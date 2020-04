Artikkelen inneholder annonselenker.

Drømmer du om å oppleve frodige skoger, høye fjell og vakre strender i sommer? Enten sammen med familie, gode venner eller kanskje helt for deg selv? Med riktig utstyr i sekken blir turen garantert en opplevelse du sent vil glemme.

Velg riktig telt

Skal du gå langt, eller kjøre bil til teltplassen? Tenk gjennom dette før du velger telt, jo lengre du skal gå, jo lettere bør teltet være.

1. Bergans Gjendebu telt 3-pers 2. Dovrefjell kombi hengekøye/telt

Teltet Gjendebu fra Bergans er et lett fjelltelt for camping i sommerhalvåret. Teltet er stabilt, veier kun 3,5 kilo og får fint plass i sekken når du skal på topptur, eller gå eller sykle et stykke før du slår leir. Gjendebu er et tremannstelt, og passer ypperlig for et par på romantisk fjelltur.

Alene på tur i sommer? Kast deg på hengekøyetrenden. Dovrefjell Sweet Dreams Combi er en elegant kombinasjon av hengekøye og telt. Den kan settes opp på bakken og benyttes som et tradisjonelt enmanns-telt. Alternativt kan den henges opp i trærne som en hengekøye.

Er dere flere enn to som skal på telttur må dere enten ha flere telt, eller et romsligere telt med plass til hele familien eller vennegjengen.

1. Urberg telt 6-pers 2. Primus Bifrost telt 6-pers

Camping Tent fra Urberg har soveplass til opptil seks personer og egner seg godt til campingturen. Teltet består av to innertelt med plass til tre personer hver. Du kan også velge å ta ut et av innerteltene, da får du et stort åpent område "under tak". Bifrost H6 fra Primus er et lett kuppeltelt med plass til seks personer. Det veier i overkant av ti kilo, og kan fint tas med i sekken på en enkel fjelltur med familien.

Ligg mykt

Det finnes et hav av flotte liggeunderlag, så det er ingen grunn til å ikke ligge mykt og komfortabelt selv om du er på telttur.

1. Mountain Equipment liggeunderlag 2. Exped SynMat

Mountain Equipment Glacier 5.0 Mat er et skumfylt og oppblåsbart liggeunderlag med en ekstra slitesterk duk på begge sider. Perfekt for campingturen.

Exped SynMat UL Lite er et ultralett og kompakt liggeunderlag som tar liten plass og kun veier 530 gram. Perfekt hvis du skal gå langt.

Sov godt

Skal du sove ute i sommerhalvåret trenger du en sovepose for tre sesonger. Planlegger du derimot å sove ute også på vinteren, må du ha en varmere vinterpose.

1. Mammut Nordic Down 3-sesonger 2. Helsport Rago Down vinter

Nordic Down 3-Season fra Mammut er en tre-sesongs sovepose med dun, utviklet for turmennesker som ser etter en sovepose til å bruke på hytte eller campingturer. Rago Down Winter Long er en tykkere vinterpose fra Helsport egnet for teltturer året rundt.

Spis deg mett

I tillegg til å sove godt er det nyttig med lett og praktisk utstyr til matlaging. Du kan tenne bål hvis forholdene tillater det, men skal du være borte over flere dager er en primus kjekk å ha. Da kan du enkelt varme deg en kaffetår om morgenen og koke deg middag, nesten som om du var hjemme.

1. Star 2 kokesystem 3. Primus Gravity III

Star 2 kokesystem er en alt i en-løsning der brenner, håndtak, lokk og gassboks får plass i kjelen. Den er enkel å betjene og tar minimalt med plass i sekken.

Gravity III er en primus for deg som ønsker et stabilt og lite kjøkken som også kan benyttes ved lave temperaturer. Kjøkkenet har fire stabile, sammenleggbare ben og en bred flamme som muliggjør bruk av større kjeler.

Ekte turmat

På en primus kan du lage nesten hva du vil, men skal du gå langt og bære lett er det lite som slår Real turmat.

Posene veier minimalt, men blir et fullverdig måltid når du tilsetter varmt vann.

Kjekt å ha

I tillegg til dette nesten essensielle utstyret finnes det flere nyttige produkter som gjør sekken lettere og livet på tur mer komfortabelt.

1. Cocoon Microfiber Towel 2. Outwell Opal, lampe til teltet 3.Dovrefjell sitteplate med rygg 4. Vaffeljern

Microfiber Towel Ultralight XL fra Cocoon er et lett turhåndkle som tar liten plass i sekken og tørker fort.

Lykten Opal fra Outwell går på batteri og sikrer lys i teltet på bekmørke kvelder.

Dovrefjell sitteplate med rygg er en perfekt stol i kanoen, i båten, til fisketuren, på elgpost, på campingturen eller til all bruk hvor du ønsker å sitte godt og i tillegg ha mulighet til å hvile ryggen.

Vaffeljern Alu Rund Deluxe er et rundt og lett tur-vaffeljern i aluminium med non-stick-belegg, perfekt til et ekstra koselig måltid rundt bålet.

Husk gode sko!

Gnagsår kan ødelegge selv den vakreste naturopplevelsen. Invester i gode tursko, og husk å gå dem inn på forhånd.

1. Viking Men´s Impulse Mid II Gore-Tex 2. Salomon Women´s Quest Gore-Tex

Men's Impulse Mid II Gore-Tex fra Viking Footwear og Women's Quest 4D 3 Gore-Tex fra Salomon sikrer godt fottøy på lange vandreturer i skog og fjell.