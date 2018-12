En tur innom egen Facebook-side kan ødelegge kvelden for Ap-Raymond

– For mange velgere fremstår det som om Arbeiderpartiet i Oslo fører en mer aggressiv politikk enn Arbeiderpartiet nasjonalt?

– Ja, det tror jeg er riktig. Men det er forskjell på å styre en hovedstad og å styre et land, svarer Raymond Johansen (Ap).

Byrådslederen sitter ved sin faste plass rundt møtebordet på det romslige kontoret i Oslo Rådhus. Det er høyt under taket, og rommet er møblert med gamle, ærverdige møbler. Johansens stol er trukket i svart skinn. Han lener seg bredbeint fremover i stolen når han snakker om hvordan oljen holder moderpartiet tilbake.

– Byrådet styrer for eksempel ikke petroleumspolitikken i Oslo. Det gjør at vi kan ekskludere oljeproduksjon fra våre problemstillinger. Det kan ikke partiet nasjonalt. Oljen har vært en velsignelse for Norge, men vi kan ikke ha en berøringsangst for å redusere oljeindustrien på sikt. Samtidig tror jeg det er veldig fristende for enhver nasjon å ta ut det du kan fordi du vet at fortjenesten er så høy.

Ap-veteranen forstår at det sitter langt inne å ta den belastningen det er å avvikle oljeindustrien i Norge. For å møte alle politiske krav i et demokrati trengs det mye penger. Penger oljen kan gi oss.

–Tror du Arbeiderpartiet nasjonalt hadde tjent på å snakke mer om klimaet?

– Det er en interessant problemstilling det du spør om. «Kunne jeg ha tjent på?». Jeg tror stort sett du skal gjøre det du saklig sett mener er riktig. Og jeg mener det saklig sett er riktig å satse på prioriteringer for klima og ren luft. Det er vår fordømte plikt. Arbeiderpartiet har ikke alltid vært gode nok til det.