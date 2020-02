Ny norsk metode finner tarmkreft på tre minutter

I dag analyserer leger svulstene hos tarmkreftpasienter gjennom et mikroskop, skriver Aftenposten. Datamaskiner kan ved hjelp av kunstig intelligens gjøre det både raskere og mer treffsikkert. Maskinen bruker kun tre minutter, og treffsikkerheten øker med 62 prosent, ifølge forskerne.

Metoden er helt ny og er utviklet av et team forskere, utviklere og labpersonell ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk (ICGI) i Oslo. Metoden går ut på at datamaskiner kan beregne hvordan tarmkreft utvikler seg ved hjelp av maskinlæring, en form for kunstig intelligens.

Datamaskinen bruker algoritmer for å stille prognose. Ved å analysere 17 millioner bilder av kreftprøver har datamaskinen lært å avgjøre hvor stor og aggressiv en svulst er.

Den nye metoden kan ifølge forskerne tas i bruk allerede til sommeren. De håper nå at metoden kan videreutvikles og brukes til andre kreftformer.

Tarmkreft er den vanligste formen for kreft i Norge. I 2018 ble mer enn 4.400 nordmenn rammet av tykk- og endetarmskreft.