Gratis og enkle strikkeoppskrifter for nybegynnere

Oppskriftene er enkle å lage, men resultatet er flott og imponerende. Lurer du på strikketeknikkene underveis, se gjerne i vår store strikkeguide som du finner her.

Verdens enkleste babytøfler/babysokker



Disse små tøflene er ypperlige som barselgave, og kjapt å lage. Du må kunne å legge opp masker, strikke rett fram og tilbake og felle av. Også må du sy sammen på slutten. Om du vil avansere går det an å øke antall masker, og så strikke den størrelsen du ønsker – også til voksne.

Enkel strikkeoppskrift: Disse små tøflene er ypperlige som barselgave.

Dette trenger du:

Garn med strikkefasthet 22 masker på 10 cm. Her har vi brukt

Bruk mykt merinogarn til babytøfler.

et mykt merinogarn . Skal du strikke tøfler til voksne, anbefaler vi at du bruker et sokkegarn med litt nylon. Slik blir sokkene mer slitesterke.

Til dette garnet anbefaler vi pinnestørrelse 4,5 for å få riktig strikkefasthet på 22 masker på 10 cm. Men husk: Sjekk din egen strikkefasthet, og gå opp i pinnestørrelse om du strikker stramt, og ned om du strikker løst. Det kan

Lekkert og praktisk pinnesett.

være smart å skaffe seg et pinnesett, så du aldri trenger å lure på om du har riktig pinnestørrelse til prosjektet ditt.

Videre trenger du en garnnål til å sy sammen tøflene, og en god hobbysaks.





Fire strikkeprosjekter i ett: 3 pannebånd og én hals

Med utgangspunkt i denne superenkle strikkeoppskriften kan du lage 4 ulike plagg.

Det beste er at dette går så fort, at du er ferdig på én kveld. Vi testet hva noe så enkel som denne lille strikkalappen faktisk kan brukes til, og kom fram til fire nyttige versjoner: 3 pannebånd og en hals/skjerf. Alt du trenger er enkel strikkekunnskap og du rekker å gjennomføre det på en kveld.

Strikk på en kveld: 3 pannebånd og en hals/skjerf

Dette trenger du:

Garn med strikkefasthet 12 masker på 10 cm. Her har vi brukt et ullgarn i dus gul.

Mykt ullgarn er best til dette strikkeprosjektet.

Til dette garnet anbefaler vi pinnestørrelse 8 for å få riktig strikkefasthet på 12 masker på 10 cm. Men husk: Sjekk din egen strikkefasthet, og gå opp i pinnestørrelse om du strikker stramt, og ned om du strikker løst.

Videre trenger du en garnnål til å sy det hele sammen, og to knapper (om du strikker hals).

Gavetips: Strikk kaffekoppvarmere





Disse små koppevarmerne passer å gi i gave til alle voksne som liker å ha med en kopp kaffe på vei til jobb eller på tur. Perfekt til å holde koppen med kakao varm på skituren og i akebakken er de også.

Dette trenger du:

Strikkepinner i størrelse 4. Bruk et garn med strikkefasthet 10 masker på 20 cm,

Fullfør strikkeprosjektet med fine knapper.

her har vi brukt et mykt ullgarn i dus gulfarge.

Her trenger du også en butt garnnål til å sy det hele sammen, og to dekorative knapper.

Lykke til!