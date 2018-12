– Det er mange veier inn i rusen og mange veier ut

For noen år tilbake bodde «Klepto-Kjell» Torstein Hagen på gata i Oslo og feiret julaften på Alternativ Jul. I år feirer han sammen med samboeren sin på Gol, har en 100 prosent stilling og brenner for rusforebygging.

I år tilbringer Kjell Torstein Hagen julaften lykkelig sammen med samboeren sin og hundene deres på Gol i Hallingdal. Paret driver med hundeoppdrett og utstillinger. Tre av hundene har termin nå i jula.

Hagen har ikke alltid tilbragt julen slik. I flere år bodde han på gata i Oslo og tilbragte julaftene sine på Alternativ Jul på Folkets hus på Youngstorget. Gjestene er personer i hovedstaden som faller utenfor «vanlig» julefeiring.

Tidligere ble Kjell Torstein Hagen nemlig kalt «Klepto-Kjell» og var rusmisbruker i ti år.

– Der er det åpent for alle og du blir nærmest behandlet som en konge når du kommer inn!

Slik beskriver Hagen Alternativ Jul i dag.

– Der er det pakker, du kan spise så mye du vil og du får et sted å sove. Du blir veldig ivaretatt og sett på en helt annen måte enn når du er ute på gata, forteller Hagen.

Turbulent oppvekst

Hagen hadde en turbulent oppvekst. Han vokste opp med en stefar som synes det var gøy å løfte han opp etter ørene og se han bli rød, og som ofte banket opp moren hans. Hagen ble en usikker gutt.

– På ungdomsskolen skulle jeg begynne å tøffe meg. Jeg begynte å stjele i butikker og fikk kallenavnet «Klepto-Kjell» av befolkningen på Gol, forteller Hagen.

Hagen hadde tidlig sin første erfaring med rus:

– I konfirmasjonsalderen smakte jeg alkohol for første gang. Som de fleste rusmisbrukere sier, så var det første gang alt falt på plass. Alkohol var noe jeg kunne bruke for å fortrenge alt det vonde.

Fikk du med deg denne? – Fantastisk at det finnes så mange gode mennesker der ute

Rusmiljøet i Oslo

I 2002 ble det slutt med hans daværende kjæreste etter at han hadde begynt med narkotiske stoffer. Da var det full fart inn i rusmiljøet. Fra 2003 bodde han periodevis på gata i Oslo.

– I 2004 ble jeg tatt av politiet med amfetamin og måtte sone i syv måneder. Da jeg kom ut i 2005 ønsket jeg å bli rusfri og begynne på skolen. Men jeg ble i Oslo. Det ble mye narkotika.

I 2005 blir Hagen selger for =Oslo. To år senere får han seg jobb i Gol, etter å ha vært ute av arbeidslivet i flere år.

– Jeg hadde egentlig mistet håpet. Men NAV sa at jeg måtte ut i arbeid. Det ble på Fretex i Gol. Det var gøy å endelig være i aktivitet igjen, forteller Hagen.

Men rusproblemet vedvarte.

– Jeg så at det var mange som ruste seg i Gol – og jeg hadde jo kontakter i Oslo. Så det ble et voldsomt dobbeltliv. Jeg dro frem og tilbake til Oslo, hentet amfetamin og solgte det i Gol – samtidig som jeg jobbet for Fretex.

Fikk du med deg denne? Lunde- evangeliet

Framtiden ser lysere ut

Noen måneder senere blir Hagen igjen tatt med amfetamin og må ta daglige urinprøver i flere måneder.

I 2009 ser det lysere ut: Han får seg jobb på Rema 1000 i Gol. Men han er fortsatt kjent som «Klepto-Kjell».

– Det var mange kunder som var sånn: «Vet du hvem du har i kassa nå?», sier han i dag og ler.

– Jeg burde jo ha vært fornøyd med den stillingen. Men jeg begynte raskt å gå tilbake i gamle trakter. Det er mange veier inn i rusen og mange veier ut, forteller han.

Les også: Knut Elvin (64) vil gjerne jobbe til han fyller 67 år, men får ikke fortsette i Oslo fengsel

– Hva faen gjør jeg nå?

I 2010 blir Hagen «grisetatt» med 130 gram amfetamin.

– Da røk alt. Jeg tenkte «hva faen gjør jeg nå?». Jeg møtte grøfta helt, sier han.

Hagen var redd dommen kom til å bli en lang fengselsstraff og var bekymret for fremtiden.

Dommen ble 460 timer samfunnstjeneste. Hagen får også en annen drømmebeskjed: Sjefen på Rema 1000 sier at han kan få beholde jobben så lenge han er nykter.

– Det ble redningen min. Det var aller siste sjanse, det visste jeg, sier Hagen.

Siden har «Klepto-Kjell» vært nykter. I nesten åtte år. Nå har han en 100 prosent stilling og har fått et brennende engasjement mot rus.

– Det er mye kulere å være kjent som han som jobber innenfor rusforebygging i dag, istedenfor å være «Klepto-Kjell», det skal være sikkert, sier Hagen og ler. Så legger han til med en mer alvorlig tone:

– Så lenge du har tro på deg selv og har et hjelpeapparat rundt deg som er villig til å gi deg noen sjanser, så greier du å bli nykter.

Les også: Sosionom Bianca jobber på akuttovernatting. Hver kveld må de avvise tretti personer.

Startet opp seminar

Så begynte Hagen å tenke. Kanskje han kan bruke den tøffe fortiden til noe?

– Jeg ønsket å bruke alle de årene jeg var nede i gjørma, til å stoppe at noen andre ender opp i samme situasjon, sier han.

I 2016 tok han kontakt med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO). Hagen får ansvar å lage et seminar med fokus på forebygging, oppfølging, ettervern og samhandling med brukererfaring. Seminaret blir godt mottatt av de 70 besøkende. Det blir en så stor suksess at det gjentas året etter og året etter det igjen – med Hagen fortsatt i spissen. Årets arrangement gikk over to dager i november, med over 200 besøkende hver dag. Blant gjestene i salen er et kjent fjes for mange: nemlig Petter «Uteligger» Nyquist.

– Nyquist kom for å overvære uten at han selv sto på programmet disse dagene, fordi han synes at arrangementet var viktig, sier Hagen og legger til:

– Den er en tid før og etter Petter Uteligger. Han har skapt bevissthet rundt rusmiljøet og har endret synet mange har på uteliggere og rusmisbrukere.

Hagen er allerede godt i gang med forberedelsene til et fjerde seminar, som vil avholdes 4.-6. november 2019 på Storefjell Resort Hotel i Gol.

Han brenner for å forebygge rusproblemer blant barn og unge. Han mener man må begynne å fortelle om faren ved rus tidligere på skolen. Han forteller at mange i rusmiljøet i dag begynte da de var 12-13 år.

Lest denne?: I USA dør over 100 mennesker av skuddskader hver eneste dag

Saken ble først publisert på Dagsavisen.no