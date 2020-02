Kunmari har levd isolert i 63 år: – Alle trodde jeg var en heks

Etter et liv med stigmatisering og frykt har den indiske landsbyen forstått at Kunmari Nayak er ufarlig.

Kunmar Nayars sjeldne sykdom har ført til at hun ble utstøtt fra samfunnet. Foto: Newsflare

Den 63 år gamle kvinnen har nemlig levd i isolasjon fra omverdenen så lenge hun kan huske. Hun bor i Kadapada i den indiske delstaten Odisha.

– Naboene mine trodde jeg var en heks og ba barn holde seg unna meg, forteller Nayak til videobyrået Newsflare.

Nayak er født med Polydaktyli, en misdannelse som innebærer at man har flere enn ti fingre og ti tær.

Nayak har 19 tær og 12 fingre. En lokal beboer har lettet på sløret angående det hun betegner som landsbyens «blinde tro».

– Jeg er klar over at det er en medisinsk tilstand, og ikke har noe som helst å gjøre med henne som person. Odisha er et sted preget av blind tro, og derfor har de behandlet henne som en heks, forteller en av Nayaks naboer.

Ifølge britiske Daily Mail har myndighetene tatt grep for å hjelpe Nayak. De har funnet et hjem til henne, gitt henne pensjon og jobber med å opplyse landsbyen om hennes medisinske tilstand.

– Vi ønsker at innbyggerne skal behandle henne som hvilken som helst annen person, og ikke som en heks, forteller en talsmann for de lokale myndighetene til Daily Mail.

Med sine 31 fingre og tær slår Nayak den nåværende rekordholderen Devendra Suthar. Han ble skrevet inn i Guinness rekordbok i 2014 med sine 28 fingre og tær. I 2020 er det Nayak som tar verdensrekorden.

