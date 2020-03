Hei,



Jeg er mann som ønsker å finne meg en kjæreste, men det er ikke så lett. Grunnen er at jeg er barnløs og jeg ønsker å treffe en kvinne som heller ikke har barn. Det virker som om alle damer på «datemarkedet» har barn. Jeg har prøvd både jobb, skole, kurs, nettdating, lag og foreninger, men nei, det virker som om det bare er menn som er single og barnløse.



Har du noe råd å gi?

Mann (50-59)



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Takk for ditt spørsmål. La oss først se på opplevelsen du har av at det er vanskelig å komme i kontakt med barnløse kvinner.

Blant kvinner på 45 år er ca 13,4 prosent i dag barnløse, mens prosentandelen for menn i samme alder er ca 23,8 prosent. Du har altså rett i at det er flere menn en kvinner som ikke har barn.

Det er helt sikkert gode grunner til at du selv ikke har ønsket deg – eller fått barn, men det er uklart for meg hvorfor det er et hinder for deg at en potensiell kjæreste selv har barn.

At du har satt barnløshet som et kriterium for å bli din kjæreste blir som andre urimelige kriterier vi kan stille når vi er på utkikk på en partner. Eksempler på dette er spesifikke interesser, konkret alder eller strenge utseendepreferanser. Du ender opp med å minimere eget marked betraktelig, og tiden du vil forbli uten kjæreste risikeres å bli lenger.

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Mitt råd til deg er å finne den konkrete årsaken til at du ikke ønsker en kjæreste med barn. Handler det om prioritering av tid, eller kan det handle om at du ikke selv har barn og at det dermed blir ukjent for deg å gå inn i en relasjon hvor voksne barn er en del av bilde? Dersom det handler om tidsprioritering er heller dette noe du kan undersøke i bli kjent-fasen, fremfor å ikke rekke og komme dit fordi hun har barn.

Videre skriver du at du er aktiv på ulike arenaer hvor sjansene er gode for å finne noen, og det vil jeg oppfordre deg til å fortsette med. Et sosialt nettverk og interesser er viktig for at du skal ha det godt i ditt eget liv med eller uten kjæreste. Videre er det viktig å fremstå interessert i menneskene rundt deg, og jeg vil virkelig råde deg til å være åpen og nysgjerrig. Kanskje er kvinnen i ditt liv helt annerledes enn det du har tenkt deg?

Dette var nok ikke oppskriften du kanskje søkte, men den finnes dessverre ikke (meg bekjent). Jeg ønsker deg varmt lykke til i jakten videre!

