Plaget av pollenallergi? Her er tipsene som forebygger og lindrer

Gress, bjørk og burot – når det spirer og gror i hager og parker begynner også pollensesongen for fullt. Såre øyne, nese som renner og generell mangel på energi gjør sesongen utfordrende for mange allergikere. Her er tipsene som forebygger og lindrer pollenallergi.

Medisiner og dråper

Plages du av rennende nese og såre øyne nå på vår- og sommerhalvåret er det sannsynligvis pollen du reagerer på. Har du kun milde symptomer er det hjelp og få med reseptfrie legemidler fra apoteket som både forebygger og behandler pollenplager.

1.Nasonex nesespray 2.Nazamer Aloe Vera 3.Zyrtec 4.Livostin øyedråper

Nasonex Nesespray lindrer nysing, kløe og rennende nese, og saltvannssprayen Nazamer Aloe Vera fukter tørre og såre slimhinner og motvirker «tørr nese» forårsaket av forurensning, støv og tørr luft. Du får også kjøpt reseptfrie legemidler i pilleform, som er effektive både i forebygging og behandling av allergi. Zyrtec inneholder antihistaminer som demper allergisymptomer ved pollenallergi. Effekten inntrer raskt og varer i flere timer.

Plages du av rennende øyne som klør kan Livostin øyedråper lindre. Dråpene inneholder levokabastin som hemmer virkningen av histamin, et stoff som fremkaller allergiske reaksjoner. Den antiallergiske effekten inntrer vanligvis raskt og vedvarer i flere timer.

Pollenfilter foran vinduene

Pollenfilter fra 3M

Det er deilig å kunne lufte når solen steker, men da åpner du også for pollen som kan sveve inn gjennom vinduet.

Ved å montere et pollenfilter unngår du dette. 3M Pollennett stopper åtti prosent av pollenstøvet. Nettet festes med borrelås som følger med i pakken. Pollennettet gir en naturlig beskyttelse og reduserer i tillegg trafikkstøv. Ypperlig for deg som er allergisk, men som ønsker å ha vinduene åpne når pollensesongen er som verst.

Vask hud og hår



Pollen fester seg til hud og hårstrå, ved å vaske håret, hendene og ansiktet hver kveld unngår du å dra med deg dette inn i senga. Velg en mild sjampo som er skånsom mot håret når du skal vaske det hver dag.

1. Björn Axen Organic Moisturizing Gentle Shampoo 2.Lumene Shooting Cleansing Milk

Organic Moisturizing Gentle Shampoo er laget med naturlige ingredienser og tilfører håret fuktighet.

Vask også ansikt og hender godt før du legger deg. Lumene Soothing Cleansing Milk er en lett rensemelk som skånsomt renser huden uten å irritere sensitiv hud. Rensemelken er parfymefri og er utviklet i samarbeid med Allergi- og Astmaforbundet i Finland.

Tørk støv og skift sengetøy

Pollen sniker seg inn gjennom vinduer og via klær og hår. Tørk støv og støvsug hver dag, og skift sengetøy ofte. Ved å kjøpe inn ekstra putevar kan du unne deg å bytte putetrekket daglig.

1. 2-pk putevar fra Jotex 2. Amanda putevar i lin

Velg gjerne økologisk bomull eller lin, slik som disse putevarene fra Jotex som er vevd med tynne, fine bomullstråder og er ekstra myke og delikate. Eller AMANDA putevar i lin, som varmer når det er kaldt og er svalt når det er varmt. Perfekt til bruk året rundt.

Bytt ut håndklær

Håndklærne på badet bør også skiftes ut ofte. Gå til innkjøp av noen ekstra sett, slik at du kan bytte dem ut etter noen få dagers bruk.

Nice håndkle, 4-pk i myk bomullsfrotté

NICE håndkle er i myk bomullsfrotté laget av økologisk bomull – bedre for deg, miljøet og de som jobber på bomullsplantasjene.

Bruk solbriller

Solbriller kan bidra til å beskytte øynene dine mot pollen som svever i luften. Velg gjerne noen som dekker godt, også på siden av øynene, og ha dem på når du er utendørs på dagtid.

Oakley sportsbrille

Brillene fra Oakley har ulike modeller som dekker godt.

