Artikkelen inneholder annonselenker.

Brunsnegler, maur, mygg og rotter er sommerhalvårets grimme bakside – slik blir du kvitt de irriterende plageåndene.

Barrierer for brunsnegler

En av de mest plagsomme småkrypene er brunsneglen, også kjent som mordersneglen, som dukker opp hver vår. De invaderer hager og bed og gjør stor skade på planter. For å bli kvitt de plagsomme sneglene er noe av det viktigste du kan gjøre å holde hagen din ryddig, klippe gresset ofte og gjøre det vanskelig for sneglene å finne skjulesteder.

Ved å lage hindringer rundt planter og bed er det enda vanskeligere for sneglene å komme frem til godsakene, og da er kobber er et effektivt hjelpemiddel.

Foto: Kobbertape

Fest kobberteip rundt bed, blomsterpotter og pallekarmer. Brunsneglene liker nemlig ikke kobber, og vil derfor ikke krype over.

Fun Light til maurene

Maur finnes i mange varianter, noen mer plagsomme enn andre. De fleste artene er bare irriterende, men Stokkmauren gnager og uthuler treverk, så disse er det spesielt viktig å bekjempe.

For å forhindre en maurinvasjon innendørs bør du unngå at trær og busker har grener som henger nær husveggen, og at treverk eller ved stables inntil huset. Hold vinduskarmer rene og mal dem med jevne mellomrom, og ventiler godt i kjeller og loft.

Oppbevar søtsaker i tette bokser, og ikke la smuler og søl ligge på kjøkkenbenken. Tett sprekker og hull i grunnmuren, og dekk ventilasjonsluker med finmasket netting.

Du kan visstnok også bruke saft for å bli kvitt de irriterende små skapningene, men da må du velge den sukkerfrie varianten Fun Light. Hell konsentrert saft der du ser maurene samler seg i hagen, så vil de dø innen kort tid.

Irriterende mygg

Mygg er vel ikke direkte et skadedyr, men de kan jo føles både plagsomme og skadelige for oss mennesker allikevel. Heldigvis finnes det en rekke effektive produkter som både beskytter deg mot myggen, og lindrer hvis den rekker å stikke.

1. MyggA Spray 2. Care Plus Sensitive Mygg-Roll On

MyggA Spray beskytter deg mot alle stikkende insekter og reduserer risikoen for flåttbitt i minst åtte timer. Sprayens virkestoffer villeder myggens målsøker, slik at den ikke får et klart bilde av målet. De delene av kroppen som sprayes blir derfor usynlige for myggen.

Care Plus Sensitive myggroll-on gjør same nytten og passer ekstra godt til deg med sensitiv hud. Den er enkel å påføre, og kan også brukes i ansiktet.

1. Blaupunkt Insektdreper 2. Rubicson bærbare innsektdreper 3. Racket insektdreper

Du kan også bli kvitt myggen med en egen insektdreper. Blaupunkt Insektdreper lokker til seg myggen, som deretter blir sugd inn i viften og fanget i beholderen. Insektdreperen er laget for bruk innendørs, og kan dekke et område på opptil 50 kvadratmeter.

Rubicson portable insektdreper kan du også ta med deg på tur eller ut på terrassen. Den er oppladbar og utstyrt med UV-led som lokker til seg innsekter. Ønsker du heller å ta opp kampen mot myggen med dine egne hender gjør en myggracket jobben enklere. Racketen eliminerer insekter, hovedsakelig mygg, fluer og veps. Når insektet kommer i kontakt med gitteret får det støt og dør.

Myggstikk?





Er uhellet allerede ute og leggen full av kløende stikk? Eurax lindrer huden etter stikk fra både mygg og veps. Kremen gir rask effekt og virker i inntil seks timer.

Rottefanger

Rotter er kanskje et av våre mest fryktede skadedyr, og vi vil helst verken ha dem i hage eller hus. For å forebygge rotter i nærmiljøet bør du alltid ha lokk på søppelkasser og kompost, fjerne nedfallsfrukt og ikke kaste matrester i toalettet eller i kjøkkenvasken. Tett igjen sprekker i vegger og grunnmur, slik at rottene ikke så lett kan komme seg inn i boligen din.

1. Victor Elektrisk Smart-rottefelle

Det er ikke lov å sette ut ubeskyttet rottegift for å forebygge rotteinvasjon, men du kan sette ut rottefeller hvis du vet at du har rotter i hus. Victor Elektrisk Smart-rottefelle er en giftfri felle som utløser elektrisk støt for å nøytralisere skadedyret. Fella kan kobles til ditt lokale nettverk og sende deg push-varsel hvis en rotte er fanget. Er rotte- eller skadedyrproblemene for store til at du kan håndtere dem selv? Da bør du alltid tilkalle et skadedyrfirma som kan hjelpe deg.