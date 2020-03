Herlige inneaktiviteter for voksne og barn

Fimo-leire er enkelt å jobbe med, og kan herdes ved å steke i ovnen.

Vi har funnet fram en rekke prosjekter man enkelt skal få til hjemme, og som kan føre til flere morsomme timer innendørs. Utstyret du trenger kan du enkelt bestille hjem, og vi har lagt ved lenker så du finner produktene.

Fimo-leire er en fin hybrid mellom plastalina og trolldeig. Leiren finnes i mange lekre farger , og er enkel å jobbe med. Når du har laget en figur herdes den ved å stekes i ovnen på 110 grader i cirka 30 minutter. Med dette settet (følg lenken) kan du lage perler og smykker av Fimo-leire. I videoen under får du tips til både nyttige og stilige gjenstander du kan lage med Fimo-leire.

Bare fantasien setter stopper for hva man kan lage av Plus-Plus.

Disse byggeklossene som ser ut som puslespillbrikker, kan settes sammen i uendelig mange figurer og former. Man kan enten bygge todimensjonale bilder eller figurer i 3D. Det fine er at disse brikkene kan brukes igjen og igjen.

I videoen under viser vi deg hvordan man kan lage snurrebass med Plus-Plus.

Lego er langt i fra bare for barn. Det finnes flust med Lego-sett som virkelig kan glede voksne også. Vi liker spesielt serien Lego Architecture som består av byggesett av landemerker og byer verden over.

Bygg Empire State Building, Shanghai eller Trafalgar Square i Lego.

Fargerik snor du kan lage flotte armbånd av.

Knyt stilige vennskapsbånd. Med teknikken i videoen under, trenger man kun en pappbit, saks, blyant og passende snor eller garn. Bruk gjerne en snor med flere farger for en stilig effekt. Det er kjempeenkelt, og gir et superflott resultat.

Haugevis med inspirerende og nyttige ting laget av perler i denne boka.

Med denne boksen med Hama-perler får du både flere former og massevis av perler.

Hama-perler er nostalgi for mange, og en aktivitet som både voksne og barn kan sette pris på. Det finnes bøker på markedet som gir inspirasjon til flotte - og brukbare ting man kan lage av perlene. I boka «Perlehumør» finner du oppskrifter på bordkort, fotoprops og pynt til bursdagen. 3D-figurer som esker, kaker, kaktuser, sparebøsse, frukt og fotorammer ... og mye, mye mer! «Perlehumør» får du kjøpt her.

I videoen under viser vi hvordan du lager et praktisk lokk til sommerdrinken. Dermed unngår du å få veps og insekter i drinken til sommeren.

Chunky Wool finnes i ulike farger, og er ypperlig til å strikke med armene.

Visste du at det går an å strikke med armene? Det går både fort fremover og er en morsom aktivitet. Du trenger ekstra tjukt garn når du bruker armene som strikkepinner, og vi anbefaler Chunky Wool til dette prosjektet. Skal du lage et lite pledd (som i videoen under) vil det holde med 5-6 nøster. For et skikkelig deilig kjempepledd anbefaler vi 15 nøster.

Slik strikker du et pledd med armene.