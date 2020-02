Da Elisabeth (31) kom ut av HC-toalettet, fikk hun kjeft: «Du har ikke lov til å ta den doen!»

Elisabeth Karlsen (31) lider av Irritabel tarmsyndrom (IBS). På de verste dagene må hun benytte seg av toalettet flere titalls ganger. Men da hun benyttet seg av handikaptoalettet på Strømmen Storsenter ble hun møtte med en kommentar hun gjerne skulle vært foruten.

– Da jeg hadde gjort mitt var det en litt eldre mann som sto utenfor og sa: «Du har ikke lov til å ta den doen du!», forteller Elisabeth, som fulgte opp med å vise mannen et kort som forklarte tilstanden hennes.

– Vet du hva? Det er mange som har usynlige sykdommer, svarte jeg.

Det er ikke første gang Elisabeth har hatt ubehagelige opplevelser når hun kommer ut av handikaptoalettet på to bein.

– Det har ofte blitt småmumling og blikk når jeg går ut døra.

Som regel benytter Elisabeth seg av de vanlige toalettene, men dersom det er kø bruker hun handikaptoalettet. IBS gjør nemlig at det kan haste litt ekstra når man må på toalettet. Derfor har hun også et kort som sier at hun har behov for hurtig tilgang til toalettet.

Denne dagen var det kø på senteret.

– Jeg sa til mannen at hadde det skjedd meg for noen få år siden hadde hele dagen min vært ødelagt, og viste ham kortet mitt. Da beklaget han seg skikkelig, forteller hun.

Les også: Stovnerbadet var forsinket. Men nå skjer det endelig noe (Dagsavisen+)

Ikke alene

Elisabeths opplevelse er ikke unik. Mads Johansson, generalsekretær i Landsforeningen mot fordøyelssykdommer (LMF) forteller at flere av medlemmene deres forteller om lignende hendelser når de bruker handikaptoalettet.

Johansson tror at mye skyldes skiltene som indikerer at dette er et HC-toalett. Der er nemlig symbolet en rullestol, men det er ikke bare personer med synlige handikap som har behov for dette toalettet.

For å løfte problematikken rundt usynlige sykdommer har landsforeningen lansert en ny kampanje. Målet deres er å få handikaptoaletter utstyrt med et skilt som viser at ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige. Allerede har en av landets største kjøpesenterkjeder, Alti, lovet å gjøre endringer i skiltene sine. Alti-kjeden, en relativt fersk nykommer på kjøpesentermarkedet har kjøpesentre i blant annet Sandnes, Arendal, Alna og Førde.

– Alti er de første i Norge som har sagt ja. Vi håper jo flere bedrifter vil si ja etter hvert, sier Johansson.

Første med på laget

Linn Wærdahl Schei-Hamnes, markedssjef i Alti-gruppen, forteller at beslutningen om å bli med på prosjektet var enkel.

– Vi er opptatt av at kjøpesenteret skal være utformet for alle, sier Schei-Hamnes til Dagsavisen og fortsetter: Alti er en ny kjede, og vi vil gjerne være en del av samfunnsutviklingen.

Slik ser de nye skiltene som skal implementeres i Altikjeden ut. Foto: Alti

Skiltene er gått i produksjon, og ifølge planen skal de implementeres på kjøpesentrene i løpet av mars. Stykkprisen for skiltene ligger ifølge Schei-Hamnes på rundt 200 kroner per skilt.

– Man kommet langt med et klistremerke, sier hun og understreker at hun håper det enkle initiativet kan bidra til å inspirere andre.

Internasjonalt

Mads Johansson, generalsekretær i LMF, forteller at ideen med andre skilt på handikaptoalettene opprinnelig kom fra Storbritannia.

– Dette er et initiativ som ble startet av vår britiske søsterorganisasjon Crohn’s and Colitis UK. De har fått kjempedreisen på det der borte.

– Nå har dere kontaktet bedrifter, men dette er jo en sak på skoler, arbeidsplasser, og i det offentlige også?

– Vi veit jo at toaletter er et problem også på skoler, arbeidsplasser og på offentlige plasser. På en spørreundersøkelse vi gjennomførte nylig svarte våre følgere og medlemmer at de synes det er vanskelig med toaletter på arbeidsplasser. Noen steder er det jo bare båser.

Lers også: Ydmykelsen den dagen slipper aldri taket i den unge arbeidergutten Thorbjørn Berntsen (Dagsavisen+)

Styrt livet

Elisabeth Karlsen kjenner seg igjen i utfordringene med toalettene på arbeidsplassen. Diagnosen Irritabel tarmsyndrom har styrt store deler av livet hennes. Hun har alltid hatt kranglete mage, men i 2003 sprakk blindtarmen og siden den gang har problemene med magen hennes vært konstante.

Fra hun var 16 år gammel jobbet Elisabeth i dagligvarebransjen, men i 20-åra sa kroppen stopp. I dag er hun hundre prosent ufør, men hun jobber som frivillig i billettluka på Åråsen.

Elisabeth forklarer at hun har blitt møtt med mange fordommer, fordi folk ikke kan se sykdommen. Folk kommer med tips om kosthold eller bagatelliserer diagnosen med å si at alle har da hatt vondt i magen iblant.

– Da jeg ble ufør på grunn av dette fikk jeg den «Å er det så alvorlig? Det er vel ikke så ille vel?», forteller Elisabeth.

Slik ser LMF-kortet til Elisabeth ut. Foto: dagsavisen

– Siden jeg skulle hit i dag, har jeg for eksempel ikke spist frokost, og jeg spiste lite i går kveld for å ikke ta sjansen, forteller Elisabeth for å vise hvordan en person med IBS må planlegge hverdagen.

Les også: Tuva ble kalt inn til ultralyd flere uker etter at hun spontanaborterte: – Da ble jeg forbanna (Dagsavisen+)

Oppfordrer til forståelse

Før hun ble diagnostisert forsøkte Elisabeth å ignorere sykdommen og leve på mest mulig vanlig vis med jobb og aktivitet.

– Jeg synes det var flaut, skikkelig flaut å snakke om avføring og i hvert fall å dra til legen. Jeg levde et dobbeltliv i mange år og jobbet fulltid. Da jeg jobbet brukte jeg noen ganger bleier fordi jeg ikke ville vise noen hvor ille det var. Til slutt møtte jeg veggen og kroppen sa stopp. Da presset samboeren meg til å dra til legen. Da fikk jeg en utredning for IBS som påviste sykdommen.

– Hva skjedde da du sluttet å leve dobbeltlivet?

– For de rundt meg ble jeg Elisabeth igjen. Når jeg tenker tilbake skulle jeg virkelig ønske jeg tok tak tidligere. Det var samboeren min som fikk meg til å ta tak.

– Hva ville du sagt til noen som ikke vet så mye om disse sykdommene?

– Jeg har sagt til folk: «Tenk deg at du har omgangssyke ganger ti hele dagen, hele livet». Tenk deg litt om før du sier noe.

(Artikkelen er først publisert av Dagsavisen)