Tidligere glamour-modell advarer unge reality-deltakere: - Å ha sex på TV er en kjempedårlig idé

I kveldens episode av «Lindmo» gjester Linda Johansen (52) programmet. Johansen var på 1990-tallet kjent som både glamourmodell og redaktør av et mykpornoblad der hun selv stilte hyppig opp på coveret. I kveldens «Lindmo» forteller Johansen programleder Anne Lindmo at hun ikke angrer på noe hun har gjort, samtidig som hun mener fortida som Norges første glamourmodell har gjort henne til en bedre gründer.

I programmet kommer Linda Johansen med advarsel til alle de som vurderer å kaste klærne på TV i håp om å bli kjendiser.

- Jeg heier på at unge mennesker skal tørre å gå ut av komfortsonen og skal tørre å pushe grenser. Men å leve ut sin seksuelle galskap, og tenke for alt i verden så vil jeg skal kjendis, derfor skal jeg ha sex på TV. Det synes jeg er en kjempedårlig idé, sier Johansen.

Basert på egen erfaring sier Johansen at det er fort gjort at å gjøre noe som blir hengende ved en i fremtiden.

- Jeg var i min lille, myke bransje i fire-fem år og jeg blir fortsatt kalt for Lek-Linda, Naken-Linda og Porno-Linda. Det har vært en kamp om å bli kvitt det stempelet, sier Johansen på kveldens «Lindmo».

Trekker frem realityserier

Til Kampanje utdyper Johansen hvilke programmer hun tenker på og trekker frem «Singeltown», «Ex on the Beach» med alle sine spinoffs, «Love Island» og «Paradise Hotel», programmer som går på alle de store norske TV-kanalene.

- Ville du selv vært med på et slikt program for 20 år siden?

- Hvis jeg var 18 år i år kunne det godt hende at jeg hatt latt meg lure til å bli med på et reality-konsept. Jeg tror kanskje jeg hadde tenkt at hvis jeg klarer å bli kjendis så har jeg lykkes i livet, sier Linda Johansen til Kampanje.

Hun tror mange unge velger å søke etter kjendisstatus på feil grunnlag.

- Jeg tror mange velger å søke etter kjendisstatus i den villfarelsen at det vil løse alle deres problemer og at «styggen på ryggen» vil stilne. Problemet er at stemmen bare blir sterkere og ofte kan man tro at man trenger å bli enda mer kjent for at alt skal bli bra. Det blir aldri bra bare fordi man er kjent. Kanskje man blir likt og sett, men som regel velger hodet å lytte til alle de som gir deg negativ omtale, sier hun.

- Har TV-kanalen noe ansvar her?

- TV-kanalene er de voksne med erfaring som på en måte lurer ungdom inn i en bane som lett kan føre til ulykke for å generere kortsiktige inntekter og høye seertall. Kanalen har et større ansvar som det kan virke som de svikter på til tider, sier Johansen.

Ble lykkelig utenfor rampelyset

Johansen omsetter i dag skjønnhetsprodukter for 55 millioner kroner og kan vise til solid overskudd, etter å ha vært gjennom flere konkurser og mange år med trøblete økonomi. I dag dukker derfor ikke lenger Linda Johansen opp som Porno-Linda og Lek-Linda i mediene, men som suksessfull gründer og overskriftene er heller skandalefrie og positive.

- Jeg må eie min historie og står for det jeg har gjort, men det var først da jeg skiftet helt spor og trakk meg fra rampelyset jeg etter hvert fikk suksess og ble lykkelig. Lykkelig over å bli del av en familie som var glad i meg. Det var lykken for meg, sier Johansen.

Hanne McBride i Discovery sier de som melder seg på et realityprogram i 2020 vet hva de går til. - De er voksne mennesker og er velinformerte, sier hun. Foto: Kampanje

- Ikke noe nytt fenomen

Hanne McBride er kommunikasjonsdirektør i Discovery, som står bak serien som har gått lengst i å eksponere festglade unge som gjerne hopper til køys med hverandre i skandalerealityen «Ex on the beach».

- Dette er ikke noe nytt og fenomenet har vel rundet 20-årsjubileum. I dag skriker TV-anmelderne ut om mangelen på sjokk og drama i «Singletown» og viser til gruppesexen i «Ex on the beach», sier McBride.

Hun sier «fokuset» i seriene som Linda Johansen trekker frem, ikke er på sexscenene spesielt.

- Det er ikke sexen i seg selv som er interessant. Det er det som skjer i forkant og etterkant, og det er ikke sånn at vi går inn og regisserer sex. Det er ikke noe ønske fra kanalen når folk melder seg på et realityprogram at de skal ha sex. Vi dokumenterer det som skjer, sier hun.

- Lurer dere unge?

- Nei. De som melder seg på et realityprogram i 2020 vet hva de går til, de er voksne mennesker og er velinformerte, sier hun.

- Vi har et støtteapparat

Hun sier et mediehus som Discovery følger deltagerne fra castingprosess til etter programmet har gått på lufta og på den måten tar ansvar.

- Vi har et støtteapparat som ivaretar deltagerne, og vi går langt i å stille spørsmål om de er klare over konsekvensene av det de gjør på TV, og forsikre oss om at de gjør det.

- Er det ikke TV-kanalene som skal være de voksne her?

- Jo, og det poenget skal vi gi Linda Johansen. Det er TV-kanalene som er den profesjonelle parten i dette landskapet. Samtidig er deltagerne representanter for en festkultur som eksisterer, og selv om TV-programmet er en konstruert del av virkeligheten så er det en virkelighet der som gjør at folk velger å kaste klærne. Men jeg er enig med Linda Johansen om at TV-kanalene og også mediene generelt som vier dette mye oppmerksomhet, har et ansvar og interessen rundt disse scenene er også stor hos de andre massemediene, sier hun.

- Hvorfor blir det mer og mer sex i disse seriene?

- Jeg tror synet på sex har endret seg hos den oppvoksende generasjonen og hvordan du ser på dette avhenger nok av hvilket ståsted du har og hva som er vanlig i det miljøet man er en del av. Vi bruker en del tid på refleksjon rundt hvorvidt vi skaper eller speiler en kultur i disse seriene, sier hun.

- Som TV-kanal tar dere stilling til det Linda Johansen sier om at å ha sex på TV er en kjempedårlig idé?

- Det er noe vi gjør i stor grad gjennom å forberede deltagerne på hva de skal inn i og for hvordan verden ser ut når de kommer ut. Men dette er allerede voksne mennesker som er i stand til å ta gode valg for seg selv. Mitt inntrykk er at det er mange som i motsetning til Linda ikke jobber så hardt med å bli kvitt stempelet. For 20 år siden ville man kanskje ha jobbet for å gjemme vekk en realitydeltakelse på CV’en, men i dag så åpner det dører og gir muligheter man ikke ville hatt ellers, sier McBride.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje).