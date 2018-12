6 av 11 indiske ferdigsauser fikk terningkast 6

I jakten på den beste indiske ferdigsausen, ble smak den viktigste faktoren for vurdering av terningkast. Og det ble ikke spart på 6-ere.

Når vi hjemme hos oss ønsker oss et velsmakende varmt måltid som er enkelt og kjapt å lage, er kylling i indisk saus med ris og eventuelt også nan-brød til en av våre favoritter. Det var med spenning vi gjennomførte smakstesten og saumfarte ingredienslisten på disse og tilsvarende produkter. Resultatet ble rekordantall av 6-ere.

Kriterier for vurderingen

Testen er utført av NLP Ernæringsterapeut Trine Dahlmo. Dahlmo er ABC Nyheters matanmelder og vil gi deg en smaks- og helsemessig vurdering av ferdigretter. Vurderingen er gjort ut fra disse kriteriene:

Trine er NLP Ernæringsterapeut og sammen med sin mann Kjell Petter matglade hobbykokker. Foto: Pål Bikseth

Råvarer: Vurdering av rettenes innhold av råvarer.

Tallerkenmodell: Trine Dahlmo har med nær 20 års klinikkpraksis som NLP Ernæringsterapeut opparbeidet seg en imponerende klinisk erfaring og vet hvordan ulike kostholdstiltak fungerer på virkelige mennesker i virkelige liv.

Hun har blant annet erfart at både fete- og karbohydratrike måltider kan være med i et vektreduserende og helsefremmende kosthold. Med tanken hvorfor velge enten eller når vi kan nyte det hele har hun forent de tilsynelatende ytterlighetene i en helhetlig pedagogisk modell - TD-metoden.

Mer om metoden- og dens tallerkenmodeller finner du på Trines blogg. Rettene i testen er merket med hvilken tallerkenmodell de tilhører.

Denne gangen ble smak den viktigste faktoren for vurdering av terningkast. På grunn av store prisforskjeller på produktene, ble også pris avgjørende for vår vurdering. Siden vi ikke har tilstrekkelig kunnskaper om hva som er riktige ingredienser og smak på de autentiske versjonene av disse sausene, er de ikke vurdert fra et slikt perspektiv.

Alle smakte godt

Smakstesten av de 11 indiskinspirerte ferdigsausene ble en svært hyggelig opplevelse. Alle smakte godt. Humøret steg ytterligere etter sjekk av ingredienslistene, hvor ekte råvarer dominerte. Resultatet ble 6-er rekord med hele 6 terningkast 6. Av disse gikk Saritas 4 sauser ut som de smaksmessige vinnerne.

På grunn av Rema 1000s svært lave pris sett i forhold til god smak og kvalitet, fikk også de hver sin 6-er. Testens prisvinner ble Uncle Bens Tikka Masala, noe som gjorde at den fikk testens eneste 5-er. Testens to 3-ere ble to av Patak`s produkter, nemlig Jalfrezi Curry Sause og Korma. Det lave skåret kom av vår vurdering av smak.

Uten at det hadde betydning for terningkastene, vil vi påpeke at vi synes krydderlokkene til Saritas sauser er vanskelige å åpne. Det er en dårlig start på et måltid å måtte kjempe for å få tilgang til maten.

Helseinspirators anbefaling

Disse sausene egner seg ypperlig i et helsefremmende og/eller vektreduserende-/stabiliserende kosthold. Velger du en god proteinkilde som hovedingrediens i retten, og ris og nan-brød som tilbehør, får du et blodsukkerstabiliserende måltid som vil påvirke din energi og helse på en positiv måte (gitt at du ikke har allergier/intoleranser for noen av rettens bestanddeler). Om vektreduksjon er målet egner alle sausene seg i et vektreduserende kosthold, unntatt de ulike Korma variantene og Saritas Butter Chicken. Velg da en mager proteinkilde, for eksempel kyllingfilet.

Saritas Korma

Terningkast: 6



Smak, konsistens: God syrlighet, smøraktig, fyldig. Gode små biter å tygge på. Deilig hete.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker, kokosmelk, fløte og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Fett-Karbo -tallerkenen

Pris: Kr 46,40. Mengde: 360 g.

Rema 1000 Korma

Terningkast: 6



Smak, konsistens: Passelig syrlig. Gode krydder med en deilig undertone av kanel. Gode biter å tygge på. En mildere variant av Saritas Sormas.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker, fløte, kokosnøtt og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Fett-Karbo -tallerkenen

Pris: Kr 25,00. Mengde: 350 g. Svært lav pris!!

Rema 1000 Tikka Masala

Terningkast: 6



Smak, konsistens: Fyldig. God balanse mellom sødme, syre og hete. Deilige løkbiter å tygge på.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker, fløte og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Mager -tallerkenen

Pris: Kr 25,00. Mengde: 350 g. Svært lav pris!!

Saritas Butter Chicken

Terningkast: 6



Smak, konsistens: Fyldig. Herlig smak av smør og nøtter. Moderat hete. Balanserte smaker. Deilig tyggemotstand.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker, fløte, smør, cashewnøtter og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Fett-Karbo -tallerkenen

Pris: Kr 45,90. Mengde: 360 g.

Saritas Tikka Masala

Terningkast: 6



Smak, konsistens: Fyldig, kremet. Heten bygger seg opp og blir en del av ettersmaken. Trine synes den var i overkant syrlig, mens Kjell Petter synes den hadde perfekt syrenivå.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker, fløte og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Mager -tallerkenen

Pris: Kr 47,90. Mengde: 360 g.

Saritas Tandoori

Terningkast: 6



Smak, konsistens: Balanserte smaker med passelig syrlighet, integrert hete. Deilig undertone av fersk koriander. Mild. Kremet.

Råvarer: Gode råvarer som fløte, yoghurt, grønnsaker og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Nøytral -tallerkenen (skala)

Pris: Kr 43,30. Mengde: 360 g.

Uncle Bens Tikka Masala

Terningkast: 5



Smak, konsistens: Litt i overkant søt smak som fra tørket frukt. Het, syrlig. Kremet.

Råvarer: Hovedingrediens er tomater. I tillegg kommer andre gode råvarer som løk, yoghurt, fløte og krydder. Selv om smaken er søtere enn de fleste andre sausene, inneholder den ikke mer karbohydrater.

Tallerkenmodell i TD-metoden: Mager -tallerkenen

Pris: Kr 21,90. Mengde: 450 g. Testens prisvinner!

Patak’s Tikka Masala

Terningkast: 4

Smak, konsistens: Kremet. Mild. I overkant søt. Gode løkbiter å tygge på.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker, fløte og krydder.

Tallerkenmodell i TD-metoden: Nøytral -tallerkenen (skala)

Pris: Kr 34,40. Mengde: 350 g.

Santa Maria Vindaloo

Terningkast: 4

Smak, konsistens: En skikkelig Vindaloo-het saus. Svetten perlet på pannen. Smaken av nellik var for dominerende for vår smak, og ga en såpeaktig ettersmak. De søte bitene skapte en balanse med de hete krydderne.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker og krydder.

Tallerkenmodell i TD-metoden: Mager -tallerkenen

Pris: Kr 35,60. Mengde: 350 g.

Patak’s Jalfrezi Curry Sause

Terningkast: 3

Smak, konsistens: Kremet, moderat hete. Sødmen dominerer de andre smakene, og smaken av rå grønn paprika blir i skarpeste laget.

Råvarer: Gode råvarer som grønnsaker og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Mager -tallerkenen

Pris: Kr 34,40. Mengde: 350 g.

Patak’s Korma Curry Sauce

Terningkast: 3

Smak, konsistens: Søt, nesten som fruktmos. Lite syre, lite hete. Mangler kryddertrykk. Mild. Finmoset. Vi tenkte «en barnematvariant».

Råvarer: Gode råvarer som fløte, kokosnøtt og krydder

Tallerkenmodell i TD-metoden: Fett-Karbo -tallerkenen

Pris: Kr 34,40. Mengde: 350 g.