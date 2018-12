I over seks tiår har Attenboroughs naturserier blitt hyllet for å inspirere verden til å lære mer om naturen. Samtidig kritiseres han for å dekke til virkeligheten og vise et glansbilde.

Naturdokumentarenes konge, Sir David Attenborough, blir kalt nasjonalskatt hjemme i Storbritannia. Han har guidet naturelskende TV- og filmpublikum i over 60 år. Stemmen hans er blitt synonym med levende bilder av dyr i alle farger og fasonger, og for de fleste er det ingen skikkelig naturdokumentar om den ikke blir presentert av naturfilmens gudfar.

Sir David Attenborough hold er en ung saltvannskrokodille under et besøk i Taronga Zoo i Sydney, Australia i 2003. Foto: AP Photo/Dan Peled

Opp gjennom tiårene har vi også sett ham ute i felten der han er kommet svært tett på de ville dyrene – enten han, ikledd sine karakteristiske grå bukser og blå, kortermede skjorte, sniker seg etter sjimpanser på jakt, eller står på en snøkledd bakketopp og uler mot ulvene som så svarer ham.

– Attenborough er en mann med fantastisk autoritet, han er skarp og nøler ikke med å si fra dersom han reagerer på noe i manuskriptet han får levert. Det er faktisk ganske skremmende å gi ham et manus og spørre hva han mener om det, for tre dager senere får du det tilbake, fylt med røde anmerkninger , fortalte produsent Elisabeth White til ABC Nyheter da hun sammen med kollega Tom Hugh-Jones besøkte Oslo i 2016 i forbindelse med premieren på «Planet Earth II».

– Hans engasjement, selv i en alder av over 90 år, er imponerende. Han formelig lyser opp når vi viser ham klipp, og han er verdens beste forteller, uansett sjanger. Om du så skulle trenge noen til å lese en godnatthistorie for deg, så kunne du ikke fått en bedre stemme enn David Attenborough, fastslo Hugh-Jones.

VIDEO: Første episode av «Dynasties» gir oss fortellingen om alfahannen David - en historie om makt, politikk og kampen for å overleve

Ikke for sarte sjeler

Respektable 92 år til tross, Attenborough er fremdeles svært aktiv, og 22. november var det premiere på naturdokumentarserien «Dynasties» på BBC Earth. Det er den 28 serien Attenborough er involvert i, og foreløpig siste. Gjennom fem episoder skildres historien til fem av verdens mest kjente, men også truede dyrearter: Sjimpanse, keiserpingvin, løve, hyenehund og tiger. Serien avslører kompleksiteten av makt, rivalisering og ømhet i dyrenes forhold til hverandre.

– Vi har aldri fulgt en dyregruppe i to og et halvt år tidligere. Serien er revolusjonerende på mange måter. Vi fikk vi mer enn hva vi kunne håpe på. Vi har aldri før kommet nærmere disse dyregruppene enn det vi gjør i denne serien , fortalte Attenborough under et pressearrangement i London i forbindelse med lanseringen av den påkostede BBC-produksjonen.

– Det er gjort noen unike opptak. Korte scener på halvannet minutt som vi kun fikk fordi vi var tålmodige og var til stede når de skjedde.

VIDEO: Da en liten gruppe keiserpingviner ble fanget i en ravine, valgte et filmteam fra BBC oppsiktsvekkende nok å bryte den gylne regelen om aldri å gripe inn - uansett hva man er vitne til

I et intervju med BBC avslører programlederen at serien ikke nødvendigvis er for sarte sjeler:

– Vi har sagt at vi skal vise det som skjer. Vi skal hverken pynte på det, eller forvrenge det på noen måte. Ser vi en triumf, er det greit, ser vi en tragedie, skal vi vise det óg.

Introduserte Monthy Pyton og farge-TV

Gjennom tiår med naturprogrammer har David Frederick Attenborough (født 8. mai 1926 i London) i dag en status som best kan beskrives som naturfilmens gudfar. Han omtales gjerne som selve essensen av britisk cool og barnlig nysgjerrighet, og har en utrolig evne til å formidle.

– Sir David har gjort verdens dyreliv langt mer tilgjengelig for massene, samtidig som han inspirerer nye generasjoner og får folk til både forstå og bry seg om vår naturlige verden, sier «Dynasties»-produsent Rosie Thomas til ABC Nyheter . Hun beskriver Attenborough som legendarisk.

– Det er alltid en ære å få samarbeide med Sir David. Han er så kunnskapsrik og bringer enormt mye til hver serie han er involvert i. I tillegg er han en herlig mann som mer enn gjerne vil høre om alle historiene du har å fortelle fra da du filmet de ulike øyeblikkene. Det gjør meg like ydmyk hver gang, men strengt tatt tror jeg nok hans egne historier er mye mer interessante enn mine, humrer Thomas.

VIDEO: Graham Norton og de andre gjestene hører Attenborough fortelle om da han ble angrepet av et neshorn. Matt Smiths vepsehistorie er muligens ikke like imponerende

Attenborough har jobbet fulltid for BBC siden 1952, før TV slo gjennom som massemedium. Selv eide han ikke TV på den tiden og hadde kun sett ett eneste program i hele sitt liv da han fikk jobb i kanalen i en alder av 26.

Attenborough, som selv studerte naturvitenskap på Cambridgeuniversitetet, fikk sin naturfilmdebut med «Zoo Quest» i 1954. Serien – som ble skrevet, presentert og produsert av Attenborough selv - gikk frem til 1963.

Da han ble forfremmet til sjef for BBC2 i 1965, introduserte han etter hvert britene for fargefjernsynet. Som programdirektør i BBC var han ansvarlig for at serier som «Monty Python’s Flying Circus» ble vist. I 1973 forlot han stillingen for å kunne produsere naturdokumentarer på heltid.

På dette bildet fra 1958, viser David Attenborough frem en kakadue for prinsesse Anne og prins Charles i forbindelse med et naturprogram for barn på BBC. Foto: NTB Scanpix

I løpet av sin lange karriere har han vunnet BAFTA-priser både i sort-hvitt fjernsyn, farge-TV, HD-TV og 3D-TV. Han har mottatt over 30 æresbevisninger, ble slått til ridder i 1985 og er den eldste personen som har satt sine føtter på Nordpolen.

Forskere fra hele verden har oppkalt både nye dyrearter og fossile dinosaurer etter ham, og i dag bærer både reker, fossile gresshopper, edderkopper og flere planter Attenborough-navnet.

GALLERI: Dette er noen av skapningene som er oppkalt etter Sir David Attenborough

Sitana attenboroughii. Foto: Wikimedia

– Menneskeheten er en pest på jorden

Gjennom sin lange og innholdsrike karriere har Attenborough opparbeidet seg en betydelig anseelse. Det skapte derfor overskrifter da han i 2013 uttalte at mennesket er en pest på jorden som må kontrolleres. Begrensning av antallet mennesker er ifølge ham den eneste måten vi kan redde planeten vår fra sultkatastrofer og utryddelse av dyrearter.

– Vi er en pest på jorden. Det handler ikke bare om klimaendringer; men rene områder, steder å dyrke mat til denne enorme horden. Enten begrenser vi befolkningsveksten eller så vil naturen gjøre det for oss, og naturen gjør det for oss akkurat nå , sa han i et intervju med britiske Radio Times, gjengitt av The Telegraph.

Attenborough kastet samtidig bensin på bålet når det gjaldt nødhjelp til verdens fattigste.

– Vi setter i gang programmer som omhandler sult i Etiopia. Det er for mange mennesker der. De kan ikke forsørge seg selv - og det er ingen umenneskelig ting å si. Det er sånn det er. Inntil menneskeheten klarer å ta seg sammen og få et koordinert syn på planeten så kommer det bare til å bli verre og verre, sa han til Radio Times.

VIDEO: I dette dramatiske klippet ser vi små ibex-killinger som flykter fra rev i stupbratte fjellsider i Israel

Attenborough har også tidligere skapt debatt i Storbritannia på grunn av hans sterke støtte til evolusjon fremfor kreasjonisme, noe som har fått enkelte religiøse kristne til å sende hatbrev til programlederen.

Han er profilert kritiker av at det undervises i alternativ til evolusjonsteorien, og sammen med den kjente religionskritikeren Richard Dawkins sikret Attenborough støtte for at skoler i Storbritannia som underviser i alternativer til evolusjonsteorien ikke får statsstøtte.

Virkeligheten - eller et glansbilde?

Med naturserier som «Planeten vår», «Kampen for tilværelsen» og «Den blå planeten» har Attenborough, selvsagt med god hjelp fra et kobbel med naturfilmfotografer utstyrt med det siste innen opptaksteknologi, utforsket alt fra dyrenes atferd til miljøproblematikk. Han har fått hele verden til å holde pusten ved synet av ulver på jakt etter en reinkalv på desperat flukt, og bli rørt ved synet av isbjørnmamma som tar med sine små barn ut av hiet for aller første gang.

På dette bildet holder Attenborough en liten oter so skal settes ut i Themsen etter at forurensning har gjort at antallet har sunket drastisk.Foto: Reuters/NTB Scanpix

Samtidig har Attenborough fått kritikk for ikke å vise den hele og fulle virkeligheten.

I et intervju med The Observer i forbindelse med «Dynasties», uttalte han at at han vil nevne trusselen mot naturen på grunn av blant annet klimaendringer, men at han har valgt å «tone det ned» for å forhindre at formidlingen blir «misjonerende» og «dommedagsaktig».

Dette har fått journalist og aktivist George Monbiot til å skrive et innlegg i The Guardian der han hevder Attenborough har forrådt den levende verden han er så glad i:

«Det er en alvorlig sak å skape et falskt inntrykk av verden. Det er enda mer alvorlig når BBC gjør det, og enda verre når det er "den mest pålitelige mannen i Storbritannia" som står for presentasjonen.»

VIDEO: Denne lille dvergmusa viser at du trenger ikke være stor for å gi naturfotografene spektakulære bilder

Monbiot understreker samtidig sin respekt for Attenborough, som i 2000 brøt en barrière da han presenterte en serie som tok for seg klimaendringene. Men han mener dagens naturfotografer gjør sitt ytterste for å finne en kameravinkel som ikke viser ødeleggelse i bakgrunnen.

«De vet det. Og mange har dårlig samvittighet fordi de presenterer en løgnaktig historie. De skaper en eventyrverden som får folk til å tro at alt er i skjønneste orden, midt i den virkelige krisa.»

– Tiden renner ut

Da startskuddet for årets klimatoppmøte COP24 gikk av stabelen i polske Katowice 3. desember i år, var flere av verdens mest profilerte klimaforkjempere til stede for å snakke til representanter fra mer enn 200 land. Blant de som inntok talerstolen var Attenborough, som nylig mottok ærespris for bærekraft fra Bergen Næringsråd og Fana Sparebank . Det var stille i salen mens programlederen kom med sin klare advarsel til klimatoppene.

– Akkurat i dette øyeblikk står vi overfor en global menneskeskapt katastrofe, den største trusselen mot vår sivilisasjon på tusenvis av år. Hvis vi ikke tar grep, ligger vår sivilisasjons kollaps og utryddelsen av mesteparten av naturens verden i horisonten.

VIDEO:Under klimatoppmøtet i Polen i desember i år kom Attenborough med en tydelig klima



Attenborough hadde i forbindelse med talen samlet inn videosnutter fra mennesker over hele verden med felles oppfordring til verdenslederne om å ta grep. Deretter tok han ordet igjen.

– Verdens befolkning har talt. Tiden renner ut. De vil at dere, beslutningstakerne, skal handle nå. Ledere av verden, dere må lede. Videreføringen av vår sivilisasjon og naturverden som vi er avhengig av, er i deres hender.

– Jeg gruer meg til å ikke skulle jobbe

Til tross for at han har bikket 92 år, viser ikke Attenborough tegn til å ville pensjonere seg. Hans naturprogrammer topper listene over mest sette TV-programmer og han har lenge unngått spørsmål om når han tenker gi seg. Men i et intervju med Radio Times tidligere i år, fortalte han at det er et par ting som ville fått ham til å gi seg.

– Jeg liker å tro at jeg vil være i stand til å oppdage det når jeg ikke lenger kan finne de rette ordene. Om jeg ikke tror kommentarene mine har friskhet eller er treffende eller saklige lenger, håper jeg at jeg vil innse det før noen andre forteller meg det , sier han ifølge The Telegraph.

Foto: BBC Earth

Attenborough sier også at fysiske utfordringer ville fått ham til å endre arbeidsplanene.

– Jeg måtte gjøre det minst seks ganger på grunn av disse regissørene (…) Om ikke jeg kan gå i trapper lenger, vil det stoppe meg. Jeg gruer meg til ikke å skulle jobbe, men det er jo flere ting jeg kan gjøre uten å løpe opp trapper seks ganger – bøker jeg kan skrive, ting jeg aldri har fått gjort. Men for øyeblikket virker alt som det er i orden, sier Attenborough ifølge The Guardian.

VIDEO: I siste episode av «Planet Earth II» oppforder Attenborough oss til å ta vårt ansvar som miljøarkitekter på alvor og skape en klode som er hjem for både oss og for naturens planter og dyr

«Dynasties»-produsent Rosie Thomas, som også har jobbet med Attenborough på serier som «Life», håper vi har flere serier, formidlet av naturens fortellerstemme, i vente.

– Jeg har lært at det ligger en enorm kraft i de naturdokumentarene vi lager. De har en enorm påvirkning på hvordan publikum over hele verden ser på dyre- og plantelivet. Arbeidet med ir David har lært meg hvor viktig disse filmene er for å få oss mennesker til å beskytte og bevare dyrelivet for fremtiden.



– Attenborough har hatt en lang og innholdsrik karriere i BBC. Hvilket øyeblikk er din personlige favoritt?

– Ettersom primater er min lidenskap og følgelig ligger mitt hjerte nærmest, må det bli scenen der Sir David møtte gorillaene.

VIDEO: Gjennom sin lange karriere har Sir David Attenborough kommet tett på en rekke av verdens ville dyr. I dette arkivklippet ser ham sammen med fjellgorillaer i Rwanda, Afrika. De ble etter hvert veldig komfortable med å ha en lang engelskmann inne blant flokken



