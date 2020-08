Skap lekre antrekk i samme fargenyanse

Artikkelen inneholder annonselenker.

Ved å velge plagg i som går i samme fargenyanser, oppdager man raskt at man kan sette sammen antrekk på flere nye måter. Mørkeblått og lyseblått, eller grått og svart, er kjente eksempler på dette. Men det finnes også flere lekre alternativer. Her skal vi se litt nærmere på en fargeskala bestående av nyanser av brunt, beige og hvitt.

Bruk gjerne de lyseste plaggene som første lag. I dette tilfellet på en piké-skjorte og et par bukser i lin. Deretter kan man legge til et plagg i mørkere farge, som en genser med glidelås og en blazer i ulike nyanser av brunt. Strukturen i fargeskalaen gjør at antrekket ser gjennomtenkt og fint ut. Legg til solbriller og sko i en mørkere nyanse av disse fargene.

Her finner du behagelige og flotte, lyse linbukser:

Linbukser fra danske NN07. Laget i kraftig og luftig linstoff. Nedsatt pris: 909 kr (Før 1299 kr) Foto: Care of Carl.

Velg mellom ulike lyse pikéskjorter som første lag i antrekket. Et stort utvalg finner du her.

Piké i frottéstoff fra franske Vilebrequin. Frottéstoffet er mykt og behagelig og blir bedre dess mer det vaskes og brukes. Nedsatt pris: 979 kr (Før: 1399 kr) Foto: Care of Carl

Hold deg varm i flotte og behagelige gensere med glidelås i halsen. Se utvalget her.

Finstrikket zip-genser fra Morris, med glidelås i kragen. Produsert i merinoull. Pris: 1599 kr. Foto: Care of Carl

Topp det hele med en stilig blazer i brunt. Se hele utvalget her.

Jerseyblazer med to knapper i front og smal passform, fra Tiger of Sweden. Produsert i en i ullblanding. Pris: 2999 kr Foto: Care of Carl

Tilbehøret bør være i en mørkebrun farge, som disse skoene. Se hele utvalget her.

Chukka boots med signatursålen i crepe fra Astorflex. Produsert på med fokus på miljø i fabrikken i Mantova, Italia der noen av kanskje verdens første chukka boots ble produsert på begynnelsen av 1900-tallet. Pris: 1399 kr. Foto: Care of Carl

Det slår aldri feil med noen lekre solbriller for å fullføre antrekket. Husk å velge disse også i en mørk, brun farge. Se hele utvalget her.