Hører man ordet «hundeklær», er det muligens Paris Hilton med den lille veskehunden sin i rosa fjærboa man tenker først på. Mote som matcher eierens egen stil.

Tiden da man kledde opp hunden sin i corny plagg med glorete farger som ser billig ut er imidlertid forbi. Nå designer motebransjen klær for de firbeinte.

I Ralph Laurens «The Pup Shop» kan man velge mellom tre poloskjorter med den ikoniske logoen på – hvorav en er for å støtte opp om Pride-bevegelsen, strikk med det amerikanske flagget på, hettegenser og det kanskje posheste (og muligens mest corny av alt); en chic fleecejakke med elegant krage.

La oss håpe Ralph var ironisk her. Er kjæledyret ditt et ekte luksusdyr, har Ralph Lauren også designet en rød genser med kabelstrikk i kasjmir – bla først opp 2.000 kroner for den.

Made in Italy

Også italienske Dsquared2 har sett sitt snitt til å utvide produktkategoriene sine i år. Henger det hele sammen med at sør-europeerne under coronapandemiens første lockdown i våres så seg nødt til å skaffe seg kjæledyr, for å kunne forlate huset under portforbudet? Plutselig hadde alle en hund å lufte.

HOT DOG: – Noen hunder har godt av å ha på seg klær når det er kaldt eller vått vær, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: H&M

Motehuset lanserte tidligere i høst en kolleksjon dedisert til menneskets beste venn, i samarbeid med Poldo Dog Couture som, ikke overraskende, spesialiserer seg på hundemote. Også Moncler har latt seg friste til å samarbeide med Poldo Dog Couture, og har lansert en liten og hipp streetwear-kolleksjon med spenstige hundejakker i freshe farger.

«Mange i selskapet vårt har hunder, vi elsker hunder, det er en slags dyregreie, det er en ekstra måte å gjøre selskapet større på. Det var ganske enkelt. Du vet, litt denim, noen patcher... Slik at eieren og hunden kan matche hverandre», sier medgrunnlegger Dan Caten i Dsquared2 til nyhetsstedet WWD.

Italienske Poldo Dog Couture har lagd klær for luksusdyr siden 2016 og er ikke fremmed for designersamarbeid. I tillegg til Dsquared2, har merket en kolleksjon på gang sammen med Missoni, kjent for sitt ikoniske sikk-sakkmønster. Kapselkolleksjonen inkluderer blant annet en psykedelisk regnjakke og en bomberjakke i motehusets berømte strikkemønster. Og prisen? Bla opp 5000 kroner, så blir hunden din en veldig lykkelig en. Eller som Missoni selv sier: «Hunden din vil garantert skille seg ut fra resten av flokken».

– Økende trend på sosiale medier

Det blir ikke en trend før fast motegigantene har hivd seg på bølgen. Og det gjør blant annet H&M. Den svenske kleskjeden har tidligere tilbudt hundeklær som er blitt godt mottatt av kundene.

– De er veldig populære, så det er helt klart et marked! Vi har også mottatt tilbakemeldinger fra kunder som setter pris på at H&M selger klær til hunder til gode priser. Vi ser at folk velger klær til sine hunder som er i tråd med motebildet ellers. På sosiale medier ser vi en økende trend med hundeeiere som ikler sine hunder matchende antrekk, sier Thea Kjendlie, presseansvarlig i H&M Norge og Island.

I nettbutikken til H&M kan man foruten sesongbaserte plagg som reinsdyr- og nissekostymer, blant annet finne en skinnende boblejakke i sølv og en jacquardstrikket hundegenser - en lekkerbisken i hundetannsmønster for bisken. For en herlig ironi. Det mest dekadente må være en quiltet hundejakke med dekorativ pelskrage. Blir det noensinne feil med litt erkebritisk sus og dus og Barbour-vibber?

– Bør være komfortable

Men er det egentlig innafor å kle opp hunden i matchende klær?

– Noen hunder har godt av å ha på seg klær når det er kaldt eller vått vær. Vi ser for eksempel at til og med sledehundene får på seg en dekken når de skal hvile på sjekkpunktene under Finnmarksløpet. Det er spesielt småhunder og hunder som har dårlig pels som har nytte av klær fordi de lett blir kalde, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

– Klær til hund bør være designet for å være komfortable og beskytte mot vær og vind. Om folk velger dyre merkeklær eller går for et billigere merke, har ingen eller liten betydning for dyrevelferden.

Hun forteller at de er skeptiske til at enkelte raser avles slik at de er dårlig rustet for å takle å være ute.

– Man må spørre seg om det er helse og funksjon som står i fokus i hundeavlen, eller om det er viktigere å oppnå et bestemt utseende som går på bekostning av hundens funksjon og helse. Vi har en lov som krever at dyr skal avles med nettopp god funksjon og helse.