Samtidig som verden forberedte 75-årsmarkeringer for en av menneskehetens største katastrofer, begynte det som skulle stanse alle minnestunder og markeringer i 2020 – pandemien.

Det er 75 år siden andre verdenskrig tok slutt, men verden rakk bare holde en håndfull markeringer før coronaviruset tvang alle i skjul og store forsamlinger ble forbudt. Blant alle slagene som skulle markeres er det et slag som ikke har fått den oppmerksomheten det burde.

«Østens Stalingrad»

Slaget i Kohima-Imphal bærer kallenavnet «Østens Stalingrad» på grunn av den avgjørende rollen det spilte ved slutten av andre verdenskrig. Slaget var det første store tapet for Japan, og satte en brå stopper for deres planlagte invasjon av India. I 2013 ble det stemt frem som Storbritannias største slag av National War Museum, hvor både D-dagen og Waterloo ble forbigått.

– Seieren sto som en klar beskjed til Japan om at de ikke var uovervinnelige. Det ble starten på Japans tap under krigen, sier historiker Robert Lyman ved National War Museum til CNN.

Bildet viser japanske soldater tatt av britisk-indiske tropper.

Operasjon U-Go

En Hawker Hurricane angriper japanske styrker langs Tiddim-veien.

Det startet i mars 1944. En rute var blitt etablert mellom de to nordøst-indiske delstatene Manipur og Nagaland. Formålet var å hjelpe Britisk India i konflikten mot Japan.

Nøkkelruten gikk fra den britiske forsyningsstasjonen i Dimapur, gjennom Kohima, over en rygg i Naga-åsene, ned i Imphal og inn i Burma, landet som i dag heter Myanmar.

Japan planla å kapre veien ved å angripe med tre divisjoner fra sør og nord, hvor målet var å ta Kohima. Slaget fikk navnet «Operasjon U-Go», og hadde det lyktes ville det ha gitt Japan det springbrettet nødvendig for å gjennomføre et fult angrep på Britisk India. I stedet ble slaget det første store tapet i Japans historie.

Knekte Japans kode

Britene hadde rukket å bli godt kjent med de japanske styrkenes metoder, og stanset ethvert forsøk på kapring. Generalene William Slim og Geoffry Scoones trakk de britiske troppene tilbake og inn i Imphal, hvor de japanske styrkene ville slite med å komme til med forsyninger til sine soldater. Mangel på forsyninger og etterhvert sult gjorde at de japanske styrkene måtte trekke seg tilbake.

Over 30.000 menneskeliv gikk tapt i slaget. Om lag 17.000 på Britisk-indisk side, og i overkant av 13.000 på japansk side. De fleste døde som følge av sult, sykdom og utmattelse.

Åsene hvor slaget fant sted forsvant i bebyggelse ettersom byen vokste. Foto: Yirmiyan Arthur / AP

Det glemte slaget

En gartner går forbi kirkegården i Kohima. Foto: Yirmiyan Arthur / AP

I dag er det ingen synlige spor igjen etter det store slaget i Kohima. Åsene hvor kampene fant sted har sakte har sikkert forsvunnet i bebyggelse i takt med at byen vokste. Men 10 kilometer sør for byen, i Naga Heritage Village, finner man et krigsmuseum.

På museet er våpen, modeller av slagmarkene, soldaters uniformer og historiske fotografier fra slaget. Men ifølge CNN skal det ikke være snakk om et vel bevart museum, men heller en nedslitt og lite vel bevart samling av krigsminner.

Den beste måten å minnes slaget på er ved å besøke kirkegården Kohima krigskirkegård. Gravlunden er godt ivaretatt av Commonwealth War Graves Commission, og består av gravplasser for soldater som mistet livet under slaget.

Hver soldat minnes med en gullplakett med soldatens navn på og minneord fra familiemedlemmer. Kirkegården ligger på stedet hvor de britisk-indiske og japanske troppene møttes, og en linje markerer nøyaktig hvor de sto ansikt til ansikt.

