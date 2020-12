Ny FHI-undersøkelse: Én av fire er ikke fornøyd med livet

– Psykisk helse og livskvalitet preges av smitteverntiltakene. Men framtidsoptimismen er høy, sannsynligvis fordi folk vet at situasjonen er midlertidig, og de gleder seg til det blir bedre, sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

I en ny undersøkelse som ble gjennomført blant 26.000 personer i fylkene Oslo, Agder, Nordland og Vestland i november og desember, svarte mange at de sliter psykisk under pandemien.

Dystert tilstandsbilde

Her kommer det fram at 24 prosent av de spurte er lite fornøyd med livet. Samtidig oppgir 33 prosent av de spurte studentene at de er ensomme.

Generelt for befolkningen er at de som bor alene og de som har hjemmekontor, er mer ensomme enn de som bor med flere eller er fysisk til stede på arbeidsplassen.

Andelen som er lite fornøyde med livet og som er ensomme, har økt i år sammenlignet med i fjor.

Den psykiske belastningen er størst i Bergen og Oslo hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.

– Tilstandsbildet er litt dystert. Vi er overrasket av at det ser såpass mørkt ut for mange. Vi hadde forventet større stabilitet i den psykisk helsa, supplerer seniorrådgiver Thomas S. Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

Tror på framtiden

Undersøkelsen viser likevel at framtidsoptimismen er høy, spesielt blant unge. Mange ser lyst på fremtiden og forventer å bli både mer fornøyd enn det de er nå og mer fornøyd enn det de har vært før.

– Folk er nok bevisste på at framtiden blir lysere, og det er viktig. Gjennomsnittsskåren på framtidsoptimisme er 8 på en skala fra 0 til 10. Tilstandsbildet her og nå er bekymringsfullt, men det ser ut til å være situasjonsbetinget, sier Bang Nes.