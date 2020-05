Artikkelen inneholder annonselenker

En jevn og grønn gressmatte er drømmen for de fleste hageeiere, men veien dit avhenger av en god gressklipper. Elektrisk, bensindrevet eller robot? Hagens størrelse og utforming avgjør hvilken klipper du bør velge.

Hvor stor er hagen?

Har du en stor gressplen eller kun en liten hageflekk som du skal holde vedlike? Størrelsen på hagen din påvirker valget av gressklipper. Ligger den lille gressplenen din inntil boligen, klarer du deg fint med en elektrisk gressklipper som du plugger i stikkontakten ute.

1. AL-KO elektrisk gressklipper er lett å transportere og oppbevare.2. AL-KO batteridrevet gressklipper er godt egnet til mindre arealer Foto: Staypro.no

AL-KO Classic 3.82 SE er en gressklipper på 1400W med 38 centimeter klippebredde som er egnet for plener opptil 500 kvadratmeter. Takket være bærehåndtaket og den lave vekten er gressklipperen både enkel å transportere og oppbevare. Synes du det er upraktisk å trekke ledningen etter deg, velger du heller en klipper som går på batteri. De aller fleste batteridrevne gressklippere er velegnet for små og mellomstore hager og er praktiske fordi du kan klippe plen som ligger langt unna strømkilden.

Den batteridrevne gressklipperen AL-KO Moweo 3.85 Li har 37 centimeter klippebredde og er egnet for plener på opptil 300 kvadratmeter.

Er hagen din på mer enn 300 kvadratmeter, vil du raskt få behov for mer enn én skjøteledning til den elektriske klipperen, og den batteridrevne klipperen vil fort gå tom for strøm.

Velg da heller en gressklipper som går på bensin. En bensindrevet gressklipper er kraftigere enn den elektriske, og har som regel større klippebredde, slik at jobben går fortere.

Makita bensindrevet gressklipper til større arealer Foto: Staypro.no

Makita PLM4819 er bensindrevet og passer til plener på opptil 2000 kvadratmeter. Gressklipperen har en klippebredde på 48 centimeter og klippehøydejustering i 5 trinn.

Overlate jobben til en robot? Flere og flere investerer i en robotklipper og lar den gjøre hele jobben. Disse finnes i alle prisklasser, tilpasset ulike hagestørrelser.

1. Gardena Sileno City egner seg meget godt til mindre arealer 2. Testvinneren Husqvarna er en mer avansert robotklipper for større og mer komplekse gressplener Foto: Gardenstore.no

GARDENA SILENO City er en ideell robotklipper for små og komplekse gressplener. Robotklipperen klipper områder på opptil 250 kvadratmeter helt automatisk, pålitelig, stripefritt og jevnt. Den klipper i smale passasjer uten problemer og ladestasjonen kan plassere nesten hvor som helst.

Testvinneren Husqvarna Automower 315 er en mer avansert robotgressklipper for større og kompliserte gressområder på opptil 1 500 kvadratmeter. Smart teknologi tilpasser klippingen etter hvor raskt gresset vokser, muliggjør punktklipping av et begrenset område med lengre gress og leder gressklipperen gjennom trange passasjer.

Enda større?

Er plenen din flere mål stor blir de aller fleste gressklippere for pinglete. Da er det en plentraktor du trenger. På den kan du kjøre rundt som en konge og klippe hele plenen på kort tid.

Hagetraktoren Stiga Tornado 2098 gir deg muligheten til å klippe gresset med sideutkastfunksjon eller multiclip med STIGAs multiclip-plugg. Foto: Gardenstore.no

STIGA Tornado 2098 har et tiltalende, moderne utseende, et 98 centimeter bredt klippeaggregat og en klippehøyde som kan stilles fra 25 til 80 millimeter.

Hage med helling?

Har du en hage som heller, er klippejobben straks mer krevende, men en bensindrevet gressklipper med hjuldrift kan hjelpe deg i de bratteste bakkene.

Gressklipperen AL-KO Silver 524 gir deg hjelp i de bratteste bakkene med hjuldrift - Beste testresultater på ytelse, komfort og funksjonalitet! Foto: Gardenstore.no

Silver 524 SP-A Premium fra tyske AL-KO har oppnådd de beste testresultatene når det gjelder kombinasjonen av ytelse, komfort og funksjonalitet. Klipperen har en kraftig konstruksjon med en sterk motor, og det kjennes når du kjører den.

Har du en bratt hage som du nødig vil klippe selv, kan en avansert robotklipper gjøre jobben for deg.

Husqvarnas toppmodell, Husqvarna Automower 435X AWD, håndterer både store arealer og bratte hellinger. Foto: Gardenstore.no

Toppmodellen Husqvarna Automower® 435X AWD er en pioner på robotgressklippermarkedet. Denne modellen har drift på alle hjul, kan enkelt håndtere hager på inntil 3500 kvadratmeter, finne veien om hindringer og takle røft terreng og hellinger på inntil 70 prosent.

Mye busker, trær eller bed?

Elektriske gressklippere er ikke egnet til hager med mye busker og trær, ettersom du fort får problemer med at ledningen surrer seg fast i plantene. Da er en oppladbar klipper eller en robotklipper mest egnet.

WOLF-Garten er en hurtig og smart robotklipper som kommer seg frem både på smalere passasjer og krevende terreng. Foto: Gardenstore.no

Med sitt pivothjul manøvrer WOLF-Garten LOOPO M1000 hurtig og smart over plenen og på trange steder. Takket være WOLF-Garten spesielle Power wheels tar roboten seg fram i krevende terreng og klarer helninger på opptil 36 prosent. Du kan også utstyre robotgressklipperen med Power Grips, som letter fremkommeligheten på vått gress eller i kupert terreng.

Hvor ofte klipper du?

Ser du på plenklipping som en hyggelig syssel i hverdagen, eller som et nødvendig onde som du helst vil slippe? Hvis du setter av tid til å klippe plenen minst én gang i uka, kan du velge en gressklipper som finhakker det klipte gresset og legger det tilbake i plenen som gjødsel.

Bensindrevet gressklipper fra Klippo som har lav vekt og god balanse gjør den ekstremt lettkjørt. Foto: Gardenstore.no

Den bensindrevne klipperen Klippo Champion finfordeler gresset i små bestanddeler som føres tilbake i gressplenen.

Klipper du først når gresset vaier og løvetannen blomstrer, må du velge en klipper med oppsamler og bære bort gresset underveis.

Denne gressklipperen fra Makita gjør jobben enklere om gresset har blitt langt - med oppsamler på 50 liter. Foto: Staypro.no

Makita DLM431PT2 er en batterigressklipper med 50 liter oppsamler og 43 centimeter klippebredde.

Drømmer du derimot om å slippe hele klippejobben, er det kun en robotklipper som kan hjelpe deg med dette.

Robotklipperen Gardena Smart Sileno Life gjør jobben for deg. Foto: Gardenstore.no

GARDENA Smart Sileno Life sørger for et balansert klippemønster og en perfekt vedlikeholdt plen. Den er egnet for middels store plener på opp til 1250 kvadratmeter, og klarer helninger opptil 30 prosent, samt smale passasjer uten problemer. Smart SILENO Life jobber i all slags vær, og er så stille at den knapt kan høres. Når den er ferdig går den automatisk tilbake til ladestasjonen.

Høyt gress i kantene?

De færreste gressklippere kommer til over alt, men har du en kanttrimmer kan du gå over hjørner og kanter i hagen kjapt og enkelt.

Batteriedrevet og stillegående gresstrimmer fra Husqvarna. Foto: Gardenstore.no

Husqvarna 115iL er en brukervennlig batteridrevet gresstrimmer, perfekt til gressplenkanter eller små områder med høyere og kraftigere gress. Den kraftfulle og børsteløse lavvibrasjonsmotoren uten utslipp er stillegående nok for bruk i boligområder uten å forstyrre familier og naboer.

