Fenomenet der par velger å bo adskilt, «Living Apart Together» (LAT), blir av sosiologer sett på som et nytt alternativ til den tradisjonelle ordningen med å bo sammen. Nyere studier viser at stadig flere par velger å bo i separate hjem, men hva kan par som bor sammen lære fra dem som velger å ikke gjøre det?

Den britiske psykoterapeuten og programlederen Lucy Beresford har skrevet boka Happy Relationships. Hun mener at suksessfulle LAT-forhold lykkes i å oppnå en balanse mellom uavhengighet og emosjonell forpliktelse.

– Det tillater noe kalt individuasjon, forteller hun.

Noen mennesker ønsker kanskje «et rolig sted for å trekke seg tilbake eller et lite meditasjonsrom» – en mer ekstrem versjon av garasjen eller hageskuret. Mens andre igjen har kanskje mer jordnære ønsker, om et sted der lokk settes tilbake på påleggsboksene og det skylles ned i toalettene. Uansett hva det måtte være gir «Living Apart Together» deg pusterommet du trenger, sier Beresford.

Selvrealisering



Å gi næring til selvrealisering er en ferdighet de som bor sammen kan lære fra de som er i LAT-forhold.

– Partnere som klager over forholdet sier ofte ting som at «min mann støtter meg ikke» eller «min hustru er ikke der for meg emosjonelt», sier Beresford. Og fortsetter:

– Men vi kan ikke forvente at noen andre skal redde oss. Emosjonelt trenger vi å være fleksible. Det er det motsatte av codependency, som innebærer at man tar ansvar for andres følelser og oppførsel.

Å bo adskilt, selv om man er sammen, kan gjøre det enklere å finne pusterom i forholdet, men å opprettholde kontakten med nettverket sitt og å dyrke egne interesser utenfor forholdet kan også være med på å gi det samme følelsen av rom og individuasjon for par som bor sammen.

Beresford mener også at LAT-forhold er med på å vise en slags sunn realisme unna de tradisjonelle eventyrhistoriene om evig kjærlighet under samme tak.

– Dersom vi skal leve til vi er 110 år gamle, innebærer det at noen av våre forhold vil vare i mer enn 80 år, sier hun.

Dersom slike forhold skal klare seg, kan det være nødvendig med noen praktiske endringer.

Varsomhet



Men Simon Duncan, professor emeritus i sosialpolitikk ved Universitetet i Bradford, som har skrevet om LAT-relasjoner i sin bok «Reinventing Couples», ber likevel om litt varsomhet.

Duncan mener valget om å leve fra hverandre kan være en «negativ preferanse» - et valg om å opprettholde relasjonen når det å bo sammen blir utålelig. Han siterer en kvinne hvis ektemann har valgt en hundre prosent grønn livsstil, som innebærer null sentralvarme og lite vasking.

Lucy Beresford er enig i at å bo i separate hjem kan innebære at ingenting blir løst. Samtidig får millioner av mennesker det til, sier hun.

– Men det er viktige ferdigheter ingen bør rømme unna, knyttet til kompromisser, respekt og tilpasning.

