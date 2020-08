Artikkelen inneholder annonselenker

Allerede i 30-årsalderen begynner huden å forandre seg. Du får flere synlige linjer og de blir mer markante. Å få synlige pigmentflekker er også vanlig. Fra 40-årsalderen blir huden tynnere, rynkene dypere og du vil merke at huden mister elastisitet. I 50-årsalderen blir gjerne huden tørrere og enda slappere. Å etablere gode hudpleierutiner er derfor svært viktig, da huden trenger rikelig med fuktighet og næring og må renses både morgen og kveld. En ansiktskrem med A-vitamin kan virke foryngende og en krem som inneholder hyaluronsyre skal hjelpe til med å øke fuktighetsnivået i huden. Høy UV-beskyttelse er også svært viktig.

1. Rens

Rensekrem fra La Roche-Posay. Foto: Farmasiet.no

Gjennom en hel dag blir huden din utsatt for forurensing og skitt.

En god rens er derfor helt avgjørende for huden din om du vil at den skal holde seg frisk og ren. La Roche-Posay har utviklet Effaclar H Rensekrem som skal være både beroligende og fuktighetsgivende. Den renser huden skånsomt og gjenoppretter hudens velvære.

2. Serum

Serum påføres etter huden er renset og skal brukes før dag- eller nattkrem. Serum er tynnere og mer flytende i konsistensen og trekker dypere ned i huden enn en krem. Ecooking Super Serum passer for både kvinner og menn i alderen 35+. Et par dråper på fingertuppene er nok til å fordeles utover ansiktet. Et pluss for at serumet er økologisk og 100% vegansk.

3. Ansiktskrem med solbeskyttelse

Noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge aldring av huden, er å bruke solkrem. Mange dagkremer inneholder solbeskyttelse, se etter en ansiktskrem med høyest mulig SPF, gjerne 30. Denne kremen fra Kiehls lover å redusere rynker, forbedre elastisiteten og tilføre godt med fuktighet. I tillegg har den faktor 30 og beskytter dermed mot solens skadelige stråler.

Kiehl´s Powerful Wrinkle Reducing cream er en deilig dagkrem med både solfaktor og skal forbedre hudens elastisitet . foto: Kicks.no

Husk at du bør beskytte huden mot solen hele året, ikke bare om sommeren.

4. Anti-age øyekrem

Øyekremen fra Helena Rubinstein kan hjelpe til å glatte ut og redusere linjene. Foto: Kicks.no

Huden rundt øynene er ekstra tynn og sensitiv. Linjer rundt øynene er ikke til å unngå etter hvert som huden eldes, men en god øyekrem med anti-age egenskaper kan hjelpe til å redusere og glatte ut linjene. Helena Rubinstein Collagenist Re-Plump Eye Cream er spesielt utviklet for å gi jevnere hud og stramme opp huden rundt øynene.

5. Nattkrem

Å avslutte dagen med en næringsrik nattkrem er en god investering til huden din. Denne nattkremen fra anerkjente Estee Lauder er spesielt utviklet for å virke om natten og lover å redusere fine linjer mens du sover. Kremen inneholder også hyaluronsyre og moringaekstrakt som tilfører fuktighet og skal hjelpe til med å øke hudens kollagenproduksjon.

Nattkremen fra Estée Lauder skal redusere fine linjer i løpet av natten og skal øke hudens kollagenproduksjonen. Foto: Kicks.no

