Manipulative overgrep – ingen interesse eller deltakelse. Utøver sørger for at offeret havner i en sårbar situasjon ved å skjenke eller dope henne og har sex med henne når hun er ute av stand til å si hva hun vil. Disse tilfellene ville antakelig falle inn under den strafferettslige definisjonen av voldtekt.

Opportunistisk utnyttet sårbarhet – mulig interesse, men ingen deltakelse. Her er den utsatte allerede i en sårbar situasjon. Hun er på fest og har drukket masse. Utøveren har ikke sørget for at hun er sårbar, men utnytter at hun er det. Hun har kanskje sovnet av all alkoholen og våkner av at noen har sex med henne.

Forledet av situasjonen (og seg selv) – høy grad av interesse og deltakelse. Her er det fest og begge er fulle. Det er en interesse i utgangspunktet og den som blir utsatt er også aktiv i det. Men plutselig flipper situasjonen og den utsatte mister kontrollen. Utøver er opptatt av seg selv og ikke oppmerksom på at hun ikke lenger vil.

Skriptet tvang – liten interesse, men deltakelse. Her har kvinnene kanskje blitt med noen hjem etter en tur på byen. De er fulle og desorienterte og befinner seg i en situasjon der de opplever at sex er forventet. De føler seg fanget av situasjonen og føler at de bare må gjøre det. Det er ingen fysisk tvang, men kvinnene har ofte prøvd å vise at de ikke vil ved å se bort eller ligge stille.