Tidligere studier har vist at venstrehendte kan være bedre enn høyrehendte på områder som kreativitet og enkelte idretter. Studier har også funnet tegn på at venstrehendte tenker kjappere enn høyrehendte, og at menn som bruker venstrehånden mer enn høyre i snitt tjener rundt fem prosent mer i året enn høyrehendte kollegaer.

Nå hevder en ny, britisk studie at venstrehendte også kan ha språklige fordeler.

Studien, som er gjort av forskere ved Universitetet i Oxford, sammenlignet data fra 400.000 personer i en britisk genbank, der rundt en tidel var venstrehendt.

Data fra hjernescanninger og gensekvenser ble brukt for å se etter sammenhenger mellom gener, hjerne og hender.

Studien fant deretter at hos venstrehendte var det sterkere forbindelser i områdene som er forbundet med språk. Dette igjen kan settes i sammenheng med en større evne i akkurat det, skriver flere internasjonale medier, blant annet avisen Independent.

– Dette åpner opp for en mulighet som må studeres videre, at personer som er venstrehendte kan ha en fordel i språk og verbale oppgaver, sier professor Akira Wiberg, en av forfatterne bak studien.

Han legger imidlertid til at ikke alle venstrehendte vil være like, og at konklusjonen er trukket fra et gjennomsnitt av en svært stor mengde folk.

Ifølge studien er de genetiske områdene relatert til hvilken hånd du foretrekker også knyttet til en lavere risiko for å utvikle Parkonson. Dessverre kan de også knyttes til høyere risiko for å utvikle schizofreni.

Denne sammenhengen ble imidlertid bare oppdaget hos et fåtall mennesker.

Forskerne ønsker videre studier.

