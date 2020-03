Strikkeskolen: Lær å strikke på 1-2-3

Her får du lære trinn for trinn hvordan du strikker rette masker, vrange masker, hvordan legge opp og hvordan felle av, samt noen tips til utstyr som kan være lurt å ha.

Strikketeknikker du kanskje ikke kunne

I tillegg – for deg som vil lære mer kommer trikset for en pen og jevn kant på strikketøyet, magic loop (strikke med rundpinne istedenfor strømpepinner) både med ett og to nøster og hvordan du plukker opp igjen en maske du har mistet. Og hva hvis den ferdige strikkegenseren har fått et hull? Vi har en enkel teknikk.

Nyttig utstyr

Først litt om utstyret. Det er ikke mye mer som skal til enn garn og pinner for sette i gang med strikkingen. Men det finnes selvsagt utstyr som gjør det enklere og kanskje morsommere. Det kan være lurt å investere i et pinnesett. Et slikt sett inneholder de fleste normale pinnestørrelsene, og i rundpinnesettene kan du variere lengden på senen etter behov. Det kan virke som en stor investering, men når man slipper å lure på om man har pinner til sitt neste prosjekt - kjøper man heller ikke inn nye pinner man ikke trenger.

Her finner du rundpinnesett.

Her finner du settpinne/strømpepinne-sett.

Går du til innkjøp av pinnesett, trenger du aldri å lure på om du har riktig pinnestørrelse til prosjektet ditt.

Pass på hendene

Sliter du med vondt i fingre og håndledd når du strikker? Husk å løsne grepet, og la armene hvile i fanget når du strikker. Det kan også være verdt å prøve firkantede pinner eller ergonomiske pinner for å unngå slitasje på hendene.

Firkantede pinner eller pinner med ergonomisk grep kan virke avlastende på hender og fingre når man strikker.

Markeringer og målinger

Maskemarkører for å merke viktige punkter i strikketøyet, garn-nåler for å feste tråder og målebånd eller linjal for å måle lengder og strikkefasthet kan også være nyttig å ha.

Enkle maskemarkører som de til venstre i bildet eller søte kattepuser? Med elefanten til høyre måler du kjapt strikkefastheten.

Hold orden på garn og pinner

Ønsker du å holde orden på garn både mens du strikker, og når det pakkes bort? En garnbolle holder garnet på plass mens du strikker.

Med disse garnbollene unngår man at nøstene vikler seg når man strikker.

Det finnes flust av smarte og lekre bokser og kurver som er ypperlig å oppbevare garn i.

Disse oppbevaringsløsningene for garn og pinner er både praktisk og lekkert.

Med vesker og futteraler kan du enkelt ta med deg strikketøyet.

Lekker og praktisk oppbevaring til garn og pinner, som man enkelt kan ta med seg.

Kan du hekle? Hvorfor ikke hekle denne lekre kurven?

Kan du allerede litt hekling? Hva med å hekle deg en garnkurv? Oppskriften og garn får du kjøpt her.

Hvordan legge opp masker



Det finnes flere måter å legge opp på. Her viser vi deg den vanligste metoden som kalles kontinental. I tillegg lærer vi deg hvordan man legger opp med løkker. Den siste metoden brukes ofte når man skal legge opp flere masker underveis i et strikkeprosjekt.

I tillegg får du et gammelt kjerringråd for hvordan du beregner nok garn når du skal legge opp.

Hvordan strikke rette masker



Dette er det mest grunnleggende du trenger for å strikke. En rett maske skal se ut som en v når du ser den forfra.

Hvordan strikke vrange masker

Vrange masker er egentlig en rett maske sett fra baksiden. Men det er en annen teknikk for å strikke denne type masker enn når du strikke rette masker. Vrange masker får et bølgemønster.

Hvordan felle av masker

Når du er ferdig med hele eller deler av strikkeprosjektet, kommer tiden for å felle av, slik at du får strikketøyet av pinnene uten at alt rakner. Det finnes flere metoder for avfelling og for å avslutte et strikkeprosjekt, men dette er den mest vanlige metoden:

Hvordan få en pen kant på strikketøyet

Strikker du fram og tilbake, er det kjedelig om kantene blir bulkete og stygge. Med dette enkle trikset blir kantene jevne og fine:

Hvordan plukke opp mistet maske fra retta



Mister du en maske som rakner seg nedover i i strikketøyet? Slik henter du den opp igjen:

Hvordan strikke med magic loop (magisk sirkel) på rundpinne

Mange som lærer seg magic loop bruker aldri strømpepinner eller settpinner igjen. Dette er en metode som gjør at du kan strikke rundt på rundpinne selv de prosjektene som egentlig er for små for rundpinnen. Dette er perfekt til strømper/sokker, votter, babyluer, ermer eller halsavslutningen på gensere. Fordi det er vanskelig å holde styr på 4-5 strømpepinner, er magic loop blitt en kjærkommen løsning for mange.

Hvordan strikke magic loop med to nøster

Nå begynner det å bli mer avansert. Men ikke verre enn at det virkelig vil føles verdt øvingen når du mestrer det. Med denne teknikken kan du strikke for eksempel to ermer, to sokker eller to votter samtidig. Dette gjør at du ikke risikerer at ermene får ulik lengde, og at fellingene skjer på samme sted. Også er det ganske fint å slippe å begynne på nytt igjen med samme strikkeprosjekt, som når man strikker en og en sokk.

Hvordan fikse raknet strikk

Det legges ofte mye tid og kjærlighet i et strikkeprosjekt. Da er det fint at det finnes hendige triks om man skulle være så uheldig å lage et hull i den fine strikkegenseren.

Ingen grunn til panikk når strikketøyet rakner. Noe annet du lurer på når det kommer til strikking? Send meg gjerne en e-post, så kan det hende jeg lager en instruksjonvideo som viser hvordan. Send til: miriam@howtolab.no