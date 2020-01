Dette frieriet er helt eventyrlig

Først en advarsel til alle gutta: Om du planlegger å fri til kjæresten din, er det meget mulig du bare bør gå ut av artikkelen nå for å unngå en depressiv reaksjon. Å overgå frieriet etter amerikanske Lee Loechler blir som å hoppe etter Wirkola, altså mer eller mindre umulig.

Du kan planlegge så mange romantiske rebuser du bare vil, koreografere de mest forførende dansenumre eller leie inn en gruppe korpsmusikanter for å fremføre Michael Bolton-hits i det du går ned på kne foran din utkårede ... sjansen er likevel akk så stor for at du må se deg slått både i kreativitet og utførelse.

Hør bare her:

Da amerikanske Lee Loechler skulle fri til sin kjære Sthuthi David, skrev han først om manuset på kjærestens yndlingsfilm, Tornerose. Deretter fikk han animert inn seg selv og kjæresten som hovedpersoner i filmen. Så tok han med sin vakre utkårede på kino og satte seg ned for å se.

Og det er bare begynnelsen av plottet, for når filmfigurene plutselig kaprer den kjente sovescenen der prinsen skal vekke Tornerose til å bli et frieri, og prinsen plutselig kaster forlovelsesringen til virkelighetens Lee, da er det bare å gi seg ende over og bøye seg i beundring og innrømme at, ok kompis, du vinner.

Og da har vi ikke en gang nevnt at kinosalen viser seg å være full av parets familie og venner.

Du kan se en video av det fantastiske frieriet øverst i saken.

Det er neppe noen hemmelighet at Sthuthi svarte ja.

