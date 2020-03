Vårens ti mest populære bøker

Artikkel inneholder kommersielle lenker

Av: Alex Michaelides

Snakk om drømmestart på forfatterkarrieren! «Den tause pasienten» er kypriotiske kypriotiske Alex Michaelides (43). Boka er solgt i over en million eksemplarer i 40 land, som er britisk rekord for en debutbok. Boka gikk rett til topps på New York Times bestselgerliste og lå på topp 10 i 27 uker i fjor. Allerede har Brad Pitt og Plan B sikret seg filmrettighetene til den psykologiske thrilleren med en intrikat drapsgåten. Samtidig er det en bok som tar mental helse på dypeste alvor.

Pris: 332 kroner

Av: Nina Lykke

Full spredning er en roman om selvinnsiktens forbannelser og fornektelsens velsignelser. Med denne boken flytter Nina Lykke grensene for hva en legeroman kan være. Boka er blitt svært godt mottatt av kritikerne og har høstet flere terningkast 5 og 6. Nina Lykke vant Brageprisen for «Full spredning». Tidligere har hun også gitt ut salgssuksessen «Nei og atter nei» - som også fikk stor suksess i Sverige og Tyskland.

Pris: 349 kroner

Av: Linda Boström Knausgård



Linda Boström Knausgårds «Oktoberbarn» er hennes tredje roman og anses både som et rasende oppgjør med psykiatrien og et desperat minnearbeid. «Oktoberbarn» er en fortvilet, overvelde og dypt menneskelig bok helt uten forsvar og tar seg kampen mot dører som stenges, og man får et innblikk i en kamp der barndom, ungdom, ekteskap, foreldreskap og skilsmisse flimrer forbi. Lind Boström Knausgård er ekskona til den norske forfatteren Karl Ove Knausgård.

Pris: 332 kroner

Av: Lucinda Riley



Serie: De syv søstre

«Så er hun her igjen, Lucinda Riley, med en bestselger før den har nådd bokhandlerne. (…) Formidabel pageturner! Skrev VGs anmelder Guri Hjeltnes og gav den terningkast 5. Solsøsteren er den sjette boken i Lucinda Rileys episke romanserie «De syv søstre» . Electra D`Aplèse er kvinnen som har «alt» - skjønnhet, rikdom og en lekker leilighet i New York. Hun er en av verdens toppmodeller, men hun under overflaten ulmer det. Hun begynner i ty til alkohol og narkotika for å døyve farens død. Den irske forfatteren mener at alle store fortellinger begynner med en ekstraordinær kvinne og ønsker å fremheve kvinnenes innsats, spesielt i fortiden da deres bidrag ble overskygget av mennenes arbeid og prestasjoner som er lagt mer dokumentert.

Pris: 349 kroner

Av: Bergsveinn Birgisson

Året er 1784 og Island skal måles opp med et nytt målerutstyr. En dansk representant, Magnús Árelíus, er kommet til Island for å vurdere nasjonens tilstand. Ekspedisjonen tar en uventet vending når han blir kjent med islendingene og innser at virkeligheten kanskje er mer komplisert enn hans måleutstyr antyder - særlig i nord, på Strandir, der det hellige livsvannet renner. Anmelder Cathrine Krøger i Dagbladet gav boka terningkast 6 med begrunnelsen «Gudbenådet islandsk skald.».

Pris: 332 kroner

Av: Ben Macintyre

Spennende spionthriller fra virkeligheten! Boka tar for seg livet til Den sovjetiske KGB-spionen Oleg Gordijevskij, og er kanskje den største spionfortellingen fra den kalde krigen. Gordijevskij var russisk KGB-agent som jobbet som dobbeltagent for britiske MI6. Det var hans informasjon som førte til arrestasjon av Gunvor Galtung Hovig og Arne Treholt.

Pris: 349 kroner

Av: John Le Carré

Et skremmende samtidsportrett, hjerteskjærende og mørk humor. Boka er fortalt med en endeløs spenning av en utrolig forteller. Boka handler om Nat, en førstisju år gammel veteran fra Storbritannias utenriksetterretning, som tror at hans dager er talte, men blir truet tilbake til hovedkvarteret. Nat blir dratt inn i et politisk sinne som kan fange ham.

Pris: 332 kroner

Av: Marta Breen

Marta Breen har reist rundt i verden og holdt foredrag om feminsme. Nå har hun laget en håndbok om feminsme som samler trådene i likestillingsdebattene hun har deltatt i, og gir leseren tips til hvordan man kan oppnå mest mulig likestilling i livet og kjærligheten.

Eksempler fra boka:

– Lær ungene at mannas jobb er like viktig som pappas, og at pappas fang er like trygt som mammas.

– Krev åpenhet om lønnsnivået på jobben.

– Behold ditt eget navn når du gifter deg.

– Og husk: Du trenger ikke å le av menns dårlige vitser.

Pris: 262 kroner

Av: Nina F. Grünfeld

Frida er forfatterens ukjente farmor, og Hun var en jødisk prostituert, mistenkt for spionasje og jaget fra by til by. Nina F. Grünfeld går tilbake i historien og graver frem historien om farmoren via rettsdokumenter, politiavhør og statsarkiver. Nina F. Grünfelds ukjente farmor var en jødisk prostituert, født i Østerrike-Ungarn i 1908. Hun fødte sønnen Berthold, og satt ham bort bare en uke gammel. Han kom senere til Norge som flyktning og ble en av våre mest kjente psykiatere.

Boka gir et innblikk i Europas mørke fortid med fremvekst av nazisme og Holocaust.

Pris: 332 kroner

Av: Helene Flood

Terapeuten er Helene Floods debutroman og høster svært gode kritikker fra noen av landets fremste anmeldere. Boken er allerede solgt til 23 ulike land og handler om den unge psykologen Sara som driver privatpraksis fra et kontor over garasjen på den store, arvede villaen hun er i gang med å pusse opp sammen med sin ambisiøse og overarbeidede arkitektektemann, Sigurd. Men det går trått med både jobb og oppussing, og en dag legger Sigurd igjen en underlig beskjed på svareren til Sara for så å bli borte. Det gamle, halvferdige huset føles langt fra trygt. Gjenstander blir borte og dukker opp igjen, og er det fottrinn Sara hører på loftet om natten?

Pris: 332 kroner