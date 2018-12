For skoletaper Jon Georg Dale ble politikken veien til mestring

– Det er enkelte i Frp-regjering som har fått kritikk for å være vel populistiske, som for eksempel Sylvi Listhaug og Per Sandberg.Det er ikke helt din stil. Du roper ikke så høyt. Er det et skille i Frp mellom populister og liberallister?

– Nei. Nei. Men det er forskjell på folk. Det viktigste av alt er at man er seg selv. Jeg har sittet i regjering både med Sylvi og med Per, og jeg ser mer enn det folk liker å fremstille dem som. Den jobben som de har gjort står det enorm respekt av.

Dale mener enkelte av hans partifeller åpenbart har fått for hard medfart i mediene, og at de har blitt forsøkt karikert.

– Hvis vi er så forferdelige som enkelte skal ha oss til, så burde det ikke være behov for å karikere oss.

Han sier Sylvi Listhaug og Per Sandberg var hardtarbeidende statsråder, som har gjort fornuftig arbeid for landet i alle år.

– Og så har de gjort det på sin måte. Det skal vi være glad for, sier statsråden bestemt.

Bredden av personligheter i Frps fremste rekker er en god ting, ifølge Dale.

– Vi er representanter for folk flest. Folk flest er ikke like. De er helt ulike. At vi har klart å vise at Frp-statsråder ikke er en gjeng med folk som er støpt i en form og kommer ut like alle sammen, det tror jeg er grunnleggende bra for oss.