Dette er påskekrimmen du bør lese i år

Krim og spenning går hånd i hånd med påsken. Også i år er det en mengde nye boktitler som får nakkehårene dine til å reise seg. Selv om påsken i år blir veldig annerledes for mange, er det fremdeles noen tradisjoner man kan holdes i hevd. Fordelen er at man ikke trenger å være redd for å gå på utedoen etter å ha lest boka - siden du tross alt sitter coronafast hjemme i din egen stue.

Den tause pasienten - Alex Michaelides

«Den beste psykologiske thrilleren siden "Gone Girl" og "Piken på toget» skriver Aftenposten A-magasinet. "Dette er rent gull" skriver VG og gir terningkast 6. Disse hyllestene er to av mange for denne boken. En thriller du ikke kommer til å klare å legge fra deg.

I boken møter vi Alicia Berenson som skriver dagbok for å utløp for følelsene sine - men mest for å berolige Gabriel, bevise for ektemannen at hun har det bra. Det siste hun vil, er å være til besvær for Gabriel eller gjøre ham ulykkelig på noe vis. Inntil hun en kveld skyter ham fem ganger i ansiktet og aldri mer sier et ord. Seks år etter tragedien dukker det opp en ledig stilling på institusjonen The Grove der Alicia er innlagt. Psykoterapeuten Theo Faber er overbevist om at han kan få Alicia til å snakke, noe ingen andre har klart. Mens vi følger Theo Fabers jakt på Alicias minner, får vi innblikk i Alicias dagboknotater.

Offer 2117 - Jussi Adler-Olsen

Åttende bok fra Danmarks krimkonge Jussi Adler-Olsen.

I over ti år har Assad vært et gåtefullt kraftsenter i Avdeling Q. En kjedereaksjon av voldsomme hendelser bringer ham på randen av total kollaps. Bare Rose, som også har sine utfordringer, kan hjelpe Assad å fri seg fra de mørke demonene som vekkes til live av den spanske journalisten Joan Aiguaders dekning av en flyktnings tragiske død.

Tiggeren - Sofie Sarenbrant

Fjorårets krimforfatter i Sverige, som også har blitt en favoritt blant nordmenn.

Tiggeren er en høyaktuell thriller om maktmisbruk som rammer de mest utsatte personene i samfunnet. En ung kvinne er død, under uforståelige omstendigheter. I minnestunden står det en som betrakter de sørgende på avstand, en som selv ikke vil bli sett. Samtidig blir en rekke av Stockholms rumenske tiggere drept, og etterforskerne på saken rammes også. Politiet famler i mørket, og med livet som innsats arbeider Emma Sköld i det skjulte. Faren hennes Evert, den tidligere politimesteren, vil hjelpe henne. Han har en klar ide om hvor man kan begynne å lete. Tiggeren er den femte boken i serien om etterforskeren Emma Sköld.

Illvilje - Jørn Lier Horst

En «kald» sak blir varm igjen da levningene etter en ung jente blir funnet av en turgåer i Svartskog. Hun er drept og partert med samme signatur som seriemorderen Tom Kerr etterlot seg. Men Kerr sitter inne på fjerde året, og alt tyder på at det er mannen media døpte for Den andre, Kerrs medhjelper, som står bak. Kripos og Adrian Stiller legger til rette for en rekonstruksjon der Kerr skal påvise hvor de kan finne liket etter en jente han nylig har tilstått å ha drept. Gjemmestedet er på Eftang, i Wistings politidistrikt, og det er han som får ansvaret for sikkerheten under rekonstruksjonen. Dessuten har Stiller gitt datteren hans, frilansfotografen Line, oppdraget med å dokumentere det hele. Men noe går fryktelig galt under rekonstruksjonen, og Wisting blir sittende med ansvaret for en rømt seriemorder og flere skadde politifolk. Igjen er både Tom Kerr og Den andre i fritt spill.

Villspor - Jane Harper

Denne kraftfulle og brutale spenningshistorien, satt til et formidabelt landskap, viser at Jane Harper, forfatteren av Tørke og Falsk natur, er en av tidenes beste stemmer. To brødre møtes ved gjerdet som skiller deres ødeliggende storfegårder i Queenslands utmarker. Nathan og Bub Bright har ikke sett hverandre på flere måneder, selv om de er hverandres naboer. Mellom gårdene deres er en biltur på tre timer. Nå ligger deres tredje bror, Cameron, død på bakken mellom dem. Hva fikk Cameron til å reise ut hit, alene, under den nådeløse solen? Mens de sørger over tapet av Cameron, vokser mistenksomheten, og Nathan blir tvunget til å grave i familiens hemmeligheter. For hvis noen tok livet av Cameron, innbefatter de isolerte utmarkene kun noen få mistenkte. Villspor ble kåret til Årets beste oversatte krim i Sverige.

Sløve hester - Mick Herron

Boken kaster oss rett inn i et nervepirrende terrorscenario: Den unge MI5-feltagenten River Cartwright er på King's Cross stasjon, hvor han skal finne og pågripe en mistenkt selvmordsbomber. Ifølge instruksen er bomberen fra Midtøsten, iført hvit t-skjorte under blå skjorte. River og de andre agentene finner mannen som passer beskrivelsen, men han er ingen selvmordsbomber. Plutselig blir River usikker: hvit t-skjorte under blå skjorte, eller blå t-skjorte under hvit skjorte?

Sløve hester er første bok i serien om Slough House, avdelingen hvor MI5-agenter blir omplassert etter å ha begått utilgivelige tjenestefeil eller på annet vis tabbet seg ut. Sjefen her er Jackson Lamb: tjukk, uflidd, kjederøykende og intenst utrivelig - og, skal det etter hvert vise seg, en genial spion med en ryggrad av stål.

Min søster er seriemorder - Oyinkan Braithwaite

Denne boken er garantert ulik alle andre seriemorder-thrillere du har lest, selv om historien inneholder drap store mengder blod, uhygge og til og med en politietterforskning. Romanen handler om de to søstrene Korede og Ayoola, som har vokst opp med en sadistisk far og en dominerende mor i et pent strøk i Lagos. Faren døde i en ulykke for noen år siden, og de to søstrene stoler bare på hverandre. Historien starter med at Korede blir avbrutt i middagen av et nødanrop fra søsteren Ayoola, da vet hun hva hun må gjøre: Finne frem blekemiddel, gummihansker og nerver av stål. Dette er den tredje kjæresten Ayoola har drept. Korede burde ha gått til politiet, men hun er glad i søsteren sin, og som man sier: Familien kommer først. For blod er tykkere - men vanskeligere å fjerne fra teppet - enn vann.

Spion og forræder - Ben Macintyre

En vanvittig spennende spionthriller fra virkeligheten. Den sovjetiske KGB-spionen Oleg Gordijevskij jobbet i det skjulte for britiske MI6. Som en av den kalde krigens viktigste dobbeltagenter lekket han informasjon som førte til arrestasjonen av de norske spionene Gunvor Galtung Hovig og Arne Treholt. Livet hans er som en spionroman: oppvokst i en KGB-familie var spionasje hans naturlige karrierevalg. Som dyktig KGB-mann på overflaten ble han KGBs fremste mann i London, samtidig som han lekket til britene i det skjulte. Et dobbeltspill varer sjelden evig, og snart brant det under føttene hans. Kunne han klare å hoppe av til Vesten før arrestasjon og en sikker død ventet ham? "Den kalde krigen våkner til nytt liv i denne hybriden av dokumentarbok og spionthriller. .. Et strålende innblikk i en epoke som virker både kjent og besynderlig, både nostalgisk og skrekkinngytende. "NRK



Ha en grøssende god påske!



