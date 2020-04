Slik bruker du de brune bananene

Artikkelen inneholder annonselenker

Bananer blir søtere jo mer modne de er, derfor er de perfekte som søtning i bakverk og smoothie. Visste du forresten at bananer holder seg veldig godt i kjøleskapet? Skallet blir brunt, men inni er de like fine.

Bananvafler

I denne oppskriften er sukker erstattet med godt modne bananer. Oppskriften er superenkel, og kan blandes sammen med en håndmikser, slik som denne lekre fra Bosch, som både er stillegående og kraftfull.

Du trenger:

2 bananer

2 dl havregryn

2 ts bakepulver

2 ts vaniljesukker

1 dl melk

2 egg

Slik gjør du:

Mos bananen med en gaffel, før du mikser alle ingrediensene sammen med en håndmikser. La røren hvile i omlag et kvarter før du steker vaflene.

Blåbærsmoothie med banan

En deilig og sunn smoothie blir søt og god når du tilsetter modnet banan. Legg gjerne bananen i fryseren når den er i ferd med å bli brun, så er den kald og klar til å bli slengt i blenderen når som helst.

Du trenger:

1 banan

2 dl blåbærbiola/vaniljeyoghurt eller eplejus

½-1 dl frosne blåbær

En liten neve havregryn

Slik gjør du:

Hell alle ingrediensene i en blender og miks sammen til en jevn smoothie.

Pannekaker med banan

Du kan også bruke modne bananer i pannekakerøre. Pannekakene blir søte og gode, samtidig som de er sukkerfrie. Mos bananene godt før du tilsetter dem i røra. Bruk gjerne en kjøkkenmaskin til å blande det sammen, slik som denne lekre fra Kitchen Aid.

Du trenger:

1,5 modne bananer

3,5 dl melk

2 egg

1 klype salt

225 gram hvetemel

Slik gjør du:

Mos bananene godt med en gaffel, før du pisker dem sammen med egg, melk og salt. Tilsett litt og litt hvetemel og pisk til alle klumper er borte. La røren stå i 15 minutter før du steker pannekakene i en stekepanne. Er du ekstra proff lar du en egen pannekakepanne gjøre jobben.

