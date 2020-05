Artikkelen inneholder annonselenker

Gnagsårplaster

Det er lite som kan være så ødeleggende for fotturen i fjellet som vonde gnagsår.

1.Gnagsårplaster fra Compeed 2.Gnagsårstift fra Compeed

Gnagsårplaster fra Compeed er et genialt plaster som gir effektiv beskyttelse når du trenger det som mest og er helt uunnværlig å ha med i sekken på tur. Det kan være smart å ha flere plasterstørrelser å velge mellom, så er du beredt til å plastre både vond hæl og såre tær. Plasteret lindrer umiddelbart og kan sitte på i flere dager.

Vil du være føre var, kan en gnagsårstift være smart. Stiften legger seg som en usynlig hinne på huden og skal hjelpe til med å forebygge og beskytte mot gnagsår.

Turpakke Førstehjelp er en mappe som inneholder et godt utvalg av førstehjelpsprodukter og utstyr.

Tips! Denne førstehjelpspakka inneholder det meste du trenger for både små og store sår. Putt det rett i sekken og ta det med deg på tur, eller legg det i bilen, i båten eller på hytta!

Lindrende gel for lokal behandling

En lindrende gel kan nærmest fungere som et universalprodukt og er et smart supplement i reiseapoteket. Det finnes flere ulike typer å velge mellom.

1.Super Eis-Gel 2.Perozin muskelkrem

Super Eis-Gel kan for eksempel brukes ved stive muskler, smerter, kløe og hevelser ved overtråkk. Perozin muskelkrem har en kjølende effekt og gir effektiv og rask smertelindring for ømme og vonde ledd eller rastløse bein.

Ibux Gel - smertestillende og betennelsesdempende

Også Ibux gel demper milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller muskelstrekk.

Desinfeksjonsmiddel

I disse korona-tider er det ekstra viktig med god håndhygiene.

Det er aller beste er såpe og vann, men har du ikke tilgang på det, så er desinfeksjonsmiddel en god nummer to.

Oslo Håndverksdestilleri har utviklet et effektivt desinfiseringsmiddel som ikke tørker ut hendene.

Solkrem

Herlig, herlig - men farlig, farlig! Solen er en viktig kilde til vitamin D og vi håper vi får se mye til den i sommer, men vær obs: Ifølge Kreftforeningen har så mye som opp mot 90 prosent av hudkreft sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Viktigheten av å beskytte huden med solkrem kan derfor ikke gjentas ofte nok.

Bruk rikelig med solkrem og gjenta smøringen etter to timer hvis du bader eller svetter bort kremen. Og bruk minimum faktor 30, slik som denne praktiske sprayflasken fra Biotherm . Etter en dag i solen er det behagelig for huden med en god og kjølende After Sun.

Smertelindring

Paracet inneholder paracetamol og virker smertestillende og mot ubehag ved feber

Smertestillende er nærmest obligatorisk i reiseapoteket og også her finnes det mange ulike varianter. Har du med barn eller barnebarn på ferie, så husk at du bør ha med egen paracetamol til dem tilpasset deres vekt og alder.

Plaster

Alle ferieapotek må inneholde plaster. Ha med et lite utvalg av vanntette plastre, strips og plastre i ulike størrelser og til ulik bruk. Sitter plasteret ekstra godt fast på huden, kan en plasterfjerner være til hjelp. Trio Niltac er en fuktighetsgivende spray som skånsomt fjerner plasteret på 1-2-3.

Sårbehandling

Har du fått skrubbsår, rifter, kutt eller åpne gnagsår, bør såret renses for å unngå bakterievekst og infeksjoner.

1. Pyrisept 2.Praktiske sårvaskservietter til å ha med på tur

Pyrisept er et velkjent produkt som renser sår skånsomt og effektivt. Produktet finnes både som salve, spray og flytende på flaske. Er du på farta er også disse sårvaskserviettene fra Norgesplaster supre å ha med i veska på tur!

Kløstillende

Lite er vel mer irriterende kløe fra sommerens myggstikk, brennesle eller brennmanet.

1. Xylocain 2.Eurax 3. Aloe Vera Spray

Xylocain er et lokalbedøvende middel som effektivt lindrer kløe og svie forårsaket av blant annet insektsstikk og mindre brannskader som solbrenthet. Også Eurax er en effektiv og mild krem mot kløe og andre mindre hudirritasjoner.

Prøv også Aloe Vera Spray med 99,5% økologisk aloe vera til reperasjon av skadet og irritert hud.

Allergiske reaksjoner

1.Zyrtec 2.Livostin øyedråper

En allergisk reaksjon kan komme brått og uventet på. Zyrtec er et reseptfritt legemiddel som kan brukes som kortidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi. Såre og rennende øyne som følge av pollenallergi kan lindres ved hjelp av øyedråper.

Reisesyketabletter

Det er ingen tvil om at Norgesferie er det som gjelder for de aller fleste av oss akkurat i år.

1.Postafen reisesyketabletter 2.Sea Band mot kvalme

Kanskje planlegger du å tilbringe mye av tiden i bil eller båt, og da kan reisesyketabletter komme godt med om du har lett for å bli bil- eller båtsyk. Husk bare å ta tablettene 1-2 timer før avreise.

Sea Band, som gir et lett trykk mot akupunkturpunktet på innsiden av håndleddet, kan også hjelpe mot kvalme og oppkast. Armbåndene kan brukes av både barn og voksne, og er helt uten bivirkninger.

Trenger du flere tips til førstehjelpsprodukter? Her finner du mer informasjon om førstehjelp og førstehjelpsutstyr.

