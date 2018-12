Mattilsynet: – Nyttårsaften er svært belastende for mange hunder

Mange hunder er livredde for raketter, smell og skuddlyder. Her er gode råd som kan gjøre nyttårsaften enklere for familiens firbente venn.

Mattilsynet oppfordrer alle hundeeiere til å ta ekstra godt vare på hunden sin på nyttårsaften.

– Nyttårsaften er svært belastende for mange hunder fordi de er redde for høye lyder. En skuddredd hund må ikke være alene på nyttårskvelden, og hunden må skjermes for lydinntrykkene, sier Maria Været Veggeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

For folk som tenker på å skaffe seg hund, er det verdt å notere at det kan være lurt å venne hunden til fyrverkeri allerede fra den er valp.

Det kan man gjøre ved jevnlig å spille av fyrverkeri-lyd fra CD eller lydfil, eller ved for eksempel å legge turen forbi en skytebane for å venne dyret til skarpe lyder.

– Vær oppmerksom på at det ikke bare er å utsette valpen for skudd og smell. Treningen må være planlagt, ellers risikerer du å gjøre valpen skuddredd med treningen, sier Veggeland.

Mattilsynets råd til hundeeiere:

• Ikke la hunden være alene hjemme hvis den er redd for høye lyder eller fyrverkeri. Det kan forsterke ensomhet og frykt. Hvis du må reise bort, bør du ta med hunden.

• Pass på at hunden (og katten) ikke kommer seg ut og stikker av gårde. Hvert år stikker redde dyr av, og utløser leteaksjoner.

• Ikke ta med deg hunden ut for å se på raketter.

• Dersom hunden ønsker å gjemme seg, kan det være lurt å la den få lov til det.

• Vær sammen med hunden, finn et rom hvor det er minst mulig lysblink og lyder. Hvis du har kjellerstue kan dette være et greit sted.

• Ta gjerne med hunden til et sted der det ikke er så mye fyrverkerier, for eksempel på hyttetur, hvis du har mulighet for det.

• Prøv å avlede oppmerksomheten. Lyd fra radioen kan fungere «normaliserende» for noen hunder, mens andre blir stresset av dette. Rakettlydene overdøver uansett radioen. Prøv deg fram.

• Ikke forsterk hundens frykt ved å trøste og vise bekymring. Lat som ingenting.

• Aktiviser hunden med innendørs lek, så får den noe annet å være opptatt av.

• Gå en lang tur på ettermiddagen, så er hunden sliten når kvelden kommer.

• Gi den gjerne mat litt sent, en mett hund faller lettere til ro.

• Kontakt veterinær hvis hunden er virkelig redd for fyrverkeriet. Det finnes alternative løsninger som kan dempe angsten. Men ikke driv «selvmedisinering» med legemidler gitt til annet dyr eller i annen sammenheng.

• Gi hunden for all del ikke menneskemedisin! Det er bare veterinærer som kan forskrive medisiner til dyr, og feil bruk av medikamenter kan forverre situasjonen.

• Hvis lyder og smell er et stort problem, bør du søke råd hos veterinær eller atferdsterapeut. Det må gjøres i god tid før neste nyttårsaften.

