolade, Norvegia, Kvikk lunsj, Jarlsberg og Bremykt Original 500 gram.»

Det skriver mannen som opprettet Facebook-gruppa «Vi som vil ha Bremykt-originalen tilbake i NorgesGruppen sine butikker», som i skrivende stund har 111 medlemmer.

Han avslutter innlegget sitt med: «Bremykt Mykere er godt, men ikke like godt.»

Sunnere smør

Denne nye versjonen av Bremykt, kalt Bremykt Mykere, har satt sinnene i kok hos enkelte forbrukere.

Endringen i oppskriften er gjort for å tilby et sunnere produkt, med bonuseffekten av å være enklere å smøre. Nina Horn Hynne, kommunikasjonsrådgiver i Meny, forteller at de har opplevd reaksjoner fra kunder.

– Dette er jo en mye solgt vare i norsk dagligvare, så da er det heller ikke overraskende at vi får flere reaksjoner når vi gjør endringer, enn når vi gjør endringer i mindre varekategorier , sier hun til Dagbladet.

Hun forklarer videre at det er matvarene med de største salgstallene som er viktigst å gjøre en endring på for å bedre folkehelsa. Endringen som har blitt gjort med Bremykt innebærer en stor årlig reduksjon i mengden mettet fett.

«Utspedd drit»

Ikke alle setter pris på fokuset på sunnere matvarer.

«Er det ingen grenser for overformynderi i dette landet? Hva har Norgesgruppen med hva folk spiser? Dessuten er det omdiskutert om mettet fett fra melkeprodukter er skadelig eller ikke,» skriver en bruker i et innlegg på Facebook-gruppa, og avslutter med: «Utspedd drit kan de ha for seg selv.»

En annen bruker skriver at den nye Bremykt er «et vesentlig steg nedover på kvalitetsstigen» og at vedkommende har «kjøpt det for siste gang».

Leder for meieri i Fjordland, Anne Berit Aarvold, forteller til Dagbladet at de har mottatt reaksjoner.

– Vi har fått henvendelser fra forbrukere, likevel ikke mange sammenliknet med hvor mange beger vi selger av Bremykt hver dag.