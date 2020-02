– Vi åpnet en brakke. Der var det bare hauger med hår

– Å tenke tilbake på alt som skjedde er som tortur, kan du forestille deg? Jeg lurer selv på hvordan jeg overlevde, forteller Kovalev til nyhetsbyrået AP.

I 1943 var Kovalev 15 år og bidro til sprenging av tyskernes tog og utstyr ved Smolensk i Russland, et område tyskerne okkuperte. Han ble arrestert.

– Tyskerne plasserte meg på en benk, bandt opp føttene og kroppen min, og pisket meg med pinner. Skjorta mi var gjennomvåt av blod.

Kovalev ble sendt til Auschwitz-Birkenau. Nazistenes dødsfabrikk.

Stappfulle tog med fanger kom helt inn til leiren. Ved ankomst ble fangene delt inn i to grupper – de dødsdømte og de arbeidsføre.

– Det var sivile. Ingen av dem visste at de skulle drepes. De ble først sendt til rensing, deretter vaskehuset. Der ble de stengt inne og Zyklon B-gassen kom. I løpet av fem til syv minutter var alle døde, forteller Kovalev.

Jernbanesporet førte rett inn til gasskamrene i utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

– Røyken stod opp fra krematoriet døgnet rundt

Var man blant de arbeidsføre, var en av jobbene å flytte de mange hundre gassdrepte menneskene inn i ovner for kremasjon. Krematoriet var i bruk dag og natt, og likevel måtte man grave store groper i utkanten av leiren for å brenne overflødige kropper der.

Lik brennes i Birkenau. Fotografiet er ulovlig tatt av et medlem av en sonderkommando, datert august 1944. Foto: Auschwitz Museum

– Røyk stod opp fra krematoriet døgnet rundt. Lukten var helt forferdelig, forteller Kovalev.

Selv hvis man ble utpekt som arbeidsfør ved ankomst, kunne det raskt endre seg på grunn av dårlig næring og ekstreme leveforhold. Man var aldri trygg.

– Josef Mengele kom inn og bestemte hvem som skulle til krematoriet og hvem som skulle få bli. Jeg gjennomgikk det tre ganger. Det var helt forferdelig. Vi var helt overbevist om at vi skulle bli drept.

I løpet av sin tid i Birkenau, opplevde tenåringen noe han aldri kom til å glemme. Ved en leir som ble brukt til rumenske fanger, åpnet Kovalev og noen andre tenåringer en brakke.

– Den var full av klær, også barneklær og -sko, så mange sko. Det var fryktelig. Vi åpnet en annen brakke. Der var det bare hauger med hår.

Jøder ankommer Auschwitz-Birkenau i mai/juni 1944. Allerede på plattformen blir valget tatt – straffarbeid eller gasskammeret. Foto: Wikimedia Commons

– Ingen hadde håp

Kovalev ble flyttet til Tsjekkoslovakia for tvangsarbeid ved en radiofabrikk i slutten av 1944. Auschwitz ble frigjort 27. januar 1945, men Kovalev måtte jobbe ved radiofabrikken frem til april samme år.

Etter krigen ble han med i det sovjetiske militæret, før han begynte å jobbe med produksjon av bildeler. Der ble han til han gikk av med pensjon i 1990.

I Birkenau ble mer enn en million mennesker drept. At Kovalev overlevde, overrasker ham ennå.

– Det var helt tilfeldig at jeg overlevde. Vi levde time for time, dag for dag. Vi turte aldri håpe at vi skulle overleve. Absolutt ingen hadde håp.



