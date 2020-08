1. Den velkjente myggspiralen har vært på markedet i flere tiår og har vært fast følgesvenn for mang en hytteeier opp gjennom årene. Norske Myggolf Myggspiral lover å beskytte mot både mygg, knott og flått. Myggspiralen inneholder pyrethrum, et naturlig fremstilt stoff fra krysantemumplanter, som virker frastøtende på innsekter.

2. Opplevelsen av å sove ute blir definitivt mer komfortabel om du unngår å bli spist opp av mygg i løpet av natten.

Myggnetting til hengekøyen er et must om du skal være helt sikker på å unngå myggen i løpet av natten. Foto: Skittjakt.no

Er du en av mange tusen nordmenn som har kastet deg på hengekøyetrenden, så må du for all del ikke glemme myggnetting.

3. Har du planer om å tilbringe en natt eller flere i telt, bør du definitivt vurdere å ta med deg ThermaCell Myggjager Campinglanterne.

En effektiv myggjager og lykt kan være med på å gjøre kvelden perfekt. Foto: Skittjakt.no

Her får du myggjager og campinglykt i ett og lyset og myggjageren kan brukes uavhengig av hverandre. Den skal jage bort opptil 98% av mygg og knott, er helt lyd og luktfri, og er perfekt for camping, jakt og fiske.

4. Skal du på fisketur et sted der myggen fort blir plagsom, er hodeplagg med myggnetting nærmest et must. STS Mosquito hodenett er behandlet med myggavisende permetrin for å avvise myggen. Den sorte nettingen gjør det dessuten enklere å se omgivelsene enn standard myggnetting med lysere farge.

Praktisk myggnett som er Permethrin-behandlet for å avvise myggen. Foto: Skittjakt.no

5. Hørt om «myggenser» før?

Hettegenseren Simms Bugstopper hindrer stikk fra mygg og knott. Foto: Skittjakt.no

Skal sommerkvelden nytes utendørs, kan det være greit å være føre var og pakke seg inn med hettegenseren Simms Bugstopper Hoody. Genseren hindrer stikk fra mygg og knott, og med en UPF 30 skåner den deg også mot solens stråler. Genseren kommer i fargene oransje og grønn.

6. ThermaCELL Myggjager MR450 er et genialt produkt å ta med seg til hytta, i båten, på campingturen, fisketuren eller teltturen. Den gir beskyttelse mot mygg, knott og flyvende innsekter og dekker et område på hele 20 kvm. Myggjageren går på patrongass og matter med myggavisende middel som enkelt kan byttes ut etter bruk.

ThermaCELL Myggjager holder myggen på avstand. Foto: Skittjakt.no

7. Skal du ut på tur i skog og mark, eller ferdes i områder spesielt utsatt for flått, er det lurt å beskytte huden. Myggolf myggmelk er mild og skånsom mot huden og beskytter deg i opptil 14 timer. Den er praktisk å ha med seg i sekken på tur og er drøy i bruk.

