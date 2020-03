Lær å strikke sokker på 5 minutter

Vi har laget en sokkeoppskrift der hælen praktisk talt strikker seg selv. Om du bare følger steg for steg i videoen, er vi sikre på at du skal få det til.

Husk at valg av garn og pinner er viktig for at størrelsen skal bli riktig. Jeg anbefaler garnet Sportsragg fra Viking Garn til denne oppskriften. Garnet har riktig tykkelse og inneholder noe nylon. Det gjør sokkene mer slitesterke. Dessuten finnes dette i de herlige fargene som gir «tursjokoladesokk-utrykket». Du kan selvsagt velge andre farger om du ønsker det.

Dette ullgarnet egner seg utmerket til sokker. Det inneholder litt nylon, som gjør sokkene slitesterke.

Du trenger:

100 g (to nøster) Sportsragg 565 - rød

100 g (to nøster) Sportsragg 545 - gul

150 g (tre nøster) Sportsragg 533 - grønn

50 g (ett nøste) Sportsragg 500 - hvit

Settpinner i størrelse 4 eller 80 cm rundpinne i str 4.

Til dette garnet anbefaler vi pinnestørrelse 4 for å få riktig strikkefasthet på 20 masker på 10 cm. Men husk: Sjekk din egen strikkefasthet, og gå opp i pinnestørrelse om du strikker stramt, og ned om du strikker løst. Det kan være smart å skaffe seg et pinnesett, så du aldri trenger å lure på om du har riktig pinnestørrelse til prosjektet ditt.

Slik strikker du sokkene

Legg opp 36 masker på pinne 4 med Sportsragg 565 - rød i enkel tråd. Du kan bruke settpinner (5 strikkepinner) for å strikke rundt. Jeg foretrekker å bruke en lang rundpinne, og strikke teknikken magic loop.

Instruksjoner på hvordan du strikker magic loop, og andre strikketeknikker finner du her: Den store strikkeguiden

Strikk ribbestrikk (2 rett og 2 vrang) 11 omganger.

Strikk 12 omganger ribbestrikk i rød.

Strikk én omgang rett med rød, før du skifter farge til Sportsragg 545 - gul. Strikk 12 omganger med gult garn. Skift til Sportsragg 533 - grønn, og strikk 12 omganger.

Superenkel hæl

Nå skal du begynne på hælen. Strikk de første 18 maskene rett. Snu arbeidet. Legg tråden foran arbeidet, og løft den første masken over på høyre pinne. Trekk tråden over og bak så du lager en «dobbelmaske». Her kan det være lurt å se på videoen for å se teknikken.

Slik øker du til hæl.

Strikk vrang tilbake og snu. Legg tråden foran arbeidet, og løft den første masken over på høyre pinne. Trekk tråden over og bak så du lager en «dobbelmaske» igjen. Strikk rett, men stopp og snu før «dobbelmasken» i andre enden. Lag ny dobbelmaske, og strikk vrang tilbake. Stopp og snu ved «dobbelmasken» i andre enden. Fortsett på denne måten til du har 4 «dobbelmasker» i hver side og 10 vanlige masker i midten.

Felle til hælen

Nå skal du felle til hælen. Begynn fra retta. Strikk den siste vanlige masken rett sammen med den første masken i «dobbelmasken». Snu arbeidet. Løft den første masken løst over på høyre pinne og strikk vrang tilbake. Strikk den siste vanlige masken vrang sammen den første masken i «dobbelmasken». Snu arbeidet, løft den første masken løst over på høyre pinne, og strikk rett tilbake. Gjenta fellingene til det ikke er flere «dobbelmasker» igjen. Du har nå 16 masker under foten, og 18 masker oppå foten.

Strikk rundt til foten er 3 cm fra full lengde. Nå begynner tåfellingen.

Du feller til tå når foten er strikket 3 cm fra full lengde.

Slik feller du til tåen

Fell i starten av omgangen ved å strikke 2 rett sammen. Strikk til det står igjen to masker under foten. Løft maskene én og én over på høyre pinne, sett dem tilbake og strikk dem vridd, rett sammen.

Strikk de to første maskene oppå foten rett sammen. Strikk til det står igjen to masker oppå foten. Løft maskene én og én over på høyre pinne, sett dem tilbake og strikk dem vridd, rett sammen.

Med maskesting kan du sy på mønster og bokstaver i etterkant.

Strikk én omgang uten felling. Fell så på samme måte annenhver omgang til det står igjen 18 masker. Fell så på hver omgang til det står igjen 6 masker.

Trekk tråden gjennom de siste seks maskene. Stram og fest trådene.

Maskesting tilslutt

Nå kan du sy på teksten «GOD TUR» med maskesting (se videoen) i Sportsragg 500 - hvit. Bruk diagrammet nederst i artikkelen. Her finner du gode nåler til å både feste tråder, og sy maskesting.

PS! Disse sokkene er strikket i størrelse 36-42. Du varierer bare lengden på foten etter størrelse.