Ut på tur: Her er turmaten alle liker

Gjør det enkelt, eller disk opp med flere retter. Turmat trenger ikke å være komplisert, men kan by på gode smaker og fantastiske opplevelser i naturen.

Pinnebrød

Skal du på en lengre tur og har mulighet til å lage bål er det koselig å samles rundt varmen.

Ta med grillspyd som gjør at grilling av pølser og pinnebrød går som en lek, eller kos deg med å spikke ditt eget med en spikkekniv.

Til å lage pinnebrød trenger du:

4 dl hvetemel

½ ts salt

1 ts sukker

2 ts bakepulver

5 ss olje

ca. 1-2 dl vann

Slik gjør du:

Bland det tørre, tilsett vann og deretter olje. Elt alt sammen til en glatt deig. Legg deigen i en plastboks, eller i en matpose, og hell over noen dråper olje slik at deigen ikke blir klissete.

Tvinn deigen rundt et grillspyd før du steker pinnebrødet over et bål. Eller surr deigen rundt en grillpølse, så får du pølse i brød. Stek pinnebrødene over glørne, og vend på grillspydet flere ganger til deigen er gjennomstekt.

Ønsker du et søtere pinnebrød kan du øke sukkermengden. Tilsetter du også en teskje kardemomme eller kanel blir det ekstra godt.

Foretrekker du pinnebrød som tilbehør til middagen kan du tilsette urter i deigen, eller drysse over noen saltflak før du steker brødene.

Pizza på bål

Pizza er alltid en stor favoritt, og stekt ute i naturen smaker den enda bedre. Ha med deig hjemmefra, enten kjøpt i butikken eller bakt selv. Alternativt kan du bruke pitabrød som pizzabunn.

Du trenger:

Pizzadeig

Tomatsaus

Revet ost

Skinke, salami eller annen pizzatopping du liker

Vent til flammene har brent ut og bålet kun har glør, før du steker pizzaen i en stekepanne over bålet eller primusen. For at ikke deigen skal bli svidd før den er ferdig, lønner det seg å steke den litt før du tar på toppingen. Legg deigen i stekepanna og stek noen minutter. Snu pizzabunnen og ha på tomatsaus, ost og fyll, før du steker pizzaen videre med lokk. Den er ferdig når osten har smeltet.

1. Stekepanne med sammenleggbart håndtak 2. Kjøkkensett fra GSI Outdoors Bugaboo

Camping Frying Pan Folding Handle fra Stabilotherm har et sammenleggbart håndtak som gjør stekepannen hendig å frakte med seg på tur.

GSI Outdoors Bugaboo Base Camper Medium er et kompakt og allsidig kjøkkensett som inneholder to kjeler, en skjærefjel og en stekepanne. Alt sammen kan pakkes ned i en medfølgende pakkepose, som gjør settet lettere å frakte med seg.

Ostesmørbrød

Ostesmørbrød blir sprøtt og godt når du varmer det over et bål. Fyll smørbrødet med favorittosten din, litt god skinke og noen tomater, pakk det inn i sølvfolie og legg det over glørne i noen minutter. Enda kulere er det å lage ostesmørbrød i et toastjern beregnet på bål.

1. Toastjern fra Espegaard 2. Sandwichjern fra Stabilotherm

Toastjernet fra Espegard har et langt stålskaft og håndtak av tre og kan legges på grillristen i bålpanna eller direkte på bålet. Sandwichjernet fra Stabilotherm, gir deg et perfekt ostesmørbrød samtidig som det pryder smørbrødet ditt med konturene av en elg.

Suppe på tur

Ta med deg en ferdiglaget suppe hjemmefra, eller en posesuppe som du blander med vann på leirplassen.

1.Urberg bålstativ 2. Sea to Summit Kjøkkensett 3. Outdoor Stove turkjøkken

Kok suppen i en kjele over et bål, med et sammenleggbart bålstativ eller la primusen gjøre jobben. Sea to Summit X-Set 21

er et kjøkkensett med en kjele og to boller som veier lite og kan flatpakkes, slik at de tar minimalt plass i sekken. Outdoor Stove 27-3 UL with Gas Burner er et kjøkken som passer godt for to personer. Det består av en Primus gassbrenner, to kjeler og en stekepanne. Det er et lite, kompakt kjøkken som krever minimal plass i ryggsekken.

Pølse på termos

Du kan ta med deg grillpølser i sekken, men enda enklere er å fylle termosen full med wienerpølser. Da er pølsene varme og klare når lunsj eller middag nærmer seg. Velg en termos beregnet på mat, da er som regel åpningen større, slik at det er enkelt å ta pølsene ut. Du kan også fylle mattermosen med pasta eller en god suppe som du har laget hjemme før du dro.

1. Primus Food Vacuum Bottle 2. Stanley Classic Food Jar 3. Stanley Adventure Food Jar

Food Vacuum Bottle fra Primus rommer hele 1,2 liter og er beregnet til mat. Det samme er Classic Food Jar fra Stanley.

Skal du ha med en enkel pastarett eller restene av gårsdagens lapskaus på tur holder det ofte med en mindre termos. Stanley Adventure Food Jar tar liten plass i sekken og en praktisk skje følger med.

Forundringspakke

Det finnes nesten ingen grenser for hvilke godsaker du kan steke, koke og varme hvis du først har laget et bål eller fyrt opp en primus. Har du med deg litt aluminiumsfolie kan du lage deg en skattkiste med fisk og grønnsaker som du steker på bålet. Du kan også bake poteter i aluminiumsfolie over glørne. Det tar bare 40-50 minutter, så har du en deilig potet å varme deg på.

1. Swedish Firesteel 2. Stormfyrstikker

Er du bålproff tenner du bålet med et eget tennstål så slipper du å bekymre deg for våte fyrstikker eller tomme lightere. Eller du kan skaffe deg vind- og vannsikre stormfyrstikker, som sikrer ild hver eneste gang.

Pannekaker på primus

Unn deg noe ekstra godt på turen. Lag pannekakerøre på forhånd og hell den over på en tom brusflaske, så ligger den trygt i sekken mens du går. Du kan også bruke en ferdig pannekakemiks som du blander med vann før steking.

Gerber Turbestikk

Husk å ta med deg en hendig tur-stekespade, så er det enklere å snu pannekakene.

S’mores – en søt avslutning

Marsmallows, sjokolade og kjeks, det kan ikke bli feil.

Du trenger:

Marshmallows

Sjokolade

Fullkornskjeks

Varm en marshmallow over flammene, legg den på en kjeks og topp med en sjokoladebit før du legger en kjeks på toppen av den søte «sandwichen». Den varme marshmallowen smelter sjokoladen og det hele blir en heftig og god munnfull.

Primus Lite XL Piezo

S’mores kan også lages i større porsjoner og stekes over en primus. Da legger du ingrediensene lagvis i en stekepanne, begynn med kjeks og avslutt med marshmallows. Stek under lokk til sjokoladen har smeltet og marshmallowene har est ut.

God tur! Husk å sjekke bålreglene https://norskfriluftsliv.no/vis-grill-balvett/ før du

tenner opp ild.