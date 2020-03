Bølge av selvmordsforsøk og leteaksjoner etter Ari Behns død

I tillegg opplevde hjelpetelefonene tidenes pågang fra mennesker i dyp krise.

Det viser tall som Dagbladet har hentet ut.

I romjula måtte letemannskap fra Hovedredningssentralen i aksjon for å redde mennesker i akutt selvmordsfare tre ganger oftere enn normalt. Og i løpet av årets første måned ble det gjennomført dobbelt så mange redningsoppdrag sammenlignet med tidligere år.

– Kan lettere føre til en smitteeffekt



– Vi måtte forvente et økt trykk på alle nivåer etter all medieomtalen Behns selvmord fikk. Vi ser at når kjente mennesker tar livet sitt, kan det lettere føre til en smitteeffekt. Noen vil også tenke at de selv kan få tilsvarende ettermæle, hvilket jo ikke skjer, sier psykologspesialist og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Fredrik A. Walby, til avisen.

Han legger til at smitteeffekt etter omtale av selvmord, er dokumentert, spesielt dersom metode blir nøye beskrevet, eller omtalen er glorifiserende eller romantiserende, med et ensidig sterkt fokus på personens sterke sider.

4.267 anrop på én uke



Nesten umiddelbart etter at Ari Behns foreldre gikk offentlig ut med årsaken til sønnens plutselige bortgang, opplevde landets største hjelpetelefoner, Kirkens SOS og Mental helse, en enorm pågang fra fortvilede nordmenn.

I dagene mellom 25. og 30. desember mottok den døgnåpne telefontjenesten til Mental Helse til sammen 4.267 anrop, mens chattetjenesten hadde en økning på 110 prosent. Bortsett fra 22. juli-katastrofen har de aldri tidligere registrert tilsvarende pågang.

Også ved landets AMK-sentraler handlet flere av nødanropene enn vanlig om selvmord og akutt psykisk helse, meldte Vårt Land.

– Vi hadde allerede oppbemannet før julehøytiden og bruker nå alle ressurser vi har, men klarer likevel ikke å svare alle. De siste tallene viser at litt over 60 prosent av dem som har ringt har fått svar. Dette er kjempevanskelig, fortalte generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse til VG.

– Debatt om mediedekningen

Det voldsomme behovet for noen å snakke med blir sett i sammenheng med den enorme publisiteten rundt Ari Behns selvmord og bisettelse.

Mediedekningen er tidligere blitt kritisert, ikke minst på grunn av omfanget på dekningen. Ettersom Ari Behn var en offentlig person med et enormt kontaktnett, var det svært mange mennesker som delte sine tanker og følelser offentlig i radio, TV og aviser, samt på sosiale medier.

Blant de mange kjente personlighetene som ga uttrykk for sorg, var det flere som tok til orde for at bisettelsen kunne være til hjelp for mennesker som sliter.

– Det ble oppfordret til at folk som har det tungt, skal søke hjelp. Så jeg tror at dette er en bisettelse som faktisk kommer til å bety noe. Jeg tror den kan få veldig stor betydning. Det er viktig å klare å se at det er lys i tunnelen, sa forfatter og venn av Behn, Unni Lindell.

Maud Angelica rørte Norge: – Det finnes alltid en utvei

Størst inntrykk gjorde minnetalen til Ari Behns datter, Maud Angelica (16).

– Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det finnes alltid en utvei, selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som kan og vil hjelpe, sa 16-åringen i en fullsatt Oslo Domkirke.

Maud Angelica fikk senere tildelt Akuttpsykiatriprisen 2020 for sin åpenhet om psykiske lidelser og selvmord,

– Du åpner hjertet ditt og retter blikket også mot andre. Du setter ord på smerten og formidler håp, heter det i juryens begrunnelse.

– Spesielt forsiktig med å glorifisere selvmord

Generalsekretær i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE), Terese Grøm, ga også tidlig uttrykk for faren for en smitteefekt.

– Det er lystenning og vakre ord, og det er fint på mange måter, men det tar samtidig bort fokuset fra at selvmord er en krise man trenger hjelp til å komme ut av, sa Grøm til NTB.

Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening ga i 2007 ut boken «Fra tabu til tema». Hun roser de etterlattes åpenhet og mener det var riktig av mediene å videreformidle opplysningene om at Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

– Respektfull og balansert mediedekning



– Jeg synes det var prisverdig av de etterlatte rundt Ari Behn å være så åpne om at han hadde tatt sitt eget liv. Det forteller meg at vi har fått større åpenhet om et stort problem. Ved kjente personer skal vi være spesielt forsiktig med å glorifisere selvmord. Hadde vi fått en massiv omtale om at «dette var en god vei ut for Ari Behn», så hadde det ikke vært bra med tanke på eventuell påvirkning av andre, har Nybø uttalt til NTB.

I 2006 ble Vær varsom-plakatens hovedregel om at selvmord ikke skulle omtales, endret. Likevel er pressen vanligvis forsiktige med å omtale selvmord.

– Vi opplever pressens dekning som respektfull og balansert og mener det er viktig fremover å fokusere på hva som kan forebygge selvmord, sa leder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening til NRK i januar.

Kongen: – Av og til er ikke livet til å holde ut

Kongefamilien ble hardt rammet og preget etter Behns selvmord. Kong Harald tok opp det sensitive temaet i sin nyttårstale, noe som gjorde inntrykk på mange.

– Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere, uten den de var glad i, sa kongen i talen.

Samtidig takket han det norske folk for all omtanken i en vanskelig tid.

– Vi har tre barnebarn som har mistet faren sin

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn. Mine tanker er i kveld særlig hos alle dem som går ut av det gamle året med et sorgfullt tomrom etter noen de var glade i, sa kongen i nyttårstalen.

Da kongeparet under sitt statsbesøk i Jordan denne uken igjen fikk spørsmål om svigersønnens bortgang, sa Kongen dette.

– Det vil ta litt tid. Ikke litt heller, tror jeg. Vi har jo tre barnebarn som har mistet faren sin. Så det vil ta sin tid, sa kong Harald til norsk presse.

