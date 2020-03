Ifølge nye opplysninger britiske medier har fått tilgang til, men som ennå ikke er offentliggjort, forbereder nå Boris Johnson seg på å måtte foreta svært tøffe prioriteringer for hvilke områder britisk politi skal settes inn for å løse.

Dette vil blant annet kunne gå utover pågående etterforskning av en rekke større og mindre kriminalsaker.

Blant annet legges det opp til at politiet må regne med å bli beordret til å jobbe opp til tolvtimersskift.

I tillegg må administrativt ansatte forberede seg på å trekke i uniform for å delta i oppdrag i det som karakteriseres som nødsituasjoner, for å unngå at liv går tapt.

Pandemien vokser raskt



Storbritannia nølte lenger enn andre land med å iverksette strenge sikkerhetstiltak og begrensninger på folks bevegelsesfrihet, før statsminister Boris Johnson tok strenge grep.

Så langt er det registrert 177 dødsfall som knyttes til coronaviruset i Storbritannia, 40 flere enn på torsdag.

Fredag gikk alarmen for fullt da alvoret i epidemien med ett fikk mer vidtrekkende konsekvenser for britene enn det de hittil har vært vant med.

Boris trykket på den røde knappen



I tillegg til stengte skoler, blir nå også alle serveringssteder, puber og restauranter stengt. Pubene utgjør en helt sentral sosial arena for mange briter, og stengningen tydeliggjør alvoret i situasjonen.



Også kinoer, teatre og treningssentre må lukke dørene. I London, som er hardt rammet av viruset, ble 40 undergrunnsstasjoner stengt på torsdag.

De omfattende planene for å reorganisere og omdisponere tusenvis av britiske politifolk, vil trolig påvirke flere pågående etterforskningssaker. Dette vil blant annet ramme den langvarige etterforskningen av den forsvunne Madeleine McCann, skriver Daily Mail.

Hemmelig høyrisikoscenario

Britisk politi har utarbeidet et høyrisikoscenario som innebærer at om lag 30 prosent av politistyrken kan bli rammet av corona, enten ved direkte smitte eller ved at politifolk blir satt i karantene.

Dette vil påvirke Storbritannias behov for personell til å opprettholde ro, orden og sikkerhet i en svært kritisk situasjon for landet.

– Med færre politifolk, så kommer politiet å bli beordret til å prioritera kriminalitet hvor etterforskningen er kritisk, ettersom risikoen for at bevis kan forsvinne dersom man ikke handler raskt. Vi håper og tror det ikke blir nødvendig, men vi må forberede oss på dette nå, sier en talsperson for regjeringen til avisen.

Forsvant da foreldrene spiste middag



Madeleine McCann, Maddie, forsvant fra familiens feriested i feriebyen Praia da Luz på Algarvekysten i Portugal 3. mai 2007, like før hun skulle feire fireårsdagen. Forsvinningen fikk massiv medieoppmerksomhet, men jenta ble aldri funnet.

Maddie lå og sov sammen med sine to søsken i ferieleiligheten da hun forsvant. Samtidig spiste foreldrene middag med noen venner. Da de kom tilbake fra restauranten, var datteren borte.

Har berørt en hel verden



Forsvinningen har engasjert en hel verden, og det er lansert en rekke teorier om hva som har skjedd, og flere mistenkte er blitt sjekket ut av saken.

Foreldrene har i flere år holdt en høy medieprofil og iverksatte en verdensomspennende kampanje for å finne datteren.

Portugisisk politi henla saken i 2008, etter at de tidligere samme år hadde erklæ

VIDEO: – I min levetid vil vi finne ut hva som skjedde med Madeleine