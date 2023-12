Det sier Elizabeth S. Lingjærde.

Hun er sprekere enn de fleste jevnaldrende og har en biologisk alder på 23 år.

Basert på indikatorer som hvilepuls og midjemål, utholdenhet og styrke, går hun langt utenpå mange nordmenn som er flere tiår yngre enn seg.

Hva er egentlig hemmeligheten bak? Hvordan får hun det til?

– Sammenheng mellom hjerne og helse

Forskning tyder på en tydelig sammenheng mellom trening og mental helse. Hvorfor velger likevel mange nordmenn et stillesittende liv hvis gevinsten ved å bevege seg er så stor?

Etter å ha gjort trening til en livsstil er Elizabeth S. Lingjærde overbevist om at fysisk aktivitet har en enorm effekt på både kropp og intellekt.

– Sammenhengen mellom hjerne og helse, og maten vi spiser, er veldig interessant. Det forskes det mye på. Du får ikke musklene til å vokse hvis du ikke har de nødvendige proteinene. Så må du ha alle næringsstoffene. Vitaminer, mineraler, mikronæringsstoffer, enzymer og signalstoffer som gjør at du får en bedre hjernehelse, forklarer Lingjærde til ABC Nyheter.

– Ekte skjønnhet ligger i det uperfekte

Blir du smartere, mer kreativ, fokusert og husker bedre hvis du er fysisk aktiv? Ja, mener Elizabeth S. Lingjærde. Foto: Jarle & Jordan

62-åringen har erfaring som personlig trener og kostholdsveileder. I tillegg har hun skrevet bøker om det å holde seg i form. Hun driver blogg-siden og instagramkontoen «Supermygg». Nå er hun aktuell med boken «Sunn og sterk uansett alder». Her deler hun sine erfaringer om treningsfilosofi og øvelser som gir økt styrke, smidighet, utholdenhet og energi.

Blant temaene hun blogger om, er: «Dørstokkmila til livslykken», «Kom deg gjennom julen slank og sprek», «Ekte skjønnhet ligger i det uperfekte», «Hvor ofte og hvor lenge bør du trene? Når ser du resultater?», «Når motivasjonen svikter», «Kunsten å padle havkajakk - havets langrenn», «Frihet i en pulk - alt du bør vite om vintercamping», «Hemmeligheten som holder meg fit, sunn og slank», «Slik lager du et effektivt treningsprogram for økt styrke».

– Da blir jeg en pingle i forhold

– Jeg er egentlig en som aldri har sluttet å være det normale mennesket. Vi er født og oppvokst til å være som meg, og enda «verre». Kroppen vår er jo ment for å løpe rundt i skogen hele tiden. Det er ikke mange generasjoner siden jeg ville ha vært langt under gjennomsnittet. Før jobbet folk på gård fra de var veldig små. Når du leser Thor Gotaas sine beretninger om skiløpere, hvordan de lempet stein og tømmerstokker før de gikk femmila, så blir jeg en pingle i forhold, mener Elizabeth S. Lingjærde.

Fysisk aktivitet medfører en rekke helsegevinster hos voksne og kan forebygge overvekt, diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, og flere former for kreft.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) viser forskning på fysisk aktivitet og helse at helsetilstanden til fysisk aktive vil være langt bedre enn fysisk inaktive. Fysisk aktivitet forebygger sykdom og plager, gir bedre fysisk funksjon, flere friske leveår og forebygger tidlig død.

Fysisk aktivitet er dessuten helt avgjørende for å opprettholde og forbedre kondisjon, muskelstyrke og balanse hos eldre over 65 år, og redusere tap av fysiske funksjoner.

– Når du trener, blir du kjappere i hodet

Lingjærde har selv opplevd hvordan trening bidrar til at den mentale helsen blir vesentlig sterkere.

– Det forskes mye på hvor ekstremt viktig fysisk aktivitet er i forhold til hjernehelse. Da gjelder både styrke- og kondisjonstrening. Begge deler har effekt på din mentale helse. Når du trener, blir du kjappere i hodet på alle måter. Jeg merker det også på folk i min egen alder, som ikke trener og som spiser usunt, at de blir trege å snakke med. Det er skummelt. De gjentar seg selv, og finner ikke ordene, forteller «Supermyggen».

Lingjærde er dessuten forsøkskanin i det mangeårig prosjektet «Oslo Brains - LCBC Center for Lifespan Changes in brain and cognition». Der måles deltagernes kognitive evner og hukommelse over tid, sett i forhold til livsstil.

«Jeg er Elizabeth, født i 1960, og skal bevise for deg og meg at Bingo, vondter, parkert sexliv og lav energi ikke gjelder for oss som vil leve helt og herlig uansett alder! Det er så digg å kjenne at du lever, med en kropp og energi til å gjøre akkurat det du vil», skriver hun på sin hjemmeside. Foto: Jarle & Jordan

– De fleste av følgerne mine er yngre enn meg

– Folk som er jevngamle eller yngre enn deg kan kanskje føle prestasjonsangst når de ser hva du legger ut i sosiale medier?

– Man kan velge å se på meg som en «too much». Eller «fy flate, det der går an!» De fleste av følgerne mine er yngre enn meg. Jeg får meldinger brev og mail hver eneste dag, og da er 99,9 prosent positive. Mange sier at «nå er jeg ikke redd for å bli gammel», forteller hun entusiastisk.

På sin egen hjemmeside presenterer hun seg slik: «Jeg er Elizabeth, født i 1960, og skal bevise for deg og meg at Bingo, vondter, parkert sexliv og lav energi ikke gjelder for oss som vil leve helt og herlig uansett alder! Det er så digg å kjenne at du lever, med en kropp og energi til å gjøre akkurat det du vil.»

– Det er altfor mye tull i markedet

Hun mener at det florerer med useriøse forslag for dem som har rundet 50, og oppfordrer derfor sine følgere til å gå til rette kilder og ikke sløse bort tiden på det som ikke virker:

– Hvis vi kan bruke all den kunnskapen vi sitter med i dag om fysisk og mental trening, kosthold og livsstil, så vil aldringen gå mye saktere, mener Elizabeth S. Lingjærde. Foto: Thomas Brun Film.

– Det er altfor mye tull i markedet. Å ta imot anti-aging råd fra vakre jenter under 30, er som å spørre en gullfisk om livet i Nordsjøen. Sorry, men skal jeg ha muskler, spør jeg fitnessutøvere. Skal jeg ha kondis, lytter jeg til toppidrettsutøvere innen utholdenhetsidretter. Skal jeg holde meg ung og fresh, spør jeg eldre med jernhelse og vitalitet. Men, mest av alt lytter jeg til vitenskapens seriøse forskning, er Elizabeth S. Lingjærdes klare melding.

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle har skrevet boken «Sterk hjerne med aktiv kropp». I boken skriver han at fysisk aktivitet har en positiv effekt på stressmestring, læring, hukommelse, kreativitet, konsentrasjon og intelligens. I tillegg beskytter det mot depresjon og angst, og gir betydelig redusert risiko for demens.

– Å trene kan definitivt forebygge demens. Helt enormt

Elizabeth S. Lingjærde er opptatt av å ta knekken på demens-spøkelset. Det gjør hun best ved å ta en løpe- eller skitur, ta armhevinger eller andre øvelser som får opp pulsen og styrken.

– Min største skrekk er jo å få demens eller alzheimer. Det tenker jeg må være det verste og noe av det mest krevende helsevesenet står overfor. Å trene kan definitivt forebygge demens. Helt enormt. Det viser jo også forskning. Livsstil er ikke alene skyld i demens, men vi blir en stadig eldre befolkning. Vi ser at i aldersgruppen 85 pluss, så øker alzheimer, og det har gjort det lenge. Da snakker vi ikke om at de blir det fordi de er gamle, for di de har forsket på den samme aldersgruppen over tid. Hva man spiser og hvordan man trener har mye å si for utviklingen av hjernen.

– Betyr trening like mye for din mentale som din fysiske helse?

– Ja, veldig mye. Jeg har jo en arbeidsplass hvor folk er 25 år og spreke. Hadde jeg vært gutt i dag, så ville jeg nok valgt jegertroppen i Forsvaret. Jeg gikk over vidda i vinter i ni dager, og sov ikke på tre døgn. Jeg har gått alene over fjellet i mørket, og klatret livredd i en loddrett fjellvegg i over seks timer. Jeg er veldig utholdende. Det eneste jeg mistrives med er å ikke sove så mye. Men er det farlig, så får du så mye adrenalin at du våkner av det. Jeg har prøvd å melde meg på 71 grader nord, men har ikke kommet lenger enn på audition. Det er drømmen å få delta der, røper hun.

– Hele hensikten med å være «Supermygg», er at jeg skal være den som hever taket, rammene, og sprenger litt grensen for hva det vil si å være eldre, holde på seksualiteten sin, energien sin og styrken sin. Det er fullt mulig i dag, mener Elizabeth S. Lingjærde. Foto: Privat

– Det funker ikke

Hun advarer mot å tro at det finnes mirakelkurer, men mener likevel at det finnes mirakuløse effekter av riktig fysisk aktivitet og kosthold. Som mangeårig frilansjournalist med helse, kosthold og trening som ekspertise, og utdanning som kostholdsveileder fra Norges Idrettshøgskole, er hun sikker i sin sak:

– Du må satse på kunnskapsrike og vitenskapelig beviste råd på bakgrunn av god research. Det betyr at du for eksempel må slutte å tro på detox, masse kosttilskudd og six-pack på ti minutter. Det funker ikke, advarer den spreke 63-åringen.

I en kronikk i Tidsskriftet Den norske legeforening fra 2017 var en av konklusjonene at fysisk aktivitet er vist å bedre hjernefunksjonen og å motvirke sykdoms- og aldersforandringer i hjernen, men «signalveiene» som fører til dette, er ukjente. Forskere ved Universitetet i Oslo har nylig vist at laktat, som produseres i store mengder under intens muskelaktivitet, har en gunstig påvirkning på hjernen. Likevel er inaktivitet og overvekt blitt en «folkesykdom».

– Vi som har rundet 50 har størst gevinst av å trene

Elizabeth Lingjærde kjøper ikke uten videre argumentet om dårlig råd og lite tid som unnskyldning for ikke å være fysisk aktiv.

– Man blir så gammel i dag at man nærmest dør av depresjon og mister livsgnist. Foto: Privat

– Jeg kan jo være slem å si at det er et dårlig argument. Når de samme menneskene sitter der med en iPhone, en bukse til 1.000 kroner, bruker mange timer foran TVn og kjører bil. Men det vil alltid være noen som har et godt argument, så jeg skal ikke moralisere over det. Er du alenemor i tidsklemma med tre barn og har dårlig råd, er det tøft. Men folk var fattige under krigen. Det sies at folkehelsen aldri har vært bedre enn da. Det billigste du kan spise er rotgrønnsaker. Det er supersunt. Og du kan kjøpe høne til 29 kroner kiloen, men det koster litt tid å lage det. Og du kan bake brød selv. Men, vi som har rundet 50 har stort sett bedre råd og mer tid enn alle de yngre, og har også størst gevinst av å trene.

– Det er noe av det råeste du kan gjøre

– Mange har ikke råd til å gå på treningssenter og kjøpe sunn mat?

– Noe av det råeste du kan gjøre, er å oppsøke en park å drive parkour. Det er jo fantastisk. De bare står der gratis i parkene til fri benyttelse. Det kan man også gjøre, gjerne sammen med barn. Jeg har også et spark til politikerne våre; Det burde være minst én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Pluss et varmt måltid. Det er sunt og godt for alle barn. Jeg synes det er en katastrofe at vi ikke har fått til det i Norge. Dette finnes allerede i mange andre land som er mye fattigere enn oss. Da kan barn, som kommer fra fattige familier, få ett godt og sunt måltid om dagen, og lære seg gode matvaner.

– Det er en enorm slitasje på de stakkars sykepleierne

– Når jeg ser folk som spiser usunt og ikke trener, tenker jeg: «Herregud, det er ikke noe liv!» Jeg er veldig fysisk, så jeg orker ikke en gang tanken. Foto: Jarle & Jordan

Ifølge en Levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv 2021 (SSB) oppgir 58 prosent av befolkningen 16 år og eldre at de trener eller mosjonerer. 15 prosent oppgir at de trener en gang i uka, mens 13 prosent svarer at de aldri trener. Mangel på tid og helsebegrensninger er de vanligste hindringene for trening. De viktigste motivasjonsfaktorene er bedre helse og naturopplevelser.

I Norge og store deler av Europa har eldrebølgen så vidt startet. Når den slår inn for fullt vil trolig flere bli avhengig av helsetjenester.

– Det blir jo en byrde for samfunnsøkonomien. Definitivt. Og for alle de hjelpende hender, som begynner å komme i mindretall. Jeg har jo en del sykepleiere som kunder, som forteller at pasientene begynner å bli så tunge. De skal jo løftes hele tiden. Det er en enorm slitasje på de stakkars sykepleierne som er der ute. De må begynne å trene styrke for å makte å utføre jobben. Det er det mange som ikke tenker på. Det samme gjelder for dem som trenger hjemmehjelp. Det er kjempetøft når folk veier 100 kilo.

– Vi har en tsunami med overvekt

Hun mener en av de største helseutfordringene i dag er fedme, og at det vil koste norske skattebetalere dyrt i årene som kommer hvis ingenting gjøres.

– Vi har jo en tsunami, som kommer fra USA, med overvekt. I USA er det blitt så ille at de lever syv år kortere nå enn for få år siden. Om lag 70 prosent av Norges befolkning er overvektige, og det kommer bare til å øke hvis ikke vi gjør noe. Jeg er nok litt kontroversiell der. Jeg omfavner ikke overvekt. Ja, du kan fint veie fem kilo mer eller mindre enn anbefalt, men ikke så mye mer før det begynner å øke helsefaren. Vi har ikke råd til å bruke mer penger på helse. Hvis du ser på statsbudsjettet for 2024, går det frem hvor mye penger vi bruker på helse i forhold til forsvar og utdanning. Jeg synes vi skal bruke mer penger på forsvar og utdanning enn helse. Da må vi prioritere de som virkelig er syke, og ikke alle de som kan unngå å bli syke på grunn av dårlig livsstil.

– Finn en nabo, og gjør en avtale

Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er godt dokumentert. Det gjelder både den umiddelbare effekten i forhold til selve aktiviteten, og effekten som kommer over tid.

Ifølge Helse Norge bør voksne og eldre være fysisk aktive minimum 30 minutter hver dag. Aktiviteten bør være såpass intensiv at du blir varm og litt andpusten. Klarer du å ta i enda mer, blir utbyttet større. Tid med stillesitting bør reduseres eller brytes opp med pauser.

– Hva ville du sagt hvis du hadde ett minutt til en gruppe 50-åringer som vil komme i form?

– Finn en nabo, og gjør en avtale. Start med å møtes to ganger i uken til ti minutters trening. Begynn i det små, og ta det derfra. Det andre gjør er den sterkeste motivasjonen til å gjøre noe selv. Det er veldig vanskelig å gjøre noe alene. Det har mange ringvirkninger å gjøre noe sammen med andre. Lag en nabogruppe, fordi det geografisk bør være veldig nærme. Det er det beste du kan gjøre. Så trigger man hverandre i riktig retning både når det gjelder mat, trening og livsstil generelt.

– Da vil aldringen gå mye saktere

– Man kan velge å se på meg som en «too much». Eller «fy flate, det der går an!» De fleste av følgerne mine er yngre enn meg. Mange sier at «nå er jeg ikke redd for å bli gammel». Foto: Privat

– Ser du det som din oppgave å få nordmenn opp av godstolen?

– Hele hensikten med å være «Supermygg», er at jeg skal være den som hever taket, rammene, og sprenger litt grensen for hva det vil si å være eldre, holde på seksualiteten sin, energien sin og styrken sin. Det er fullt mulig i dag. Hvis vi kan bruke all den kunnskapen vi sitter med i dag om fysisk og mental trening, kosthold og livsstil, så vil aldringen gå mye saktere.

I en undersøkelse gjengitt i Science Direct i 2020 kom det frem at trening bedrer alt fra hukommelse til evnen til å tenke, løse problemer, konsentrere seg, håndtere stress, angst og depresjon. Samme studie viste at fysisk inaktive personer har dobbelt så stor risiko for å oppleve kognitivt forfall som hukommelsestap og forvirring, enn de som er fysisk aktive.

– Folk har parkert kroppen for lenge siden

– Er det både enklere og farligere å bli gammel i dag?

– Det er enklere fordi vi har mange behandlingsmetoder, hjelpemidler og gode medisiner, som gjør at mange eldre lever bra og blir tatt godt vare på. Men så er mye av det sosiale borte. Eldre blir ensomme, pluss at de holdes i live litt for lenge. Da blir den siste delen av livet bare trist. Man blir så gammel i dag at man nærmest dør av depresjon og mister livsgnist. Det er et økende problem ved det mentale stadiet på slutten av livet, som ikke er noe hyggelig.

– Gleder du deg til å bli eldre?

– Jeg har ikke lyst til å bli veldig gammel. Det ligger inni meg som en slags skrekk. Jeg vil ikke dit. Jeg har sett for mye. Det er veldig mye livsstilssykdom. Det ser vi hele tiden rundt oss, at folk har parkert kroppen for lenge siden. Da blir det verre. De som er spreke og holder seg i form har en mye bedre alderdom.

– Jeg orker ikke en gang tanken

– Har du lyst til å bli 100 år?

– Jeg har ikke noe mål for hvor gammel jeg skal bli. Hensikten er ikke å bli så gammel som mulig, men at jeg skal leve så godt som mulig, så lenge som mulig. Jeg har jobbet med bistand, på sykehjem og sykehus, og jeg ser jo hva det vil si å være bundet til helsevesenet, sengen og medisiner. Det livet vil ikke jeg ha. Da vil jeg heller dø på post i Alpene enn i en sykeseng.

– Hvis du ikke hadde trent, hvordan ville livet ditt sett ut da?

– Da hadde jeg hatt det veldig dårlig. Når jeg ser folk som spiser usunt og ikke trener, tenker jeg: «Herregud, det er ikke noe liv!» Jeg er veldig fysisk, så jeg orker ikke en gang tanken.