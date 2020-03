Lag vårens fineste tilbehør med perler

Hamaperler har eksister i mange år, og er et kjært barndomsminne for mange. De kjente plastperlene ble registrert med varemerket Hama i 1984 av danske Malte Haaning etter at etterspørselen økte stort fra 70-tallet. I dag selges de populære plastperlene i over 50 land verden over.

Også for voksne

Å perle fine motiv med de små plastperlene er gøy for både store og små. Har du ikke prøvd å perle siden du var barn, kan vi anbefale deg å prøve igjen, for dette er en beroligende og kreativ aktivitet som er like gøy i voksen alder.

Bra for motorikken

Å leke med Hamaperler er med på å utvikle barns motoriske ferdigheter, lek med farger og form , og lærer barn å gripe små gjenstander. Med andre ord er nettopp å perle en fin aktivitet for hele familien. Trenger du inspirasjon til nye mønstre og figurer, fins det fine bøker som hjelper deg på vei.

Hama-perler: Slå deg løs med farger og ulike former.

Det er lett å bli hekta på disse små plastperlene. Kanskje du liker å holde deg til et bestemt mønster ? Da kan pakker med perler og brett være fine. Eller kanskje du eller barna er store fans av Frost-filmene? Mønster finner du her.

Unngå insekter i drikken: Se oppskrift på hvordan du perler smart lokk

Hold veps og fluer unna glasset ditt med disse fine lokkene du kan perle selv. Vi har laget lokk med melonmotiv, men her er det bare å være kreativ på hvilke motiv du ønsker.

Du trenger perlebrett og perler i ulike farger. Her kan du kjøpe perler, brett pg styrkepapir.

Bruk gjerne et stort perlebrett slik at du kan utfolde deg med selvkomponerte mønster og fasonger. Så må du selvfølgelig også ha tilgang på et strykejern og bakepapir.

Steg for steg: Legg bakepapir mellom perlene og strykejernet på middels varmt jern.

Inspirasjon: Bruk gjerne et stort perlebrett slik at du kan utfolde deg med selvkomponerte mønster og fasonger.

Perleskiver: Her kommer ikke vepsen ned i den søte drikken.

Perfekt syssel for både liten og stor, som ikke tar altfor lang tid å lage. Da er det bare å glede seg til mange late dager i hagen, uten insekt i glasset. Lykke til!